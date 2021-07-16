Повреждения техникой - одна из причин аварийных отключений электричества

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В производственной деятельности АО «РЭС» большое значение имеет предупреждение случаев возникновения аварий вследствие порывов и повреждений воздушных и кабельных линий электропередачи при нарушении правил хозяйствования в охранных зонах воздушных и кабельных линий электропередачи.

Так, за первое полугодие 2021 года на территории Новосибирской области было зафиксировано свыше 250 отключений, обусловленных производством несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, что составляет 19% от общего количества аварийных отключений за рассматриваемый период. Это говорит о том, что производители работ и граждане пренебрегают требованиями Постановления Правительства от 24 февраля 2009 года № 160.

В 2021 году продолжают иметь место случаи аварийных отключений по причине воздействия автотранспортом (обрыв провода, сбитые опоры и т. п.).

Начало летнего сезона вызвало всплеск аварийности по данным причинам. Например, в конце мая 2021 года в пригороде Новосибирска грузовой автомобиль повредил провода воздушной линии напряжением 10 кВ и оставил без электроэнергии 10 близлежащих населенных пунктов и несколько объектов жизнеобеспечения. Специалисты Новосибирского РЭС филиала АО «РЭС» «Восточные электрические сети» оперативно устранили последствия аварии, но жителям данных поселков пришлось почти три часа сидеть без электричества.

А 17 июня в Калининском районе Новосибирска водитель автобуса, не справившись с управлением, повредил опору линии электропередачи 10 кВ, в результате чего почти на полтора часа без электроснабжения остались более 2 тысяч жителей района, а также станция скорой медицинской помощи.

Кроме того, за первое полугодие имели место повреждения автотранспортом и спецтехникой на высоковольтных линиях электропередачи классом напряжения 110 кВ.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Так, 10 июня 2021 года в Кировском районе Новосибирска водитель автокрана при перемещении груза совершил порыв воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ, в результате срабатывания устройств защиты линия мгновенно отключилась и водитель не пострадал, также благодаря срабатыванию системы автоматического включения резерва потребители не почувствовали перебоя в электроснабжении. Однако специалистам Высоковольтного РЭС филиала АО «РЭС» «Восточные электрические сети» пришлось восстанавливать оборванные провода и нормальную схему питания до глубокой ночи. Причем в конце мая 2021 года также в Кировском районе энергетики зафиксировали постороннее воздействие на высоковольтную линию подъемным краном, осуществлявшим демонтаж металлических гаражей без разрешения на производство работ в охранной зоне ВЛ. Тогда виновного в повреждении застать не удалось, а характер повреждений не требовал срочного ремонта.

Перечисленные факты говорят о безответственности и невнимательности водителей транспортных средств и операторов спецтехники, а также о слабом контроле руководителей предприятий и организаций, осуществляющих грузоперевозки и механизированные работы.

Во всех случаях подобных технологических нарушений АО «РЭС» проводит расследование аварийных ситуаций, специалисты АО «РЭС» устанавливают, какая организация или физическое лицо нарушили правила проведения работ в охранных зонах линий электропередачи. Нарушителям, осуществлявшим несогласованные работы в охранных зонах, будет предъявлено требование о возмещении затрат на ремонт поврежденных объектов электросетевого хозяйства. А в случае значительного ущерба и невозможности выявить нарушителя АО «РЭС» подается заявление в органы внутренних дел для установления и поиска безответственных граждан и организаций.

Повреждение изоляции или обрыв проводов воздушных линий либо механические повреждения кабеля приводят к аварийным отключениям, в том числе социально значимых объектов. Порой на устранение аварий требуется значительное количество времени, привлечение дополнительных сил и средств. Это может негативно сказаться на решении текущих задач по эксплуатации и ремонту объектов электросетевого хозяйства, что в свою очередь может отрицательно повлиять на бесперебойное и качественное электроснабжение множества потребителей.

АО «РЭС» в очередной раз напоминает о необходимости соблюдать требования Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160 и обращаться за получением согласования при строительстве зданий и сооружений либо производстве любых работ в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства в соответствующий филиал АО «РЭС».