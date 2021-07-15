Больше 3 миллиардов рублей за четыре года ушло на преображение дворов в Новосибирске и области

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Благоустройство дворов и ремонт городских дорог - на контроле у «Единой России». Финансовая помощь из федерального и регионального бюджетов, благодаря чему преображается Новосибирск, поступает по инициативе единороссов. Они также проверяют расход средств и работу строителей на всех объектах.

15 июля активисты побывали в Ленинском районе и посмотрели, как идет реконструкция двора у домов № 18 и 18/1 на улице Пархоменко. Ректор Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А. Д. Крячкова, член общественного совета партийного проекта «Городская среда» Наталья Багрова прокомментировала работу подрядчика во дворе двух домов на улице Пархоменко.

Наталья Багрова и Виктор Игнатов. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

- Строители работают качественно. В рамках проекта «Городская среда» предлагаю ввести «семейный стандарт» по организации придомовой территории, так как мы увидели, что в проектном решении на улице Пархоменко заложено много песчаного покрытия, что не всем удобно, и есть небольшая территория резиновой плитки, которая комфортна, долговечна и больше подходит для детских игр. Считаю, что жители домов должны принимать решения более взвешенно. Следует разработать методические рекомендации, чтобы мнение жителей было учтено уже на этапе проектирования, - оценила Наталья Багрова.

Депутат Госдумы РФ Виктор Игнатов подчеркнул, что партийный проект «Городская среда» возник как ответ на запрос жителей, не желающих мириться с разрухой в своих дворах.

- Поскольку у муниципалитета средств на благоустройство не хватало, то четыре года назад «Единая Россия» вышла с инициативой, предложив проект «Городская среда». С 2017 года на приведение в порядок дворовых территорий и общественных пространств в Новосибирске и области потрачено больше 3 миллиардов рублей из федерального и областного бюджетов. На эти средства благоустроено более 800 территорий. В этом году уйдет около миллиарда. Это существенная помощь. Мы не только предложили инициативу - мы понимаем, что расходы нужно тщательно контролировать: хорошо ли выполнена работа на объектах, нет ли нарушений сроков сдачи. На улице Пархоменко строительные работы должны быть уже завершены, но из-за погоды и объективных причин подрядчики сдвинули сроки, пообещав завершить благоустройство в августе. Наша миссия - не только инициировать проекты и выбивать деньги из федерального бюджета, но и контролировать качество и своевременность работ, - прокомментировал депутат.

В этот же день группа дорожного контроля, в которую входят эксперты дорожной отрасли и единороссы, проверила работу подрядчиков по адресам: улица Большая, 274; улица Немировича-Данченко, 45.

Андрей Панферов (в центре) и Виктор Игнатов. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Новосибирской области Андрей Панферов напомнил, что 13 июля была создана группа из депутатов областного парламента и Совета депутатов города Новосибирска, которая вместе с экспертами будет проверять расход 278 миллионов рублей, выделенных дополнительно из регионального бюджета на ремонт городских дорог.

- Нам важно понимать, как и куда тратятся деньги, соответствует ли качество работ установленным стандартам. Если этот опыт будет положительным, то будем и дальше помогать городу, а также инициировать вопросы о дополнительном финансировании, - пояснил Андрей Панферов.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Заместитель начальника управления дорожного комплекса регионального минтранса Виктор Хихлов отметил, что в этом сезоне в Новосибирске будет отремонтировано 85 участков городских дорог.

- Подрядные организации уже выполнили работы на шести объектах, 14 - в процессе. Все идет по графику, подрядчики проверенные, мы не сомневаемся в качестве их работы на всех этапах ремонта, - заверил Виктор Хихлов.

Андрей Панферов добавил, что график ремонта городских дорог уже получен от мэрии. Больше всего проблемных участков автомагистралей - в Октябрьском районе Новосибирска. Срок выполнения работ по контрактам - 1 сентября.