Круглосуточные аптеки Новосибирска — 2021: адреса, телефоны, цены

Круглосуточные аптеки есть в каждом районе города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Круглосуточные аптеки Новосибирска — 2021 востребованы как никогда, особенно в пандемию. Болезнь всегда приходит не вовремя, а в домашней аптечке предательски заканчиваются таблетки. Именно в этот момент на помощь и приходят круглосуточные аптеки. Какие лекарства есть в наличии и можно ли их заказать, можно уточнить по телефонам, которые опубликованы ниже. Рассказываем про круглосуточные аптеки Новосибирска — 2021, публикуем адреса, телефоны, цены.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Что: «Планета здоровья»

Где: пр-т. К. Маркса, 2, тел. (383) 284-20-20

Что: «Озерки»

Где: ул. Титова, 1, тел. 8-800-775-75-33

Что: «Белая аптека»

Где: ул. Троллейная, 1; ул. Новосибирская, 19а; тел.: (383) 350-49-05, 301-24-77

Что: «Фармакопейка»

Где: ул. Колхидская, 11, тел. +7-923-733-13-72

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

Что: «Белая аптека»

Где: ул. Б. Богаткова, 208/1; ул. Лазурная, 4/3; тел. (383) 284-09-29, 202-64-63

Что: «Планета здоровья»

Где: ул. Б. Богаткова, 248а, тел. (383) 284-20-20

Что: Круглосуточная аптека

Где: ул. Дзержинского, 4, тел. (383) 208-10-47

Что: «Озерки»

Где: Гусинобродское шоссе, 11/1, стр. 2, тел. (383) 230-24-31, доп. 02055

Что: «Радуга»

Где: пр-т Дзержинского, 30, тел. (383) 230-24-31, доп. 02072

Что: «Клевер»

Где: пр-т Дзержинского, 6, тел. (383) 381-39-25

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

Что: «Модерн-Фарма»

Где: ул. Ленина, 94, тел. (383) 220-48-32

Что: Муниципальная Новосибирская аптечная сеть

Где: ул. Челюскинцев, 3, тел. (383) 220-23-79

ЗАЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОН

Что: «Белая аптека»

Где: ул. Дуси Ковальчук, 260, тел. (383) 209-10-60

Что: «Озерки»

Где: Красный пр-т, 157/1, тел. (383) 230-24-31, доп. 01544

Что: «Белая аптека»

Где: ул. Дуси Ковальчук, 75/1, тел. (383) 203-43-46

Что: Круглосуточная аптека

Где: ул. Линейная, 29/1, тел. (383) 228-28-00

Что: «Клевер»

Где: ул. Кубовая, 107/3, тел.: (383) 212-44-30, +7-952-926-27-53

Фармацевт всегда ответит на любой вопрос. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

Что: «Планета здоровья»

Где: ул. Тюленина, 20, тел. (383) 284-20-20

Что: «Озерки»

Где: ул. Б. Хмельницкого, 18, тел. (383) 230-24-31, доп. 02060

Что: «Фармакопейка»

Где: ул. Рассветная, 2, к. 1, тел. 8-800-200-97-07

КИРОВСКИЙ РАЙОН

Что: «Озерки»

Где: ул. Титова, 1, тел. 8-800-775-75-33

Что: Аптека № 70

Где: ул. Титова, 1, тел. (383) 314-00-75

Что: «Фармакопейка»

Где: ул. Громова, 13, тел. 8-800-200-97-07

Что: «Домашняя»

Где: ул. Геодезическая, 13, тел. (383) 346-52-11

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Что: «Белая аптека»

Где: ул. Б. Богаткова, 208/1, тел. (383) 284-09-29

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН

Что: «Планета здоровья»

Где: Бердское шоссе, 2, тел. (383) 284-20-20

Что: «Аптека на Инской»

Где: ул. Эйхе, 2, тел. (383) 307-24-87

Что: «Фармакопейка»

Где: ул. Шукшина, 17, тел. 8-800-200-97-07

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Что: «Озерки»

Где: ул. Ветлужская, 18, тел. (383) 230-24-31, доп. 02065

Что: «Моя аптека»

Где: ул. Ильича, 6, тел. +7-923-243-71-28

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Что: «Фармакопейка»

Где: ул. Гоголя, 19, тел. 8-800-200-97-07

Что: «Белая аптека»

Где: ул. Орджоникидзе, 30, тел. (383) 319-69-99

Что: «Аптека 03»

Где: Красный пр-т, 8, тел. (383) 223-49-57

Что: «Аптека 143»

Где: ул. Гоголя, 43/1, тел.: (383) 209-28-69, 209-28-49

Что: «Клевер»

Где: ул. Советская, 50, тел. (383) 347-78-16

ЦЕНА НА ЛЕКАРСТВА В НОВОСИБИРСКЕ

Ценник на парацетамол варьируется от 14 до 87 рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эти лекарства есть в аптечке у каждого человека. Публикуем ценник на самые распространенные препараты у сибиряков:

Парацематол: от 14 до 87 рублей.

Цитрамон: от 32 до 97 рублей.

Но-шпа: от 89 до 382 рублей.

Терафлю: от 59 до 367 рублей.

Линекс: от 765 до 850 рублей.

Нурофен: от 65 до 82 рублей.

Мезим: от 212 до 263 рублей.

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