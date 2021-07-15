Круглосуточные аптеки Новосибирска — 2021: адреса, телефоны, цены

Круглосуточные аптеки есть в каждом районе города.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Круглосуточные аптеки Новосибирска — 2021 востребованы как никогда, особенно в пандемию. Болезнь всегда приходит не вовремя, а в домашней аптечке предательски заканчиваются таблетки. Именно в этот момент на помощь и приходят круглосуточные аптеки. Какие лекарства есть в наличии и можно ли их заказать, можно уточнить по телефонам, которые опубликованы ниже. Рассказываем про круглосуточные аптеки Новосибирска — 2021, публикуем адреса, телефоны, цены.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Что: «Планета здоровья»
Где: пр-т. К. Маркса, 2, тел. (383) 284-20-20
Что: «Озерки»
Где: ул. Титова, 1, тел. 8-800-775-75-33
Что: «Белая аптека»
Где: ул. Троллейная, 1; ул. Новосибирская, 19а; тел.: (383) 350-49-05, 301-24-77
Что: «Фармакопейка»
Где: ул. Колхидская, 11, тел. +7-923-733-13-72
ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН
Что: «Белая аптека»
Где: ул. Б. Богаткова, 208/1; ул. Лазурная, 4/3; тел. (383) 284-09-29, 202-64-63
Что: «Планета здоровья»
Где: ул. Б. Богаткова, 248а, тел. (383) 284-20-20
Что: Круглосуточная аптека
Где: ул. Дзержинского, 4, тел. (383) 208-10-47
Что: «Озерки»
Где: Гусинобродское шоссе, 11/1, стр. 2, тел. (383) 230-24-31, доп. 02055
Что: «Радуга»
Где: пр-т Дзержинского, 30, тел. (383) 230-24-31, доп. 02072
Что: «Клевер»
Где: пр-т Дзержинского, 6, тел. (383) 381-39-25
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
Что: «Модерн-Фарма»
Где: ул. Ленина, 94, тел. (383) 220-48-32
Что: Муниципальная Новосибирская аптечная сеть
Где: ул. Челюскинцев, 3, тел. (383) 220-23-79
ЗАЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОН
Что: «Белая аптека»
Где: ул. Дуси Ковальчук, 260, тел. (383) 209-10-60
Что: «Озерки»
Где: Красный пр-т, 157/1, тел. (383) 230-24-31, доп. 01544
Что: «Белая аптека»
Где: ул. Дуси Ковальчук, 75/1, тел. (383) 203-43-46
Что: Круглосуточная аптека
Где: ул. Линейная, 29/1, тел. (383) 228-28-00
Что: «Клевер»
Где: ул. Кубовая, 107/3, тел.: (383) 212-44-30, +7-952-926-27-53
Фармацевт всегда ответит на любой вопрос.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
Что: «Планета здоровья»
Где: ул. Тюленина, 20, тел. (383) 284-20-20
Что: «Озерки»
Где: ул. Б. Хмельницкого, 18, тел. (383) 230-24-31, доп. 02060
Что: «Фармакопейка»
Где: ул. Рассветная, 2, к. 1, тел. 8-800-200-97-07
КИРОВСКИЙ РАЙОН
Что: «Озерки»
Где: ул. Титова, 1, тел. 8-800-775-75-33
Что: Аптека № 70
Где: ул. Титова, 1, тел. (383) 314-00-75
Что: «Фармакопейка»
Где: ул. Громова, 13, тел. 8-800-200-97-07
Что: «Домашняя»
Где: ул. Геодезическая, 13, тел. (383) 346-52-11
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
Что: «Белая аптека»
Где: ул. Б. Богаткова, 208/1, тел. (383) 284-09-29
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН
Что: «Планета здоровья»
Где: Бердское шоссе, 2, тел. (383) 284-20-20
Что: «Аптека на Инской»
Где: ул. Эйхе, 2, тел. (383) 307-24-87
Что: «Фармакопейка»
Где: ул. Шукшина, 17, тел. 8-800-200-97-07
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Что: «Озерки»
Где: ул. Ветлужская, 18, тел. (383) 230-24-31, доп. 02065
Что: «Моя аптека»
Где: ул. Ильича, 6, тел. +7-923-243-71-28
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
Что: «Фармакопейка»
Где: ул. Гоголя, 19, тел. 8-800-200-97-07
Что: «Белая аптека»
Где: ул. Орджоникидзе, 30, тел. (383) 319-69-99
Что: «Аптека 03»
Где: Красный пр-т, 8, тел. (383) 223-49-57
Что: «Аптека 143»
Где: ул. Гоголя, 43/1, тел.: (383) 209-28-69, 209-28-49
Что: «Клевер»
Где: ул. Советская, 50, тел. (383) 347-78-16
ЦЕНА НА ЛЕКАРСТВА В НОВОСИБИРСКЕ
Ценник на парацетамол варьируется от 14 до 87 рублей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Эти лекарства есть в аптечке у каждого человека. Публикуем ценник на самые распространенные препараты у сибиряков:
Парацематол: от 14 до 87 рублей.
Цитрамон: от 32 до 97 рублей.
Но-шпа: от 89 до 382 рублей.
Терафлю: от 59 до 367 рублей.
Линекс: от 765 до 850 рублей.
Нурофен: от 65 до 82 рублей.
Мезим: от 212 до 263 рублей.
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