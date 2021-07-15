Новосибирский депутат опробовал новый способ борьбы с ямами

Чтобы подлатать этот участок дороги, Василию Стрекалову понадобилось 2,5 мешка холодного асфальта. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Член постоянных комиссий по градостроительству и по научно-производственному развитию и предпринимательству, депутат Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение ЛДПР) Василий Стрекалов собственноручно засыпал дорожные ямы на пересечении улиц Лермонтова и Каменской.

НА ЧТО ЖАЛОВАЛИСЬ ЖИТЕЛИ

Местные жители говорят, что асфальт на улицах рядом с домом № 43 по улице Лермонтова уложили безобразно: он волнистый, есть ямы, а после дождей из-за огромной лужи по перекрестку просто невозможно пройти.

- По моей инициативе здесь прошло выездное совещание с сотрудниками мэрии. Департамент транспорта не готов тянуть сюда ливневку, на это пока нет денег, но сделает здесь возвышающийся пешеходный переход по распределению из средств, предназначенных на реализацию обращений избирателей, - рассказывает депутат Василий Стрекалов. - С дорожными ямами в моем округе тоже, конечно, проблемы. Где-то мы заставляем отрабатывать мэрию, а где-то, если понимаем, что быстрее справиться своими силами, мы это делаем сами. На пересечении улиц Лермонтова и Каменской дорожное покрытие серьезно деформировано, есть ямы. Эти дороги не относятся к дорогам первой категории, по которым ходит общественный транспорт и к которым приковано внимание городских властей. Я понимаю, что мы можем воздействовать через предписание ГИБДД в адрес мэрии. Но нередко такие предписания устраняются формально, инертными материалами, которые по сути представляют собой крошку старого асфальта. Такой ремонт держится буквально до первого дождя, а затем проблема возвращается. Не всегда разумно бегать по этому замкнутому кругу: проще самому сделать нормально, тем более что технологию холодного асфальта мы опробовали в прошлом году на улицах Кропоткина, Линейной, Рельсовой. Этот ремонт держится до сих пор.

Перед началом работ надо очистить яму от мусора. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

«Я ДАЖЕ ДЕЛИЛСЯ ОПЫТОМ С ДЭУ»

- Холодный асфальт стоит приблизительно в три раза дороже горячего. Он продается в готовом виде, в 30-килограммовых мешках. Если брать минимальную партию 30 мешков, это обойдется примерно в 27 тысяч рублей. А если партия больше, делают скидку. Мне каждый из этих мешков обошелся в 700 рублей. Для укладки горячего асфальта требуется соблюдение ряда условий, тогда он действительно будет держаться и выполнять свои функции. А холодный асфальт подходит даже для простого обывателя, им удобно пользоваться, он дает хорошую сцепку с краями ямы в асфальте. Я даже делился своим опытом использования этой технологии с ДЭУ-1. В его использовании, к счастью, нет ничего сложного: нужно очистить яму от крупного мусора, засыпать асфальтом, разровнять и уплотнить. Поверхность он образует нелипкую, можно даже в обуви попрыгать, утрамбовать, и ваша подошва останется чистой, - объясняет депутат. По словам Василия Стрекалова, он договорился с ДЭУ о перспективном сотрудничестве: - Я могу обеспечить материалом - купить холодный асфальт, а ДЭУ может предоставить инструменты и работников. Мне кажется, это будет хорошим решением, ведь вместе мы сможем сделать больше и быстрее помогать горожанам.

СПРАВКА «КП»

Холодный асфальт - это смесь нефтяных смол, битума, щебня и пластификаторов. Его используют для засыпки небольших ям во дворе или на дороге. Он долго хранится, а для его использования не нужно большого опыта, спецоборудования, к тому же он быстрее застывает. В Новосибирске подобная технология пока еще не особо популярна. Холодный асфальт продают не везде и отгружают только минимальной партией в 30 мешков. К примеру, в Москве мешок холодного асфальта можно купить в любом строительном магазине.