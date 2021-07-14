У города нет заботливого хозяина

Вячеслав Илюхин (слева) и Алексей Журавлев. Фото: Дмитрий Макаров.

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев проводит необычную акцию: с мая по июль он собрался объехать 100 городов России. Цель поездки: узнать проблемы людей по всей стране. Ему уже удалось посетить свыше 60 городов, одним из которых стал Новосибирск. «Комсомолка» выяснила, какое впечатление произвел он на депутата и какие проблемы схожи для всех регионов.

«ПОЛУЧАЕМ СОТНИ ОБРАЩЕНИЙ»

- В каждом регионе есть большие и маленькие проблемы. Мы получаем сотни обращений, создана специальная группа, которая их обрабатывает. Кроме простых бытовых вопросов, в этой поездке я выявляю для себя крупные проблемные пласты, которые в дальнейшем нужно переносить в законопроекты. К примеру, большой проблемой является то, что во многих регионах есть предприятия, которые зарегистрированы совершенно в других местах: Москве, Санкт-Петербурге или вообще на Кипре. Соответственно, деньги (налоговые отчисления) не остаются там, где должны быть, а уходят по месту регистрации этих предприятий. На мой взгляд, такую проблему нужно решать быстро и кардинально, - считает Алексей Журавлев.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ НОВОСИБИРСКА

На вопрос о том, какое впечатление на него произвел Новосибирск, депутат ответил так:

- Я уже бывал в Новосибирске, но в этот раз он произвел на меня не лучшее впечатление: в пробках, в пыли, выглядит заброшенным. Проехав уже порядка 10 городов от Урала до Западной Сибири, могу сказать, что это самый грязный город из всех, что я видел. У города нет хозяина, заботливого, толкового, грамотного управленца.

А о встрече с губернатором Новосибирской области Алексей Журавлев отозвался положительно.

- Это один из тех губернаторов, с которыми можно решать вопросы. Мы обсудили социально-экономические показатели города и области, поговорили о социальных проблемах. Считаю хорошим показателем, что губернатор не замалчивает проблемы, а обсуждает их и старается найти решение, - поделился депутат.

ПАШИНСКОЕ ЧАЕПИТИЕ

Алексей Журавлев вместе с председателем регионального отделения партии, депутатом областного Законодательного собрания Вячеславом Илюхиным заглянул в Пашино. В студии «Ладомир» они встретились с представителями местного общества инвалидов и активом женсовета: депутаты приняли участие в мастер-классе по нейрографике и поговорили о местных проблемах.

После этого Алексей Журавлев и Вячеслав Илюхин заехали на чаепитие к пашинским школьникам, которые три недели работали в трудовых отрядах при ТОС «Звездный» и ТОС «Искра». Ребятишки наводили порядок, ухаживали за клумбами, высаживали цветы и вообще трудились на совесть.

- Вы большие молодцы, вас можно ставить в пример другим, - похвалил школьников Алексей Журавлев.

«ВОЗМУЩЕН ДО ГЛУБИНЫ ДУШИ!»

В последний день визита в Новосибирск депутат посетил Академгородок. Сюда его пригласили местные жители, которые не первый год борются за возможность разбить сквер на пустующем участке земли.

- Этот участок по адресу: улица Демакова, 1, нам, местным жителям, городские власти пообещали передать под современный, красивый сквер, но обещание свое не сдержали. Уже после совершения сделок нас поставили перед фактом, что половина земельного участка продана под строительство торгового центра, причем полузаконными, сомнительными схемами, - прокомментировала ситуацию депутат Совета депутатов города Новосибирска Наталья Пинус.

- То, как нагло власти игнорируют просьбы людей, возмущает меня до глубины души. Раз в Новосибирске вам помочь не могут, будем обращаться в Генеральную прокуратуру. Интересы людей - вот каким должен быть приоритет нашей страны, - отреагировал Алексей Журавлев и пообещал взять этот вопрос под личный контроль.