«Я прививок не боюсь, если надо — уколюсь»: как в XX веке агитировали идти прививаться

Агитация велась с помощью марок и плакатов. Фото: Предоставлено Константином Голодяевым

В стране идет массовая вакцинация от коронавируса. Как только местные власти не заманивают людей в медпункты: и гречку пенсионерам готовы выдать, и премии работодатели обещают, и даже в музей готовы пускать бесплатно. А как же жили наши предки? Ведь в XX веке бушевали корь, тиф, холера и другие не менее страшные болезни. Как людей агитировали прививаться, узнавала корреспондент КП-Новосибирск.

В XX веке прививки для жителей Новониколаевска (так назывался Новосибирск в прошлом) были добровольно-принудительными.

Листовки выпускались в огромных количествах. Фото: скриншот

— Так как существуют опасения о возможности возникновения эпидемии холеры и оспы, на литературную агитацию против этих болезней обращено особое внимание. Противохолерный плакат с рисунками издается в количестве 200 тысяч экземпляров, плакат с противохолерными прививками и указанием мест, где можно поставить прививку, — 50 тысяч экземпляров. Литературные листовки об оспе издаются в размере 2,5 тысячи штук, — публиковали отчет журналисты газеты «Советская Сибирь» в апреле 1920 года.

Самыми первыми обычно прививали детей, солдат и заключенных. Стоит отметить, что раньше без вакцины тоже нельзя было делать многих вещей. Например, детей не принимали в первый класс.

В первую очередь прививали детей. Фото:предоставлено Константином Голодяевым

— Иногда людей в селах вакцинировали прямо на избирательных участках. Они приходили, голосовали и прививались. Там же можно было в качестве поощрения купить что-то модное и очень дефицитное. Например, одежду или бижутерию, — рассказал КП-Новосибирск краевед Константин Голодяев. — Агитационные призывы на прививку печатались не только в буклетах и на плакатах, но еще и на почтовых марках.

Один из примеров плаката. Фото: предоставлено Константином Голодяевым

Кстати, как писали местные газеты, бонусы доставались не только вакцинированным, но и переболевшим. Например, сибирякам, перенесшим туберкулез, сыпной тиф, воспаление легких, полагался отпуск для полного восстановления здоровья. Если сравнить с современными реалиями, это похоже на предоставление переболевшим ковидом путевок в санатории. Тогда еще никто не знал об антипрививочниках и люди верили в силу медицины. И главную роль в этом, похоже, сыграла хорошо спланированная агитация, в которой часто использовали строчки из стихотворения Михалкова: «Я прививок не боюсь, если надо — уколюсь».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.