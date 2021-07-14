Выгодно ли покупать квартиру по действующей программе льготной ипотеки

Фото предоставлено ГК «Расцветай».

В рамках первой ставка повышена с 6,5 до 7% годовых, а лимит по кредиту уменьшен с 6 - 12 до 3 миллионов рублей. Действие второй теперь распространяется также и на семьи с одним малолетним ребенком.

По данным аналитического центра ГК «Расцветай» (опрос 23 банков, имеющих офисы в Новосибирске), после изменения условий по ипотеке с господдержкой ставка колеблется от 5,7 до 6,8%.

По собственным программам банков в Новосибирске ипотеку на квартиры в новостройках можно взять по ставке от 7,4 до 11,9%. Кредит по программе «Семейная ипотека» в Новосибирских банках выдают по ставке от 4,7 до 6%. Чего ждать после изменения ипотечных программ и каким будет спрос на новостройки, расскажем в этом материале.

- Принципиально ничего не изменится. Действительно, ставка по льготной ипотеке немного повысилась, но и в стандартных программах на новое жилье процент тоже станет выше, потому что увеличилась ключевая ставка. Льготная ипотека, как и прежде, будет сдерживать соотношение между первичным и вторичным рынком жилья. При прочих равных условиях покупать первичку будет выгоднее примерно на 15%, - комментирует независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев. - Изменится структура покупательского спроса. Станет невыгодного покупать инвестиционную квартиру. Предположим, у застройщика покупаешь квартиру под 6,8%, а у инвестора - под 9% и при той же сумме кредита ориентировочно переплата получается на 13% больше. Теперь программа ипотеки с господдержкой рассчитана на тех, кому квартира нужна именно для проживания, а не для перепродажи. В связи с тем, что с рынка уйдет инвестиционное жилье, будут изменения и в квартирографии строящихся объектов. Станут востребованы большие квартиры с более функциональными планировками. К примеру, при равной площади студии-«двушки» будут пользоваться большим спросом, чем однокомнатные, или же двухкомнатная студия с тремя окнами будет пользоваться большим спросом, чем с двумя.

Фото предоставлено ГК «Расцветай».

В пресс-службе ГК «Расцветай» отметили, что после изменения условий льготной ипотеки спада продаж не заметили.

- Во многом поддерживать рабочий уровень спроса на рынке поможет программа семейной ипотеки, которая сохраняет выгодную ставку и прежнюю максимальную сумму кредита, но распространяется теперь и на семьи с одним ребенком, если он родился в 2018 году или позже, - считают в компании.

Среди всех предложений на рынке ипотечного кредитования программа с господдержкой, как и прежде, остается самой оптимальной, так как подходит всем категориям граждан. В отличие от стандартных предложений у потенциальных покупателей жилья в новостройках есть возможность снизить переплату по жилищному кредиту на приличную сумму.

Переложим все на язык цифр. Стоимость двухкомнатной квартиры площадью 73 квадратных метра с трехметровыми потолками в доме № 4 ЖК «Расцветай на Гоголя» - 6 970 000 рублей. В случае оформления ипотечного кредита на 20 лет, первоначальном взносе 3 970 000 рублей при ставке 7,4% ежемесячный платеж будет равен 23 984,69 рубля, а при тех же условиях, но при 5,7% сумма ежемесячных выплат составит 20 976,96 рубля. Экономия за весь период - 721 855,2 рубля.

Фото предоставлено ГК «Расцветай».

Проекты ГК «Расцветай» можно приводить как пример тщательного выбора локаций для жилых комплексов, который гарантирует инвестиционную привлекательность квартир и достаточность инфраструктуры. Широкая ассортиментная линейка планировок также работает на ликвидность квартир и позволяет каждому найти в домах от ГК «Расцветай» свой вариант - от студии до хайфлэта. Каждый объект - это более 10 видов планировок, в некоторых жилых комплексах есть необычные для новосибирского рынка квартиры со вторым светом, с высотой потолка более 5 метров.

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