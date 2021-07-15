Новосибирский депутат описал выборы анекдотом про лотерею

В эфире Радио «Комсомольская правда» Вячеслав Илюхин прокомментировал самые обсуждаемые темы и по традиции рассказал анекдот. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В эфире Радио «Комсомольская правда» прошла очередная программа с участием Вячеслава Илюхина. Депутат Заксобрания и лидер регионального отделения партии «Родина» прокомментировал наиболее острые темы и традиционно рассказал анекдот.

В нашем материале - наиболее интересные цитаты из программы.

О РЕМОНТЕ ДОРОГ И ОБМАНЕ ПОЛИТИКОВ

- Никакие партии не занимаются ремонтом дорог. Этим занимается исполнительная власть. Я как депутат слежу, чтобы на округе были нормальные дороги. Но именно как депутат, а партия этим не занимается.

Да, мы можем ходатайствовать о выделении муниципалитету денег на ремонт. Хотя в Новосибирске в последнее время эти деньги так расходуются, что возникают сомнения в целесообразности. А требовать от партии, чтобы она делала дороги, это все равно что прийти в лавку к сапожнику и спросить: «А почему хлеб несвежий?» И если какая-то партия говорит, что она делает дороги, - это вранье. Дороги - это деньги бюджета. А партия задает вектор. Она должна добиваться, чтобы были нормальные чиновники и чтобы они делали нормальные дороги.

О ВЫБОРАХ

- Чем меньше людей придет на выборы, тем больше вероятность фальсификаций. Если на выборы придет хотя бы 60% населения, то фальсификация станет невозможна. Фальсифицировать просто не получится.

На эту тему есть анекдот. Маленький мальчик Абрам молится Богу: «Господь, сделай так, чтобы я выиграл автомобиль в лотерею». Потом, уже будучи подростком, продолжает молиться о том же. Потом - уже взрослым человеком. Потом уже дряхлым стариком молится Богу: «Господи, помоги мне выиграть». Ангелы прилетают к Богу и говорят: «Ну что тебе, жалко, что ли? Пусть выиграет». А Господь отвечает: «Да я разве против? Но пусть он хотя бы лотерейный билет купит».

Без лотерейного-то билета вообще ничего не получится. А лотерейный билет - это шанс. Воспользуйтесь им. Нужно исполнить свой гражданский долг. А ведь некоторые еще и гордятся тем, что не ходят, и говорят: «Вот я-то на выборы не хожу». Ребята, всех, кого вы ругаете (а я это часто слышу), выбрали вы. Либо своим действием, либо бездействием.

О ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСА

- Я планирую вакцинироваться. Болезнь действительно существует. Я переболел и переболел тяжело. Я понимаю, что это не грипп, а достаточно серьезная болезнь, у которой еще и последствия есть. Второй раз болеть не хочу. Моя мама вакцинировалась, супруга вакцинировалась.

Я не собираюсь на этой теме никаких политических очков набирать. Но я против принудительной вакцинации. Каждый должен выбрать для себя сам. Да, возможно, какие-то побочные явления существуют. Но если сравнивать болезнь и вакцину - это абсолютно разные вещи, и болезнь намного опаснее.

ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

- Какие-то ограничительные меры все-таки нужны. Но если людям не разрешают выходить на улицу, а тем временем собираются в Домах культуры и сидят в закрытых помещениях с плохой вентиляцией, - это неправильно. Тем более что вероятность заразиться на улице гораздо меньше. Я думаю, нужно соблюдать правила в местах, куда нельзя заходить без маски, следует держать социальную дистанцию.

Да, сама природа вируса пока плохо исследована. Но беречься нужно всегда, и хорошо, если большая часть населения будет привита. Тем более что переносчиком вируса можно быть, даже если не болеешь. Но если большая часть населения будет вакцинирована, болезнь пойдет на спад. Я никого не принуждаю, но я все-таки сторонник вакцинации.