Наталья Пинус: Бюджет города Новосибирска - нищий, а еще мы все в долгах!

Наталья Пинус. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В прямом эфире на Радио «Комсомольская правда» в Новосибирске побывала независимый депутат Совета депутатов города Новосибирска Наталья Пинус. Рассказываем, почему она пришла в политику, как предлагает оценивать работу мэрии и за что ей выписали штраф 10 тысяч рублей.

ОСТАВИЛА БИЗНЕС И УШЛА В ПОЛИТИКУ

- Расскажите, чем вы занимались до первых своих выборов в Совет депутатов города Новосибирска?

- До 2010 года я занималась бизнесом, но потом поняла, что жалко тратить свою жизнь на это. Я приняла очень осознанное, ответственное решение: оставить бизнес и посвятить себя общественной деятельности. Этим я и занимаюсь уже больше 10 лет. Сначала я возглавляла общественный фонд в Академгородке, была его руководителем. И 6 лет назад я стала депутатом Совета депутатов города Новосибирска.

- Какие наиболее важные решения принял Совет депутатов города Новосибирска уже с вашим участием? Какую позицию вы отстаивали?

- Я всегда занимаю очень активную позицию на всех обсуждениях. Хочу рассказать, какие актуальные вопросы есть на повестке сейчас, вопросы, которые я поднимаю и стараюсь, чтобы их не замалчивали. На мой взгляд, важнейшая тема - это отсутствие критериев оценки деятельности мэра. Казалось бы, зачем они нужны? А они нужны по той простой причине, что если нет критериев, то на основании чего мы можем сказать, хорошо мэр работает или плохо? Депутаты каждый год оценивают работу мэра лишь на уровне нравится/не нравится. Вот уже несколько лет подряд я говорю о том, что необходимо сформировать эти критерии, чтобы понимать, хорошо или плохо работают мэр и мэрия. Еще это важно и потому, что если есть критерии, то есть к чему стремиться, есть мотивация.

Моя работа не прошла впустую: появилось 15 таких критериев, их приняла весной этого года комиссия по контролю за деятельностью мэрии. На мой взгляд, очень важно эту работу продолжать и расширять. Я, к примеру, составила перечень из 50 критериев по разным сферам работы мэрии, по разным отраслям, чтобы они действительно показывали, насколько эффективно ведется работа в том или ином направлении. Мне очень хочется, чтобы Совет депутатов города Новосибирска принял эту расширенную систему оценки деятельности мэра. Потому что тогда уже не важно будет, коммунист, единоросс или кто-то другой пришел к власти. Ведь мы всегда сможем объективно оценить работу мэра города, причем сделать это в динамике, учитывая, что было до начала его работы, после и даже можем оценить его деятельность в сравнении с другими городами.

Свое решение участвовать в выборах в Государственную думу этой осенью Наталья Пинус считает очень осознанным и ответственным. Фото: стоп-кадр видеотрансляции.

ДОЛГ БОЛЬШЕ 22 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

Второй важной и актуальной темой для нашего города Наталья Пинус считает тему долгов.

- Бюджет города Новосибирска - нищий, просто нищий! У нас очень мало денег. Я постоянно поднимаю вопрос о том, почему мы не забираем огромные долги. Наш бюджет - около 50 миллиардов рублей. Но при этом долги, которые должны отдать нам, городу - 5 миллиардов рублей, в том числе аренда земли - 4 миллиарда рублей. Это просто нонсенс! Такого нет ни в одном другом городе России. Я судилась с мэрией, чтобы получить информацию о том, кто нам задолжал. Раньше этих данных у нас не было, теперь они появились.

Есть комплекс вопросов о том, что нужно делать, чтобы эти долги возвращались в городскую казну. Сейчас в отношении долгов я поднимаю еще одну важную тему, которую тоже замалчивают. Дело в том, что и у города огромные долги: мы берем очень много денег в долг. Приведу пару цифр для понимания: в 2014 году долг города был 54% от его же доходов. А в 2020-м - 90% от наших доходов. Представляете, какая динамика? Сейчас долг Новосибирска составляет больше 22 миллиардов рублей.

- А чем это чревато?

- В Бюджетный кодекс России внесены поправки. Все муниципальные образования поделены на три группы: с высокой, средней и низкой долговой устойчивостью. Сейчас Новосибирск находится в средней группе, и это ведет к тому, что все деньги, которые мы теперь берем в долг, согласовываются с регионом. Сами мы этого делать не можем. А если мы окажемся в группе с низкой долговой устойчивостью, это будет означать внешнее финансовое управление. Это значит, что мы не сможем сами принимать наш бюджет, решать, на что и когда мы можем направлять деньги. Вот такие перспективы.

Что меня в этом раздражает: о таких серьезных вещах многие просто не знают, а те, кто знает, об этом не говорят. Мэрия вообще заняла страусиную позицию. И таких глобальных, связанных с очень большими деньгами тем, которые у нас просто замалчиваются, много.

ШТРАФ ЗА ЗАЩИТУ СКВЕРА НА УЛИЦЕ ДЕМАКОВА

Депутат Совета депутатов города Новосибирска рассказала, чем закончилось рассмотрение в суде вопроса о ее участии в пикете по защите сквера на улице Демакова в Академгородке. Решением суда ее обязали выплатить штраф 10 тысяч рублей.

- Мы с адвокатами пойдем дальше и будем доказывать, что я невиновна. Это был пикет по поводу сквера на улице Демакова, когда мэрия продала половину территории, на которой люди хотели разбить сквер. Жителей поставили перед этим фактом уже после совершения всех сделок. А людям нужен этот сквер, нужен зеленый уголок среди высоток, где можно будет отдохнуть от шума и подышать свежим воздухом. Сейчас материалы по делу передали в прокуратуру, и я надеюсь, что решение будет на нашей стороне.

Что касается моего родного округа, здесь у меня получается решать определенные задачи, помогать людям в решении их конкретных проблем благоустройства, комфортной доступной среды, культурных инициатив. Что касается вопросов общегородского масштаба, здесь все сложнее. Но я вижу положительную динамику. Даже если я поднимаю какие-то вопросы и они не решаются, а подвисают в воздухе, это не повод опускать руки. Просто нужно продолжать бороться.

«МЫ БУДТО ЖИВЕМ В РАЗНЫХ ГОСУДАРСТВАХ»

Свое решение участвовать в выборах в Государственную думу этой осенью Наталья Пинус считает очень осознанным и ответственным.

Я подготовила программу, даже назвала ее «Антипрограмма», потому что она о том, что нас не устраивает, раздражает, о том, что мы хотим изменить. В ней 10 пунктов, и будет замечательно, если люди дадут по ним обратную связь: те ли это вопросы, которые действительно важны для них, или их нужно дополнить другими. Самой большой задачей я сейчас вижу устранение разницы между богатой Москвой и нищими регионами.

Представляете, на благоустройство Москвы в этом году выделено столько же денег, сколько и на всю Россию! Мы будто живем в разных государствах. Бюджет Новосибирска на общественный транспорт и дороги в 80 раз меньше московского. А наш город вообще-то третий по численности в России.

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