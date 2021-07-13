В АО «РЭС» активизирована работа по привлечению к ответственности за незаконное потребление электроэнергии

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В компании полным ходом продолжаются мероприятия долгосрочной комплексной программы по работе с потерями электрической энергии. Успешная реализация данного направления возможна только в тесном взаимодействии с правоохранительными органами.

Проанализировав результаты работы по привлечению к ответственности за незаконное потребление электроэнергии по итогам 6 месяцев 2021 года, специалисты АО «РЭС» сделали вывод о том, что работа по выявлению фактов хищения электроэнергии и взаимодействие в этой части с правоохранительными органами в текущем году приобрели масштабный характер. Особенно активизирована эта деятельность в отдаленных филиалах компании.

Так, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года число поданных АО «РЭС» заявлений в правоохранительные органы увеличилось практически в 2 раза, более чем на 80%. Причем в текущем году наблюдается заметная тенденция по выявлению и привлечению к ответственности не только недобросовестных граждан - физических лиц, но и предприятий различных форм собственности (юридических лиц). Доля таких заявлений в текущем году составила более 30% от общего числа.

Среди фактов правонарушений можно выделить пример привлечения к ответственности предпринимателя гражданина Г., которому по решению Новосибирского областного суда предъявлено к взысканию более 4 миллионов рублей. Помимо административной ответственности, предусмотренной статьей 7.19 КоАП РФ, данного злостного расхитителя ожидает уголовная ответственность, предусмотренная статьей 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу путем обмана или злоупотребления доверием». заявление о привлечении гражданина Г. к ответственности по данной статье подано АО «РЭС» в управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области.

Совсем недавний случай привлечения к ответственности компании - застройщика одного из жилых комплексов в Кировском районе Новосибирска на значительную сумму возмещения стоимости бездоговорного потребления показывает, что в Обществе ведется системная работа по выявлению и фиксации незаконного энергопотребления, а также имеет место твердая позиция по привлечению к ответственности, вплоть до уголовной, расхитителей электроэнергии.

Так, за 6 месяцев 2021 года специалистами АО «РЭС» в правоохранительные органы направлено 4 заявления о привлечении к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 165 УК РФ.

В АО «РЭС» продолжается взаимодействие с руководством ГУ МВД России по Новосибирской области и территориальными отделами полиции по вопросам выявления и пресечения фактов бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии.

АО «РЭС» напоминает, что хищение электроэнергии, проводов или элементов электрооборудования оказывает непосредственное влияние на качество электроснабжения множества потребителей, приводя к возникновению материального ущерба.

В борьбе с незаконным потреблением электроэнергии не обойтись без помощи сознательных граждан.

В апреле 2021 года Обществом принято решение о поощрительных выплатах гражданам, сообщившим о совершенном либо планируемом хищении электроэнергии.

Сообщение о совершенном либо планируемом хищении электроэнергии с указанием персональных данных для получения вознаграждения можно оставить на официальном сайте АО «РЭС» www.eseti.ru, в разделе «Сообщить о хищении», заполнив соответствующую форму, или направив письменное заявление в адрес компании. АО «РЭС» гарантирует конфиденциальность предоставленной информации о лицах, обнаруживших факты хищения и сообщивших о них.

Кроме того, сообщить об известных фактах хищения электроэнергии можно любым удобным способом:

• по телефону доверия (383) 289-41-00;

• в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;

• сообщением на номер +7-913-375-25-75 в WhatsApp или Viber.