«В регионах должно быть больше денег»

Александр Аксененко (слева), Сергей Миронов. Фото: Пресс-служба регионального отделения партии «Справедливая Россия».

В Новосибирске прошла пресс-конференция руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ Сергея Миронова, депутата Заксобрания Новосибирской области Александра Аксененко и депутата Госдумы РФ Александра Терентьева. Политики рассказали, почему нужно упразднить Пенсионный фонд, отменить ЕГЭ и как решить проблему дорог и пыли в нашем городе.

«ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ И ЕГЭ НУЖНО ОТМЕНИТЬ»

По словам Сергея Миронова, главная задача сейчас - борьба с бедностью:

- Мы предлагаем поэтапно вводить и реализовывать программу справедливого базового дохода буквально с января 2022 года. В чем она заключается? Мы предлагаем начать выплачивать ежемесячно каждой семье, где есть дети, по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи.

Деньги на реализацию этой программы депутат предложил взять из Фонда национального благосостояния. Кроме этого, он отметил, что слишком много денег уходит на содержание пенсионных фондов:

- Мы считаем, что пенсионные фонды нужно упразднить. Колоссальные суммы идут на содержание этой структуры. Давайте не будем тратить деньги на содержание сотрудников ПФР и зданий-дворцов пенсионных фондов, а лучше пустим их на реализацию того же базового дохода! В нашу программу входит отмена пенсионной реформы. Мы считаем, она разрушительна и ее обязательно следует ликвидировать. Также нужно отменить Единый государственный экзамен. Практика ЕГЭ не дала нам более качественного образования, и все больше людей задумываются о том, что до введения ЕГЭ школа давала детям больше знаний, чем сейчас.

Также Сергей Миронов высказал свое мнение о вакцинации:

- Вакцинироваться, конечно, нужно. Но ни в коем случае эта процедура не должна быть принудительной и уж тем более нельзя как-то наказывать или грозить увольнением. Вакцинация - это личный выбор каждого человека.

ДЕНЬГИ - В РЕГИОНЫ

На вопросы журналистов о том, как быть в Новосибирске с проблемой дорог, ответил депутат Заксобрания Новосибирской области Александр Аксененко:

- Все регионы живут по законам, которые устанавливает федеральный центр. Проблемы с дорогами, в частности, из-за недофинансирования. Бюджетный кодекс устроен так, что все сначала уходит консолидированно в бюджет Москвы, а уже после этого деньги распределяют по регионам. Такой подход нужно менять, чтобы у регионов, у муниципалитетов была возможность пользоваться своими деньгами. Сейчас муниципалитеты обескровлены. Они должны делать ПСД (проектно-сметную документацию. - Ред.) и экспертизы на средства из своего бюджета. Но если бюджета нет, нет и возможности провести ПСД, экспертизы и, соответственно, попасть в программы финансирования. Такой вот замкнутый круг. Это нужно кардинально менять.

ВСЕ ВЗАИМОСВЯЗАНО

По мнению Александра Аксененко, проблемы недофинансирования регионов, некачественных дорог и высокого уровня пыли в Новосибирске взаимосвязаны.

- Для Новосибирска проблема дорог очень острая. Я на сессии в Законодательном собрании поднимал вопрос по поводу использования в нашем городе и области смесей против гололеда в зимний период. Многие общественники говорят о том, что использование мелкой фракции щебня ухудшает дорожное полотно, отсюда пыль и грязь. Как вы знаете, пыль уже стала неотъемлемой частью Новосибирска. Поэтому нам нужно решить вопрос финансирования на федеральном уровне, чтобы в регионах было больше денег. А на региональном уровне мы вопрос той же пыли можем решить заменой реагентов, - подытожил депутат Заксобрания.