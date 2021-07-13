В приоритете - дороги, больницы и школы

Андрей Шимкив говорит, что важно найти золотую середину, чтобы и доходы были, и средств на больницы и школы хватало. Фото: Пресс-служба Заксобрания Новосибирской области

11-я сессия в Законодательном собрании Новосибирской области утвердила вторую корректировку областного бюджета. По информации главы минфина, итоги двух прошедших кварталов демонстрируют восстановление экономики.

- Собственные доходы относительно плана ожидаем с увеличением 4,8 млрд рублей. Еще 700 млн рублей составила экономия по обслуживанию госдолга. Это основные ресурсы, - отметил министр финансов Виталий Голубенко.

Объем расходов на этот год тоже увеличат на 6863,6 млн рублей - до 218 530,6 млн рублей. Деньги будут тратить на переселение людей из аварийных домов, строительство водопроводов, новых спортобъектов, завершение строительства проблемных домов и имущественный взнос в Фонд граждан - участников долевого строительства. В этом году увеличат объем субсидий на предоставление жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. А одна из главных поправок - увеличение финансирования ремонта дорог: речь о дополнительном выделении муниципалитету 278 млн рублей.

Вопрос о плохих дорогах затронул на сессии во время своего отчета и мэр города Анатолий Локоть. Он связал проблему с тем, что в Новосибирске высокий грузооборот. Машины портят асфальт, а на ремонт денег нет. Сейчас в городе ремонтируют не больше 800 тысяч квадратных метров в год, это всего 5 - 6% от общей площади дорог Новосибирска, тогда как в ремонте нуждаются около 40%. Но не все согласились с тем, что плохой асфальт - результат недофинансирования. Депутат Константин Антонов отметил, что в этом году с большим опозданием начались работы по программе «Безопасные качественные дороги», в июне ремонт вообще был приостановлен: по сведениям подрядчика, потому что отсутствовало проектное решение.

- Если проектно-сметная документация готовится некачественно, можно говорить о том, что существует определенная система, - высказался парламентарий. Мэр с замечаниями согласился.

Первый вице-спикер регионального парламента Андрей Панферов обратил внимание на своевременность освоения выделенных денег и задал вопросы:

- Какова уверенность в том, что эти деньги до окончания теплых дней будут использованы по назначению? И как мы все-таки войдем в зиму с тем парком специальных машин, которые есть в городе?

Мэр заверил, что запланированный на лето ремонт будет завершен в срок. Задали градоначальнику вопрос и про пыль.

- Пыль стала плохим синонимом города Новосибирска, - считает депутат Александр Аксененко. - По мнению общественников и многих депутатов, это связано с тем, что в зимний период используются не совсем правильные реагенты.

Анатолий Локоть ответил, что планирует повышать долю химических реагентов, это радикальный путь борьбы с пылью, а также обновлять спецтехнику для уборки дорог: мэрия закупит 20 дополнительных единиц.

- Мы уделяем бюджету огромное внимание. Нам очень важно понимать, как мы будем жить дальше, хватит ли бюджетных доходов на все концессии и соглашения по государственно-частному партнерству. Мы это обсуждаем в рабочем порядке. Надеюсь, найдем золотую середину, чтобы и доходы были, и средств на больницы и школы хватало. Но жить надо по доходам. Чтобы хватало и на развитие, и на все выплаты по расходам предыдущих периодов, - подвел итоги сессии председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.