Как остановить пандемию

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В Россию пришла третья волна коронавируса. Эксперты в области эпидемиологии связывают ее приход прежде всего с нарушением ограничительных мер. Масочный режим, социальная дистанция - эти требования соблюдают далеко не все и не всегда. В придачу к этому ковид подкидывает новые штаммы, озадачивая даже вирусологов.

Сейчас россиянам предлагают вакцинацию как единственный и безальтернативный метод прекращения пандемии. Но ведь прививочные кампании идут по миру еще с прошлого года, а вирус набирает обороты. Более того, известны случаи, когда люди заболевали ковидом, даже поставив прививку. Так является ли вакцинация единственным и идеальным инструментом, способным прекратить развитие пандемии?

В прошлой части нашего расследования мы выяснили, что большую роль в борьбе с заразой сыграло повышение иммунитета населения. Разработками, призванными укреплять силы человеческого организма, занимается, в частности, научно-производственная фирма «Исследовательский центр», которая находится в наукограде Кольцово. Предприятие производит препараты, объединенные серией «Ветом». Любопытная деталь: в результате повышенного спроса на «Ветомы» пандемия в России стала отступать и шла на спад до начала лета. Какова связь? Разобраться нам помогает директор научно-производственной фирмы Александр Иванович Леляк.

Александр Иванович Леляк. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Александр Иванович, оцените, пожалуйста, нынешнюю ситуацию в мире в части применения вакцин.

- Все применяемые на Земле вакцины введены в эксплуатацию по ускоренной схеме. Нормальная процедура введения вакцин и лекарств в деловой оборот предусматривает детальное изучение их действия на организм людей и окружающую среду - в частности, обязательно должны быть исследованы такие показатели, как тератогенность, мутагенность, эмбриотоксичность, острая и хроническая токсичность, отдаленные последствия воздействия на организм и окружающую среду. Все это невозможно изучить при наличии пандемии, вызванной новой, не изученной инфекцией, поскольку для этого требуется довольно продолжительное время. Но учитывая реальную пандемию, неизученность вируса и риск того, что он приведет к гибели значительной части населения, власти разных стран (в том числе и России) приняли решение о начале вакцинации.

- И как вы оцениваете этот факт?

- Правители доверились мнениям профильных ученых, основанным частично на теоретических выводах. В сложившейся ситуации они приняли правильное решение - вакцинировать население теми вакцинами, которые успели разработать и наладить их производство, строить много инфекционных больниц. Но правительство ни одной из стран в настоящее время не рассматривает даже возможность применения каких-либо альтернативных вакцинации вариантов остановки пандемийного процесса. И это понятно и правильно, ведь единственный положительный опыт по ликвидации пандемий в популяции людей - это вакцинация. Во многих случаях вводится обязательная процедура вакцинации либо применяются ограничения для невакцинированных. Такие меры вызывают недовольство в обществе и не способствуют стабильности. К сожалению, есть риск, что это может реально перевести недовольство населения стран в горячую фазу. А это совсем не желательный вариант развития событий для любой из стран.

- Александр Иванович, знаю, что вы тщательно анализируете, как меняется заболеваемость в мире во время пандемии, как переживают коронавирус разные люди. Поделитесь, пожалуйста, вашими наблюдениями.

- Охотно. На основании данных, собранных за время действия пандемии, можно сделать следующие выводы:

• заболевают ковидом, в том числе многократно, и вакцинированные, и невакцинированные люди. Вакцинация не предполагает невозможность инфицирования - инфицируются все. Вакцинация должна обеспечить бессимптомное либо легкое течение болезни, но люди будут болеть в любом случае;

• вирус активно мутирует, рождаются все новые его штаммы. Причем вирулентность (то есть способность вызывать заболевание) растет с каждой новой мутацией;

• вирус в крови инфицированных людей не наблюдается;

• антитела в крови у части обследованных наблюдаются, а у другой части - нет. Как в течение болезни, так и при управляемой вакцинации;

• большинство людей инфицировались каким-либо из вариантов мутирующего коронавируса и переболели, не заметив болезни, то есть бессимптомно;

• люди, у которых хорошее здоровье, болеют бессимптомно. И это говорит о том, что альтернативный вариант остановки развития пандемийного процесса все же есть: нужно быть здоровым, и организм самостоятельно будет ликвидировать попавший в него коронавирус, как и иные инфекционные агенты.

Территория поставки препаратов «Ветом». Фото: Научно-производственная фирма «Исследовательский центр».

- Интересные тезисы. Особенно тот факт, что пережить болезнь можно легко и без неприятностей для организма. Исходя из этого, как считаете, какие могут быть альтернативные пути прекращения пандемии?

- Я вижу три возможных варианта. Первый вариант - вакцинация некой универсальной вакциной, эффективной против любого варианта мутирующего коронавируса. Но это трудноисполнимо, поскольку вектор развития мутационного процесса не просчитывается, а варианты мутаций возникают непрерывно. То есть не представляется возможным их непрерывно регистрировать и тем более детально изучать. Второй вариант - просто наличие у людей здоровья, достаточного для того, чтобы переболеть бессимптомно или в легкой форме без вакцинации. И третий вариант - сочетанный: подготовиться к вакцинированию путем проведения курса оздоровления организма методами, обеспечивающими должный оздоровительный эффект, и пройти вакцинацию.

- В прошлой части нашего расследования мы говорили о том, что для оздоровления необходимо сохранение сильного иммунитета. И многие люди уже воспользовались препаратами из серии «Ветом». Как считаете, они остаются актуальными для применения в этом сочетанном варианте?

- Да, безусловно! Более того, после вакцинации имеет смысл обеспечить контроль за вязкостью крови и при необходимости ее коррекцию в меньшую сторону. Этот эффект могут обеспечить протеолитические ферменты, которые нарабатывают бактерии, составляющие действующее начало также в препаратах серии «Ветом». При этом работать бактерии в толстой кишке человека могут от семи дней до одного месяца.

- А если человек по каким-либо причинам не вакцинируется? Для него и вторая составляющая метода теряет смысл?

- Конечно не теряет. Тем, кто принял решение не вакцинироваться, крайне желательно провести коррекцию своего здоровья, пройдя курс приема препаратов серии «Ветом». Тестов на здоровье пока никто не изобрел, соответственно, проверить его состояние негде. А в связи с этим будет правильно подстраховаться, проведя курс охраны здоровья «Ветомами» - береженого бог бережет.

- Чем подкреплена репутация «Ветомов»? Насколько я знаю, многие пользуются ими, несмотря на отсутствие широкой рекламы.

- «Ветомы» пользуются широкой популярностью - за пандемийный год порядка 5% населения России прошли такие курсы. А популярность основана исключительно на их эффективности и действенности. Противопоказаний они не имеют, передозировки вреда организму не приносит. Также они проверены на предмет безвредности при приеме и в отдаленное время. Препараты выпускаются серийно с 1995 года, и в нашей стране много людей применяют их десятки лет кряду.

Фото: Научно-производственная фирма «Исследовательский центр».

КОНКРЕТНО

Как применять препараты серии «Ветом»?

Директор научно-производственной фирмы «Исследовательский центр» Александр Леляк:

- Я рекомендую людям, которые доверяют нашим препаратам и убедились в их безвредности и эффективности, в нынешнее непростое пандемийное время поступать следующим образом.

Тем, кто принял решение вакцинироваться:

• за 10 дней до вакцинации пройти активный курс приема «Ветома 1.1» в любой его препаративной форме по 7 - 10 доз в день через приблизительно равные промежутки времени в течение 10 дней;

• вакцинироваться;

• после вакцинации пройти активный курс приема «Ветома 2» в любой его препаративной форме по 7 - 10 доз в день через приблизительно равные промежутки времени в течение 10 дней;

• продолжить прием дополнительных пробиотических микроорганизмов, содержащихся в препаратах «Ветом 3» и «Ветом 4», по 2 - 3 дозы в неделю в течение 3 месяцев;

• по прошествии 3 месяцев процедуры повторить в указанной выше последовательности и продолжать их повторять в течение жизни;

• люди, которым нельзя употреблять сладкое (больные сахарным диабетом, раком, другими болезнями), могут вместо «Ветома 1.1» использовать порошок Комарова либо «Ветом 1.23» или «Ветом 1.1» в капсулах; вместо «Ветома 2» - «Ветом 2.25» или «Ветом 2» в капсулах; вместо «Ветома 3» - «Ветом 3.22» или «Ветом 3» в капсулах; вместо «Ветома 4» - «Ветом 4.24» или «Ветом 4» в капсулах.

Тем людям, которые считают себя условно здоровыми и приняли решение не вакцинироваться, предлагаю охранять здоровье путем применения дополнительного источника ветомных пробиотических микроорганизмов. Делать это нужно в следующей последовательности, устоявшейся за период серийного выпуска препаратов с 1995 года:

• в течение года один раз в 3 месяца принять от 70 до 100 доз «Ветома 1.1» по 7 - 10 доз в день через приблизительно равные промежутки времени в течение 10 дней;

• между курсами приема «Ветома 1.1» нужно принимать «Ветом 3» и «Ветом 4», чередуя их в произвольном порядке не менее чем по 2 - 3 дозы в неделю. Причем кратность можно увеличить по усмотрению того, кто производит процедуру охраны здоровья посредством ветомных технологий, поскольку передозировки по количеству и кратности нет, а оздоровительный эффект напрямую зависит от кратности приема «Ветома».

В обоих вариантах - тем, кто желает, и тем, кто не желает вакцинироваться, - нужно иметь в виду, что при наличии болезней, не допускающих употребление сладких продуктов (больные любым вариантом рака, сахарного диабета и др.), нужно выбрать «Ветомы», в которых в качестве наполнителя не используется сахарная пудра. Это аналоги «Ветома 1.1» - «Ветом 1.23», порошок Комарова или «Ветом 1.1» в капсулах; аналоги «Ветома 3» и «Ветома 4» - «Ветом 3.22» и «Ветом 4.24» соответственно. «Ветом 2» - это смесь в равных долях «Ветома 3» и «Ветома 4».