«Парикмахер работал со стремянкой»: Лена Ленина откровенно рассказала, какой ценой потрясала Канны

Лена Ленина четырежды потрясла участников фестиваля в Каннах. Фото: Erlend Staub\Tania Volobueva\Предоставлено Леной Лениной

В разгаре очередной Каннский фестиваль. Что там показывают? Какие фильмы? Да кто ж их знает… О кинопрограмме известно разве что прожженным эстетам. А вот зрелища, которые представила Лена Ленина, растиражировали десятки международных СМИ. И это – не кино. Это прически.

Уроженка Сибири, а ныне парижская аристократка четыре дня потрясала каннских фотографов невероятной архитектурой на голове. Многочисленные хейтеры залили ядом Instagram, оценивая эпатажные образы писательницы. А в очередной видеотрансляции Лена предложила раскритиковать себя Стасу Садальскому.

- Леночка, все-таки, не надо следовать моде. Надо все время быть лучше, - деликатно высказался Кирпич из «Места встречи». - Вы - интеллигентная девушка в профессорской семье. Вы должны чуть отставать от моды.

Образ "Антигравитация". Фото: Erlend Staub\Tania Volobueva\Предоставлено Леной Лениной

- Хотите, скажу по секрету? Я ее опережаю даже, - парировала Ленина.

- А скажите, где вы столько волос отрастили? – Задал резонный вопрос Садальский.

- Если много есть манной каши, то отрастают, - невозмутимо заверила светская львица.

- Но это синтетика у вас?

- Нет, конечно. Натуральные волосы, но не все мои, - призналась Лена.

Вот теперь и думай, сколько девушек-доноров пожертвовали своими косами во славу Лениной. А на какие жертвы идет она сама? Ну, думать же страшно, сколько требуется времени на такие укладки. Самая яркая звезда Каннского фестиваля согласилась рассказать «Комсомолке» о том, какой ценой дается эпатаж.

«ЯЙЦА МАМОНТА», «КОРОНА» И «КОКОШНИК»

Начнем с того, что в своих прическах Лена идет неизведанными тропами: делает на голове то, чего другие не пытались.

- Каждая прическа имеет название, потому что мы их должны в наших разговорах со стилистами как-то идентифицировать. Но иногда наши названия сильно отличаются от названий этих же причесок журналистами, и мы не всегда более soft: чего стоят одни «яйца мамонта» одного из прошлых фестивалей. В этом году я поднималась по дорожке четыре раза, и мы назвали прически, соответственно: «Золотая орхидея», «Кокошник», «Корона российской империи» и «Антигравитация», - рассказала КП-Новосибирск Лена. - Образы выбираю только сама. Помогают мне их создавать гении. Чаще всего, это чемпионы Мира или Европы по парикмахерскому искусству. Каждый раз - разные. Чтобы не выдохлись идеями.

Образ "Золотая орхидея". Фото: Erlend Staub\Tania Volobueva\Предоставлено Леной Лениной

Каждая прическа – часы терпения. Даже лысину Лене делали целую рабочую смену. Обнаженной головой светская львица блистала (во всех смыслах слова) несколько лет назад. Полысеть, оказывается, было не легче, чем соорудить яйца, или корону.

- «Лысую» прическу пришлось делать 7 часов. Обриться налысо было бы проще. А мы натягивали плотную резиновую шапочку и делали сложный грим и боди-арт, чтобы скрыть границы резины с кожей. В Каннах у меня все прически еще сложнее, на каждую уходит по несколько часов. Но я в ожидании времени зря не трачу и параллельно крашусь, веду телефонные переговоры или даю интервью, - рассказывает Ленина.

В АВТОМОБИЛЬ – НА ЧЕТВЕРЕНЬКАХ

Лена уже научена сложным опытом: с громоздкими прическами в машинах ей тесно. В салоне обычного автомобиля приходилось изворачиваться как акробату. Теперь королева эпатажа поняла: нужна высокая крыша.

- Раньше у меня было очень много проблем с седанами протокола Каннского фестиваля - мне не удавалось в них влезть, кроме как на четвереньках, чтобы не помять прическу. Теперь я единственная в Каннах, кто приезжает на дорожку в микроавтобусах, - говорит Лена.

Смотреть видеосюжет Лена Ленина с высокой прической с трудом забралась в автомобиль

Впрочем, и микроавтобусы не спасают. Очередная прическа, все-таки, не вместилась в салон.

- Трагедия в этом году случилась с «Антигравитацией». Даже несмотря на высокой потолок минивэна, и несмотря на то, что я сидела, обхватив колени руками и была в салоне одна, все равно повредилась и сильно распушилась в самом верху. Но она у нас была такая высокая, что я не могла достать до ее вершины, даже вытянув изо всех сил руки вверх! А парикмахер работал со стремянкой, - призналась КП-Новосибирск Ленина.

Хорошо, что от парикмахера до места фестиваля Лене не приходится лететь самолетом. Пройти металлодетектор было бы сложно.

- Гора шпилек и невидимок, которые вытаскивают вечером у меня из головы при разборе прически, может Вас напугать, - говорит «железная» Лена.

«ЦЕЛОВАТЬСЯ ОТКАЗЫВАЮСЬ»

На Каннском фестивале обладательница чудо-причесок стремится сесть в конце зала. Во-первых, так она не заслонит собой экран. Во-вторых, это же отличная возможность облокотить яйца, корону и кокошник об стену.

- Из деликатности, чтобы не мешать тем, кто сидит за мной, всегда сажусь на самый задний ряд. И хоть билеты мне дают на первые ряды, я всегда вежливо поднимаюсь на самый верх и прислоняю свои тяжелые прически к стене. Так, кстати, легче вытерпеть длинный фильм, - признается наша собеседница.

Образ "Кокошник". Фото: Erlend Staub\Tania Volobueva\Предоставлено Леной Лениной

На хейтеров из соцсетей Лена не обижается. Относится к ним с иронией. А на французских улицах охотно позирует фотографам. Отчего путь до кинозала становится особенно долгим.

- В Каннах во время фестиваля на улицах очень много народа из разных стран, и все они очень позитивно реагируют на мои башни на голове и лезут с комплиментами или фотографироваться. Я соглашаюсь. Поэтому на то, чтобы пройти несколько сотен метров от Дворца фестивалей до моего дома, или ресторана уходит очень много времени. Но я не ропщу - восторги публики ощущать очень приятно. Только целоваться отказываюсь с французской молодежью, у них так принято проявлять расположение. Я говорю, что только - после свадьбы, - смеется звезда фестиваля.

В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ СОБАЧКА ТОЖЕ БУДЕТ С ПРИЧЕСКОЙ

Смотришь на инопланетные образы Лениной и думаешь: а сколько ж все это стоит? Похоже, что платить приходится только терпением. А вот тратить деньги предприимчивой парижанке не нужно. Даже на невероятные платья и украшения.

- Я понятия не имею, сколько стоят мои каннские платья, потому что я за них не плачу. Чаще всего, мне платят западные бренды, за то, что я рекламирую платья их марки, а платья дарят до кучи. А я меценатствую, не беря гонорары с молодых российских модельеров. Поэтому, можно сказать, что мне эти платья не стоят ничего. Как, впрочем, и самая дорогая ювелирка. Она тоже подарена и оплачена спонсорами. Или я помогаю рекламой моим российским талантливым друзьям. В этом году я привезла мало дорогих украшений, разве что сумасшедшее кольцо из трех параиб (параиба – бирюзовый камень – Ред.) и горы бриллиантов гениального российского ювелира Максима Селихова. В основном, я в этом году носила ювелирную бижутерию из цепей от модного дизайнера Натальи Бобровой, щедро покрытую 18-тикаратным золотом, - рассказывает Ленина.

Образ "Корона Российской Империи". Фото: Erlend Staub\Tania Volobueva\Предоставлено Леной Лениной

В этом году каннские дефиле Лены окончены. А в следующем она планирует взять с собой крошечную декоративную собачонку.

- Ей только надо сшить платьишки из такой же ткани, как и мои. А челку мы ей уже длинную отрастили, так что смело можно будет и ей навертеть какой-нибудь крошечный, но высокий и эффектный «ананас» на голове, - строит планы писательница.

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