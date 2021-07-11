Под Новосибирском гимнастка, цепляясь за параплан, села на шпагат на высоте 800 метров

Гимнастка выполнила опасный трюк. Фото: предоставлено Александром ОРЛОВЫМ.

Чемпионка мира по воздушной гимнастике — Анжела Кулагина и новосибирский парапланерист Александр Орлов снова попытались удивить мир. Два года назад во Вьетнаме спортсменка первая в мире рискнула выполнить свою программу в небе на высоте 300 метров, уцепившись за параплан. А теперь на аэродроме «Бердск-Южный» гимнастка решилась на смертельные трюки без страховки, но уже на высоте 800 метров. Что происходило на площадке, наблюдал корреспондент «КП-Новосибирск».

ВМЕСТО СПОРТСМЕНКИ - МЕШОК С ПЕСКОМ

В небе не единого облачка, жара. Перед полетом Анжела делала растяжку и шпагат в тени, которую отбрасывала машина. Так спортсменка готовилась к своему полету.

— Я очень переживаю. Ведь трюки на параплане не выполняла целый год. Более того, этот полет будет сложнее и опаснее, чем предыдущие. Сегодня, мы закрепим полотно за параплан, а в прошлые разы были ремни. Они не такие скользкие, в них невозможно запутаться. То есть упражнения на полотне сложнее. Когда мы будем снижаться, я должна буду успеть полностью освободиться от полотна и приземлиться как следует, чтобы не получить травму, — рассказала перед полетом КП-Новосибирск Анжела Кулагина.

Чемпионка мира по воздушной гимнастике разминается перед полетом. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Александр Орлов тоже готовился, проверял все крепления. Сначала — тестовый полет. Орлов прикрепил к параплану мешок с песком (около 25 кг), он имитировал Анжелу (вес спортсменки около 60 кг).

— Сейчас важно понять, насколько сильный рывок будет при взлете и посадке. Мне хватит веса песка, чтобы это понять, — объясняет парапланерист. — Еще мы тестируем камеру. В кадре должен быть виден мешок, чтобы при полете с Анжелой ее было хорошо видно.

Одного тестового полета не хватило. Камера виляла в воздухе, а у Орлова было жесткое приземление. Так не пойдет. Поэтому последовал дубль два. Он оказался успешным. Но после него пропал ветер. Команда приняла решение поменять место полета.

МИССИЯ: ДОГНАТЬ ВЕТЕР

Мы отправились на другое поле, оно примерно в 2 километрах. Времени оставалось все меньше. Близился вечер. Помощники спортсменов снова разложили параплан. Александр проверяет расстояние веревок от параплана до полотна.

— Стоит на несколько сантиметров ошибиться, будет кривая балансировка и купол будет уводить в сторону. Это будет очень ощутимо, — рассказал КП-Новосибирск Александр.

Спортсмены проверяют каждое крепление. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Анжела и Александр на старте. На счет три экстремалы устремились в вверх. Ветра было все же недостаточно, поэтому парапланеристу и гимнастке пришлось еще пробежать, чтобы набрать скорость перед взлетом. Раз, два, три и вот Анджела уже пронеслась над моей головой. Еще пару минут и ребята в небе виднелись уже как маленькая точка. Полет длился примерно 15 минут. Высота: 700-800 метров. Личный рекорд спортсменов побит. К тому же, на такие полеты с парапланом, да еще и без страховки, ни одна гимнастка в мире не решалась.

ПЕРВЫЕ ЭМОЦИИ

Что происходило в небе никто точно на земле не знал. Спортсменов унесло с такой скоростью, что за ними даже не успели квадрокоптеры (их максимальная скорость 40-60 км/ч). Все, не шевелясь, наблюдали, ждали и надеялись, что полет пройдет ровно.

— Все, идут на снижение! У нас получилось! Урааааа, — крикнул один из помощников.

Посадка прошла успешно.

УПРАЖНЕНИЯ ПОД КУПОЛОМ

Анжела выполняла в небе в основном статичные упражнения, так было безопасней. Однако, даже их было сложно сделать.

— Я выполняла элементы на растяжку, в основном: шпагаты, висы и различные перестроения. Динамику здесь очень сложно делать, потому что я бы раскачивала параплан. И еще я пыталась понять, как у нас меняется высота. Я все время думала, как мне правильно рассчитать, чтобы до приземления не остаться в узле. Я довольна, — призналась КП-Новосибирск гимнастка.

После полета. Ребята поставили новый личный и мировой рекорд Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Теперь в планах Александры и Анжелы покорить новую высоту и увеличить время полета.

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