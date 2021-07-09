Лучший элит-комплекс Новосибирска станет цифровым

Фото: компания «МТС».

Пилотный проект с элементами «умного дома» реализуют в Новосибирске МТС и группа «Дом-Строй» на площадке RICHMOND Residence. МТС реализует целый комплекс решений для управляющей компании и жильцов моноквартала на улице Кирова: здесь заработает интеллектуальная система безопасности и повсеместный доступ к полному комплексу услуг связи и цифрового телевидения, включая скоростной LTE-интернет.

МТС станет базовым поставщиком цифровых сервисов для RICHMOND Residence, который сразу две престижные отраслевые премии - НОСТРОЙ (2019) и Urban Awards (2020) - признали лучшим комплексом элит-класса в России. Для контроля и управления доступом в разные локации и зоны моноквартала управляющая компания будет использовать «умные» видеодомофоны и цифровые брелоки для жителей, а на территории будет вестись круглосуточный видеомониторинг. Для этого на внешних и внутренних контурах комплекса МТС установит более 260 видеокамер. Все данные с камер будут обрабатываться и передаваться в пункт мониторинга УК, это позволит в случае чрезвычайного происшествия оперативно идентифицировать правонарушителей.

Обитатели RICHMOND Residence смогут говорить с консьержем по видеосвязи, дистанционно открывать дверь, а также просматривать видео с домофонных камер в онлайн-режиме, чтобы узнать, кто приходил, пока жильцов не было дома, либо когда и с кем вернулся из школы ребенок. Вся информация с видеодомофонов передается для хранения на защищенные серверы.

СВЯЗЬ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ

МТС построит телеком-инфраструктуру, которая комплексно обеспечит RICHMOND Residence услугами фиксированной и мобильной связи: от гигабитного домашнего интернета и цифрового ТВ до телефонии и скоростного 4G-интернета. Чтобы обеспечить соответствующее премиальное качество связи - голосовую связь и скорость передачи данных без разрывов соединения повсеместно на территории моноквартала, МТС реализует indoor-решение - установит систему распределенных антенн, которая позволит оставаться на связи даже на верхних этажах жилых корпусов, в лифтах и на подземной парковке.

Инфраструктура МТС станет площадкой для интеграции других операторов связи - чтобы все обитатели и посетители комплекса имели равную возможность пользоваться любыми цифровыми сервисами.

RICHMOND Residence - моноквартал класса премиум, включающий в себя два многоэтажных жилых корпуса с подземным паркингом, двор-парк с авторским благоустройством, зонами отдыха, детскими и спортивными площадками, а также бизнес-центр с галереей street-retail и SPA-пространством.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ НАСТУПАЕТ

- Спрос новоселов на системы видеонаблюдения за год вырос в среднем на 25 процентов, а на домашний интернет и ТВ - почти вдвое. Горожан сегодня интересует не только качество строительства и доступность инфраструктуры, но и наличие в доме всего, что делает его комфортным и безопасным - цифрового телевидения, видеодомофона, мониторинга территории и, конечно, связи. В RICHMOND Residence связь будет доступна везде - от нижнего уровня парковки до 25-го этажа. Надеюсь, новоселы это оценят. Уверен, что проект с RICHMOND Residence даст нашему клиенту дополнительные конкурентные преимущества и создаст тренд на цифровизацию строительства, - отметил директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

- Группа «Дом-Строй» реализует в Новосибирске инновационные девелоперские проекты и постоянно инвестирует в технологии, поскольку наша цель - обеспечение высокого качества жизни в наших комплексах. Мы заинтересованы в партнерстве с МТС, поскольку цифровые сервисы позволяют значительно увеличить комфорт и безопасность жилья - все более важные для сегодняшнего покупателя параметры. Внедрение элементов «умного дома» подтверждает качество и статус RICHMOND Residence и повышает его ценность и востребованность на рынке, - подчеркнула руководитель службы маркетинга группы «Дом-Строй» Татьяна Ващенко.