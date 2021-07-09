В Новосибирске партия «Новые люди» запустила инициативу об отставке мэра

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Эта тема уже несколько лет остается одной из самых острых для города. Сам градоначальник говорит о том, что в нормативном состоянии находятся только 60 % дорог и ссылается на недофинансирование. Для исправления ситуации Анатолий Локоть запросил дополнительные средства из областного бюджета. При этом совсем недавно мэрия получила очередной транш на реконструкцию дорог.

Подобный подход вызвал серьезную критику. Так, руководитель фракции «Новые люди» в новосибирском Заксобрании Дарья Карасева подчеркнула, что уже многие годы средства на дорожный ремонт выделяются регулярно, однако качество трасс оставляет желать лучшего.

- Ко мне как к депутату практически ежедневно обращаются люди, которые недовольны качеством управления городом. На свои замечания в мэрии они получают только отписки. Мне остается только поддержать их желание навести в Новосибирске порядок. Если чиновник не справляется со своими прямыми обязанностями, то остается только указать ему на выход, - подчеркнула Дарья Карасева.

Дарья Карасева. Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

В итоге отделение партии «Новые люди» в Новосибирской области совместно с депутатом горсовета Игорем Украинцевым запускает процедуру по отставке мэра.

Напомним, сейчас этот механизм таков: нужно сформировать инициативную группу из тысячи человек, а затем собрать подписи не менее 5 % избирателей, проживающих в муниципальном образовании.

- Мы видим, что действующие инструменты практически невозможно реализовать на практике. Это говорит о том, что их нужно дорабатывать законодательно. Вместе с тем необходимо уже сейчас показать, что главным работодателем мэра остаются сами жители. У людей должна быть возможность не только раз в пять лет выбрать градоначальника, но и указать ему на дверь, если он не оправдал доверие, - говорит Дарья Карасева.

Напомним, ранее Новые люди в Новосибирске собрали специальную рабочую группу, которая составит критерии независимой оценки глав российских городов. К обсуждению пригласили ученых, урбанистов, общественников, депутатов. Предполагается, что результатом их работы станет перечень показателей, которые будут отражать эффективность работы мэров.