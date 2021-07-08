Геннадий Заволокин скончался, когда ему было 53 года. Фото: zavolokin.ru/ представлено фондом МКУК ЦИИ

8 июля исполняется 20 лет со дня гибели известного баяниста, основателя популярной программы «Играй, гармонь!» Геннадия Заволокина. Его обожала вся страна — когда передача выходила на федеральном канале, от экранов не могли оторваться тысячи зрителей. В память о Геннадии Заволокине «Комсомолка» подготовила материал с воспоминаниями о нем. Биография Геннадия Заволокина, что известно о причине его гибели и что стало с передачей «Играй, гармонь!»?

«ОН ВСЕГДА БРАЛ С СОБОЙ ХРОМКУ»

Геннадий Заволокин родился 18 марта 1948 года в таежном поселке Парабель Томской области. Он стал вторым ребенком в семье. Первым на свет появился брат Александр, а самая младшая — сестра Валентина. Мужчина всегда вспоминал о своем доме с большой любовью и трепетом.

— У меня масса самых разных воспоминаний, связанных с Парабелью. Вот мне помнится, например, морс. Мы с братом были маленькими тогда, радостей особых не было. Домик маленький был, все очень скромно. И вот высшим, радостным событием для нас было, когда нам давали деньги, чтобы мы могли пойти в центр Парабели и купить морс, — говорил Геннадий в интервью газете «Ленинская правда» в 1990 году.

В 1953 году семья Заволокиных перебралась в Новосибирскую область, в рабочий поселок Сузун. Для переезда было несколько причин. Одна из самых основных — его матери не подходил климат.

— Я помню, как мать разволновалась тогда (при отъезде их Парабели), потому что отец опаздывал. Волнение и нам, маленьким, передалось, потому что пароход уже пришел, а папы все не было, — вспоминал сибиряк.

Александр и Геннадий были неразлучны. Фото: представлено фондом МКУК ЦИИ

Геннадий всегда говорил, что в их доме никогда не смолкали музыка и смех. Отсюда и началась у братьев Заволокиных большая любовь к музыке. А в четвертом классе отец подарил Геннадию первую гармошку.

— В школе парень занимался в Сузунском русском народном хоре. Вместе со старшим братом начал гастролировать по местным селам, деревням. В этот период они и стали собирать частушки. Геннадий записывал их в тетрадь и в любую поездку брал с собой хромку — ручную гармонику, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна Емельянова, научный сотрудник Сузунского краеведческого музея.

Геннадий Заволокин с Александрой Поповой, заслуженной артисткой РСФСР. Фото: представлено фондом МКУК ЦИИ

По словам работника музея, один раз Геннадий забыл взять инструмент.

— Геннадий вскочил на ноги и забарабанил по кабине. Пожилой водитель остановил машину, открыл дверцу. Гармонист просил его развернуться, чтобы забрать инструмент, но мужчина отказался. Геннадию ничего не оставалось делать, как выскочить из машины и рвануть обратно за инструментом, — продолжает Татьяна.

Гармонист много гастролировал. Фото: представлено фондом МКУК ЦИИ

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ

Про молодость Заволокина известно немного. В 1964 году гармонист переехал в Новосибирск. Здесь он поступил в Новосибирское музыкальное училище, на отделение народных инструментов. Уже после окончания училища мужчина устроился работать баянистом в Сузунский хор.

Мужчина окончил Новосибирское музыкальное училище. Фото: представлено фондом МКУК ЦИИ

В 1984 году Геннадий окончил Московский институт культуры. А уже после мужчина создал ансамбль «Частушки». Вскоре Геннадий женился на Светлане Казанцевой, и у них родились дети: дочь Анастасия и сын Захар.

— Дочь окончила музыкальную школу, сын учится в музыкальной школе по классу баяна, — делился сибиряк с журналистами. Из этого становится ясно, что дети пошли по стопам отца.

Александр и Геннадий создали дуэт частушечников. Фото: представлено фондом МКУК ЦИИ

ПЕРЕДАЧА «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»

В 1985 году сбылась заветная мечта Геннадия. Он собрал всех гармонистов во Дворце культуры железнодорожников в Новосибирске и устроил большой концерт под названием «Играй, гармонь!».

— Получилось это немного случайно, и на Новосибирском телевидении сняли такую передачу. В феврале 1986 года она была впервые показана в рамках цикла «Голоса народных инструментов». Получился такой неожиданный эффект, была огромная почта, и нас пригласили на Центральное телевидение. Затем — целая серия передач из разных городов. У передачи из Калинина судьба оказалась счастливой, она была показана по программе Советского телевидения в США, и американцы назвали ее одной из лучших, — описывал историю проекта гармонист в одном из интервью, опубликованных в книге «Играй, гармонь!».

После ошеломительного успеха передачи редакцию начали заваливать письмами со словами благодарности. В каждом уголке России нашлись желающие показать свой талант игры на гармони. Так Заволокин стал готовить программы, путешествуя по стране.

Обоим братьям Заволокиным было присвоено звание «Заслуженный артист РСФСР». Фото: представлено фондом МКУК ЦИИ

В 1991 году Центральное телевидение прекратило свое существование. Однако программу перенесли в эфир Первого канала по инициативе Владислава Листьева.

— Не раз в Останкино мне сообщали, что я делаю последнюю передачу. Но в последний момент всегда кто-то спохватывался и говорил о том, что программа нужна сельчанам и пожилым людям. При этом я всегда понимал, что моя передача выглядит на ТВ белой вороной — в ней нет выхолощенных, прилизанных, заштампованных мутантов от искусства, которые в последние годы заполонили телеэкран. Мои герои вышли прямо из жизни. Редкая съемка обходится без того, чтобы не пришел яркий, живой человек и не «плеснул кипятку», — гордился своей передачей Геннадий Заволокин.

Программа выходила на телеэкраны каждую субботу в 12.00, а с октября 1999 года время изменилось на 9.30.

ГИБЕЛЬ ГЕННАДИЯ ЗАВОЛОКИНА

Страшная авария произошла вечером 8 июля 2001 года.

Геннадий свой последний в жизни день провел на даче вместе с сыном. Захар потом вспоминал, что отец проснулся очень рано — в 5 часов утра, сочинил несколько новых песен, был очень вдохновлен. А к вечеру ему понадобилось кому-то позвонить. Только в дачном поселке как назло оборвался телефонный кабель, а мобильная связь в те годы за пределами Новосибирска ловила очень плохо. Пришлось ехать в Ордынку. За руль «Тойоты» сел Захар, а Геннадий устроился спереди, на пассажирском сиденье.

На обратном пути, на полдороге, на мосту близ деревни Новый Шарап случилась авария. В тот день дорожники как раз ремонтировали трассу и закрыли левую половину моста для проезда, оставив автомобилям для маневра узкое пространство. Навстречу «Тойоте» неожиданно вылетел «Москвич», который по правилам должен был пропустить иномарку, но...

Удар пришелся на левую сторону, где как раз и сидел Геннадий. После аварии сын кинулся к отцу, но попытки спасти его были тщетными. Дорога в больницу казалась невыносимо долгой. Геннадий умер буквально на руках у сына. До медицинского учреждения оставалось доехать всего 2 километра.

Местные рассказывают, когда в приемный покой доставили уже бездыханного Заволокина, врачи, узнав в нем популярного артиста, плакали в голос.

А ЧТО СЕЙЧАС?

Геннадия Заволокина похоронили 11 июля на Заельцовском кладбище. На месте трагедии возвели часовню во имя святого преподобного Геннадия Афонского, а в 2011 году открыли музей «Заволокинский дом». В рабочем поселке Сузун на дом, где жил музыкант, повесили мемориальную доску.

На открытии музея Геннадия Заволокина. Фото: zavolokin.ru

Ежегодно дочь Заволокина — Анастасия — организует фестивали, где собираются гармонисты с разных уголков России.

Программа «Играй, гармонь!» существует до сих пор и не потеряла свою актуальность. Только теперь ее продюсированием и выпуском занимаются дети погибшего — Анастасия и Захар, достойно продолжая дело своего отца.

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