Новосибирск посетила экспедиция «Трудовая доблесть России. Резервы человечества»

Члены международной экспедиции посетили Общественную палату НСО. Фото: Валентин Лютаев.

Путешественники едут через всю Россию по городам трудовой доблести. Стартовали в марте из Москвы и в июле добрались до центра нашей страны - города Новосибирска. Цель экспедиции - привлечь максимальное внимание общества к героическому трудовому подвигу народа во время Великой Отечественной войны, рассказать о достижениях нашей страны в науке, промышленности и энергетике, познакомить с технологиями ушедшей эпохи и показать их значение в истории России и мира. Штаб экспедиции состоит из четырех человек, они путешествуют на головном автомобиле в автоколонне.

Председатель комиссии новосибирской региональной Общественной палаты по делам молодежи, развитию физической культуры и спорта Сергей Леонов презентовал и вручил руководителю экспедиции книгу «Новосибирск. Город трудовой доблести». Фото: Валентин Лютаев.

- Как и любое путешествие, наше не обходится без приключений. Когда мы въезжали в Новосибирск, на железнодорожном переезде на машину упал шлагбаум и немного помял зеркало. А когда приехали в гостиницу, выяснилось, что мы еще и заднее колесо прокололи. Мы к этому относимся философски. Будем надеяться, что это наши самые трудные испытания на всем пути, - делится впечатлениями председатель правления «Морского Арт Клуба», руководитель экспедиции, военно-морской офицер, действительный член Русского географического общества, лауреат национальной премии «Русский путешественник - 2017» Анатолий Васильев. - Тем более что у нас есть хорошие друзья из Общественной палаты Новосибирской области, которые помогли решить эти проблемы и устроили нам радушный прием.

Председатель комиссии новосибирской региональной Общественной палаты по делам молодежи, развитию физической культуры и спорта Сергей Леонов презентовал и вручил руководителю экспедиции книгу «Новосибирск. Город трудовой доблести», отметив важность присвоения Новосибирску этого звания.

- По итогам мероприятия мы закрепим наши контакты и будем очень полезны друг другу. Всегда готовы поддержать такие проекты и оказать всестороннюю помощь, - сказал Сергей Леонов.

8 июля экспедиция продолжит свое движение в Барнаул, затем путешественников ждут Новокузнецк и другие города Сибири и Дальнего Востока.

За несколько месяцев участники экспедиции проедут по всей стране с запада на восток и обратно и посетят все 20 городов трудовой доблести, а также большие и малые города и поселки по пути следования. Фото: Валентин Лютаев.

СПРАВКА КП

120 суток в пути по воде, небу и суше.

Экспедиция является логическим продолжением проекта 2020 года «От Дальнего Востока до Берлина. Резервы человечества», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это комбинированная экспедиция, часть пути участники проходят на авто. Но может быть задействован и другой транспорт: водный и воздушный. Например, в Уфе участники пролетели часть маршрута над Башкирией на вертолете Robinson R44. Предполагается, что экспедиция займет 120 дней. Участники проедут 100 городов, 32 из которых имеют статус «Город трудовой доблести» и 25 - «Город трудовой доблести и славы». На протяжении всего маршрута создатели проекта планируют собирать «Альбом ветеранов труда» - истории и фото участников трудовой доблести, которые внесли вклад в Победу.