«ВИРА-Строй» поможет обманутым дольщикам

Новая площадка ЖК Матрешкин Двор. Фото предоставлено ГК «Вира-Строй».

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рекомендовал мэрии Новосибирска предоставить земельный участок по адресу: город Новосибирск, 18-й Бронный переулок, компании ООО СК «ВИРА-Строй» для строительства многоэтажных жилых домов.

- Инструмент масштабных инвестиционных проектов в Новосибирске используется для решения проблем обманутых дольщиков. Этот проект - один из немногих способов, позволяющих ускорить процесс завершения строительства долгостроев, которых в Новосибирской области 115, - прокомментировал заместитель директора по развитию СК ООО «ВИРА-Строй» Александр Аксененко.

- Мы, как застройщики, готовы выполнить значимое действие по восстановлению нарушенных прав граждан на жилье, - подчеркнул заместитель директора по развитию СК ООО «ВИРА-Строй» Александр Аксененко. Фото предоставлено ГК «Вира-Строй».

В рамках масштабных инвестиционных проектов (МИП) компания должна построить многоэтажки общей площадью не менее 73 тысяч квадратных метров, не менее 1835 квадратных метров (2,5%) - передать в собственность обманутым дольщикам. Срок реализации проекта на площадке - 10 лет.

Кроме того, застройщик должен внести не менее 28 миллионов рублей на завершение долгостроя по адресу: улица Есенина, 65, и 2,4 миллиона рублей - на долгострой по адресу: улица Галущака, 15.

Фото предоставлено ГК «Вира-Строй».

Строительство дома на улице Есенина началось в 2008 году. В 2014 году застройщик обанкротился. Дом № 15 по улице Галущака строится больше восьми лет. В 2014 году в отношении застройщика была введена процедура банкротства.

- В Новосибирске не так много застройщиков, которые работают в данном направлении. При этом, по данным министерства строительства, в Новосибирской области только по официальным данным более 5,5 тысячи обманутых дольщиков. Решать проблему нужно, и мы, как застройщики, готовы выполнить значимое действие по восстановлению нарушенных прав граждан на жилье, - уточнил Александр Аксененко. - Мы прекрасно понимаем необходимость реализации МИПов, ведь чаще всего семьи покупают строящееся жилье на условиях ипотеки, а проживают в съемном. За годы ожидания дети успевают вырасти, а квартиры так и нет!

За 10 лет работы на строительном рынке ГК «ВИРА-Строй» зарекомендовала себя как надежного застройщика с масштабным послужным списком.

Застройщик «ВИРА-Строй» активно развивает Южно-Чемской жилмассив с 2013 года.

- Новая площадка будет продолжением нашего ЖК Матрешкин Двор, с той же концепцией домов, - пояснил заместитель директора по развитию СК ООО «ВИРА-Строй», депутат Заксобрания Александр Аксененко. - В ЖК Матрешкин Двор построены два детских сада, большая школа. Идет строительство продолжения улицы Петухова. Генпланом на нашем новом участке запланировано строительство детского сада.

Срок получения разрешения на строительство - 2022 год, реализация проекта - до 2031 года. При этом срок передачи помещений гражданам - 2024 год, но не позднее трех лет с даты заключения договора аренды земельного участка.