В Новосибирске кроссовер влетел в остановку: водитель, прохожий и две сотрудницы киоска в больнице

«Четверо в больнице»: в ГИБДД рассказали подробности ДТП с влетевшим в остановку кроссовером. Фото: ГИБДД по НСО.

В ГИБДД по Новосибирску рассказали подробности аварии, случившейся в четверг, 8 июля, в Калининском районе Новосибирска. Там на улице Богдана Хмельницкого столкнулись две иномарки: «Renault Duster» и «Nissan Bluebird». После чего кроссовер «Рено» влетел в остановку и пробил стену торгового киоска.

— ДТП произошло напротив дома № 100 по улице Богдана Хмельницкого. Известно, кроссовером управлял мужчина 1960 года рождения, а «Ниссаном» мужчина 1982 года рождения. В результате ЧП четыре человека попали в больницу с травмами различной степени тяжести. Среди них — водитель кроссовера, 26-летний парень, стоявший на остановке, а также две сотрудницы киоска — женщины 52 и 44 лет, — уточнили в ГИБДД по городу Новосибирску.

Фото: ГИБДД по НСО.

Ранее в соцсетях появлялась информация, что мужчина за рулем кроссовера якобы был пьян. Однако эти предположения не подтвердились. Сотрудники ГИБДД провели водителям иномарок освидетельствование — оно показало, что оба были трезвыми. Данные об этом КП-Новосибирск подтвердил и коллега мужчины, который управлял «Рено».

— Лично с ним еще не общался, но знаю точно, он был трезв. Он ехал в своей полосе, а его со среднего ряда резанули, и прямо поехали, поэтому все так произошло, — уточнил КП-Новосибирск коллега водителя кроссовера.

Фото: ГИБДД по НСО.

Сейчас на месте ЧП работают инспекторы ГИБДД. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.