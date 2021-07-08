Более 1330 лет - общий трудовой стаж династий энергетиков в АО «РЭС»

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В акционерном обществе «Региональные электрические сети» чтут и всячески поддерживают семейные ценности. Помимо организации семейных спортивных и культурно-массовых мероприятий и оказания социальной поддержки семьям работников со стороны руководства предприятия и Первичной профсоюзной организации созданы все условия для продолжения и укрепления трудовых династий, членов которых с полной уверенностью можно назвать «золотым фондом» АО «РЭС».

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

О династии Хардиных из филиала «Татарские электрические сети», основатели которой отмечали золотую свадьбу, мы уже рассказывали в текущем году. Другая династия из этого же филиала - Булаевых - в 2019 году стала примером передачи семейных традиций не только для родного Татарска, но и для всей Новосибирской области.

Однако распространение и продолжение традиции трудовых династий предприятия не ограничивается одним филиалом - практически в каждом из них трудится по несколько поколений членов семей, избравших профессию энергетика как продолжение семейной традиции. На сегодняшний день в АО «РЭС» сложилось 17 энергетических династий общей численностью около 60 человек, их общий трудовой стаж в энергетике превысил 1330 лет!

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Например, филиал «Карасукские электрические сети» насчитывает в рядах своих тружеников 7 династий. А настоящими рекордсменами по количеству лет трудового стажа являются члены трудовой династии Кудрявцевых из филиала «Восточные электрические сети», которые суммарно отработали в энергетике более 150 лет!

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Немало выдающихся трудовых династий имеется и в остальных филиалах АО «РЭС», созидательный путь каждой из них достоин отдельного рассказа. Среди них династии Георгиевских, Дьяченко, Цветковых, Толстоноговых, Василенко, Русяевых, Фоменко, Игнатенко, Сыворотко, Фоменко, Мальцевых, Ивашковых, Ветровых и многих других. Их яркие примеры служат воспитанию у подрастающего поколения уважительного отношения к труду, сохранению преемственности и традиций.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Безусловно, трудовые династии в значительной мере способствуют формированию и укреплению благоприятного социально-психологического климата в коллективе. Те, кто остается верен профессии из поколения в поколение - гордость и опора любого предприятия, любой отрасли, любого государства.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В День семьи, любви и верности АО «РЭС» поздравляет все семьи работников, а в особенности членов всех трудовых династий предприятия. Берегите свои семьи, помните их традиции, чтите их и передавайте будущим поколениям! Здоровья и благополучия, мира и любви, долгой и плодотворной трудовой и семейной жизни!