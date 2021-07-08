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Дом. Семья8 июля 2021 6:10

Новосибирец поймал на коноплю гигантского карпа

Мужчина рассказал, как ему удалось угадать, чем захочет полакомиться рыбина
Ульяна ДЖАНКОВАУльяна ДЖАНКОВА
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Новосибирец выловил из воды огромного карпа. Фото: Максим Рожко

Новосибирец выловил из воды огромного карпа. Фото: Максим Рожко

Житель Новосибирска Максим Рожко выловил из пруда Удачный в Кемеровской области огромного карпа. Вес рыбины — 12,5 кило! Прошлый рекорд новосибирца — карп весом 7 килограммов. По словам мужчины, в Новосибирской области такого упитанного карпа поймать сложно: рыба тут более осторожная. А вот в Кузбассе удается выудить такие редкие экземпляры-гиганты. Главное в этом деле — угадать с прикормом. — Состав корма на 80% решает, получится у вас поймать большого карпа или нет. И тут нужно угадать, что рыбе придется по нраву. Там, где были мы, карпы любят фруктовый вкус и запах. Еще важно учитывать, что в жаркую погоду предпочтения у рыбы могут измениться: некоторые ингредиенты не понравятся в зной. Можно долго просидеть на берегу, но рыба не придет, так как запах ее отпугнет, — поделился с КП-Новосибирском сибиряк.

Для приманки новосибирец сварил кашу из зерен конопли. Фото: Максим Рожко

Для приманки новосибирец сварил кашу из зерен конопли. Фото: Максим Рожко

Максим — рыбак опытный. Пищевую слабость карпов он вычислил на практике. Оказалось, те любят… зерна конопли. Но их основе рыбак и приготовил приманку.

Саму еду кладут в контейнер, на который должна клюнуть рыбина. Фото: Максим Рожко

Саму еду кладут в контейнер, на который должна клюнуть рыбина. Фото: Максим Рожко

— Это технические зерна конопли, которые продаются в рыболовных магазинах. Я их варю, добавляя в кашу ароматизаторы. В данном случае сыпал сладкие. И он коноплю эту с удовольствием ел. Не знаю, чем она ему нравится. Запаха у нее нет, а на вкус я сам не пробовал. При варке зерна конопли раскрываются — видимо, сердцевинка ему и нравится, — предположил рыбак.

Приманку загружают в специальную ракету и отправляют в воду. Фото: Максим Рожко

Приманку загружают в специальную ракету и отправляют в воду. Фото: Максим Рожко

Карп попался в ловушку спустя два дня после того, как в воду в специальных «ракетах» опустили еду. Судя по формам, аппетит у рыбины что надо.

— Клюнуло ночью, в 2.30. Я собирался смотреть футбольный матч между Англией и Украиной и благополучно уснул. Проснулся от того, что услышал, как клюет рыба. Сразу понял, что добыча большая. Я давно к этой цели шел — карпишингом занимаюсь четыре года. Но раньше поймать большую рыбу не удавалось. Как только понял, что это она, разволновался, а потом испугался, что уйдет. В общем, адреналин зашкаливал! Но я справился, хоть и было темно. Достал карпа из воды и поместил его в специальный мешок, чтобы утром сфотографироваться и отпустить обратно в воду, — добавил Максим.

Карпа отпустили обратно в пруд после фотосессии. Фото: Максим Рожко

Карпа отпустили обратно в пруд после фотосессии. Фото: Максим Рожко

После фотосессии прожорливого карпа отпустили на волю. Рыбине даже обработали специальным раствором губу, за которую зацепился крючок. Так что во время фотосессии никто не пострадал.

Сибиряк поймал огромного карпа на приманку из конопли

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