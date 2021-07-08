Новосибирец поймал на коноплю гигантского карпа

Новосибирец выловил из воды огромного карпа. Фото: Максим Рожко

Житель Новосибирска Максим Рожко выловил из пруда Удачный в Кемеровской области огромного карпа. Вес рыбины — 12,5 кило! Прошлый рекорд новосибирца — карп весом 7 килограммов. По словам мужчины, в Новосибирской области такого упитанного карпа поймать сложно: рыба тут более осторожная. А вот в Кузбассе удается выудить такие редкие экземпляры-гиганты. Главное в этом деле — угадать с прикормом. — Состав корма на 80% решает, получится у вас поймать большого карпа или нет. И тут нужно угадать, что рыбе придется по нраву. Там, где были мы, карпы любят фруктовый вкус и запах. Еще важно учитывать, что в жаркую погоду предпочтения у рыбы могут измениться: некоторые ингредиенты не понравятся в зной. Можно долго просидеть на берегу, но рыба не придет, так как запах ее отпугнет, — поделился с КП-Новосибирском сибиряк.

Для приманки новосибирец сварил кашу из зерен конопли. Фото: Максим Рожко

Максим — рыбак опытный. Пищевую слабость карпов он вычислил на практике. Оказалось, те любят… зерна конопли. Но их основе рыбак и приготовил приманку.

Саму еду кладут в контейнер, на который должна клюнуть рыбина. Фото: Максим Рожко

— Это технические зерна конопли, которые продаются в рыболовных магазинах. Я их варю, добавляя в кашу ароматизаторы. В данном случае сыпал сладкие. И он коноплю эту с удовольствием ел. Не знаю, чем она ему нравится. Запаха у нее нет, а на вкус я сам не пробовал. При варке зерна конопли раскрываются — видимо, сердцевинка ему и нравится, — предположил рыбак.

Приманку загружают в специальную ракету и отправляют в воду. Фото: Максим Рожко

Карп попался в ловушку спустя два дня после того, как в воду в специальных «ракетах» опустили еду. Судя по формам, аппетит у рыбины что надо.

— Клюнуло ночью, в 2.30. Я собирался смотреть футбольный матч между Англией и Украиной и благополучно уснул. Проснулся от того, что услышал, как клюет рыба. Сразу понял, что добыча большая. Я давно к этой цели шел — карпишингом занимаюсь четыре года. Но раньше поймать большую рыбу не удавалось. Как только понял, что это она, разволновался, а потом испугался, что уйдет. В общем, адреналин зашкаливал! Но я справился, хоть и было темно. Достал карпа из воды и поместил его в специальный мешок, чтобы утром сфотографироваться и отпустить обратно в воду, — добавил Максим.

Карпа отпустили обратно в пруд после фотосессии. Фото: Максим Рожко

После фотосессии прожорливого карпа отпустили на волю. Рыбине даже обработали специальным раствором губу, за которую зацепился крючок. Так что во время фотосессии никто не пострадал.

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