«Я вас убью и здесь закопаю, твари!»: в Новосибирске прохожие скрутили мужчину, избившего парочку влюбленных подростков

Подростки теперь боятся просто гулять по улице. Фото: предоставлено героями публикации.

Инцидент, в результате которого 16-летние школьники оказались в больнице, произошел накануне, 5 июля, в Кировском районе Новосибирска. Днем влюбленные Никита и Маргарита гуляли на улице Петухова в левобережной части города. Парочка обсуждала свои темы, когда вдруг проходивший мимо мужчина бросил в сторону девчонки неожиданную фразу: «Фу, какая ты невыносимо страшная» (по крайней мере так говорят подростки). Дальнейшие события развивались как в плохом кино: громкие удары, крики о помощи и отзывчивые сибиряки, сумевшие скрутить взрослого человека и передать в руки полицейских. Подробности этого уличного триллера — в материале КП-Новосибирск.

«МЫ ДАЖЕ НЕ ПОНЯЛИ, ЗА ЧТО»

Подростки до сих пор не могут осознать причину внезапного нападения на них взрослого мужчины. Они уверяют, что просто шли по улице, болтали и не давали никакого повода их избивать.

Нападение произошло на улице Петухова. Фото: предоставлено героями публикации.

— После оскорбительной фразы в адрес Маргариты мы ему спокойно сказали: «Отстань от нас, иди отсюда». Но он притормозил и переспросил: «Что вы сказали?» А дальше посыпались удары. Сначала он ударил Маргариту в шею. Она тут же потеряла сознание, стала падать, я ее подхватил. Испугался очень… Понес Маргариту в сторону стоянки и дороги, где больше людей и машин, стал кричать о помощи. Мимо проехали три автомобиля, прошли люди... А в это время тот мужик нас догнал и стал бить уже меня и орать: «Я вас убью и здесь закопаю, твари!» Удары пришлись в лицо. Я не помню, сколько их было. Я тоже упал — возможно, отключился на какое-то мгновение, — рассказал КП-Новосибирск пострадавший Никита.

Когда парень очнулся, то увидел, что рядом с ним сидят две незнакомые женщины, а двое мужчин уже скрутили агрессора и пытаются его успокоить.

— Меня и мою девушку эти женщины повели в отдел полиции. Там мы рассказали о происшествии. Полицейские отправились на место и привели этого мужика в участок, — продолжает парень. — Когда он проходил мимо меня, то очень зло улыбался.

ПРОСТИТЬ И ОТПУСТИТЬ

После звонка подростков в отделение приехали их родители. Они написали заявление по факту нападения на их детей, а потом поехали все вместе в больницу.

— Мы просто в ужасе. У моего сына сломан нос, сотрясение головного мозга, множественные гематомы на теле. И Маргарите тоже досталось. Знаем, что нападавшего опросили и отпустили. Но мы настроены решительно, будем добиваться возбуждения уголовного дела, — уверяет Сергей, отец школьника.

У парня разбита губа и сломан нос. Фото: предоставлено героями публикации.

Подростков отпустили домой на амбулаторное лечение. Они пока не могут прийти в себя после произошедшего, но еще больше их пугает то, что агрессор до сих пор спокойно ходит по улице — возможно, нападет на других людей. Задерживать надолго сибиряка не стали — у правоохранителей не было оснований для помещения мужчины в изолятор.

— На вид ему около 40 лет, он невысокого роста, среднего телосложения. Был одет в ярко-зеленую жилетку на голое тело, и мы сначала даже подумали, что он рабочий, потому что недалеко от места, где все случилось, шли какие-то ремонтные работы, — вспоминает Никита. — А еще нам сказали, что полицейским он сообщил, якобы мы сами на него напали первые. Но уверяю, что никакого конфликта между нами не было. Мы просто шли. После его оскорбления у нас, наоборот, возникло желание уйти подальше от неадекватного человека, и уж точно мы не собирались с ним драться.

На шее у девушки остались следы от сильного удара. Фото: предоставлено героями публикации.

ОФИЦИАЛЬНО

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области данный инцидент прокомментировали так:

— В отдел полиции № 8 «Кировский» поступили заявления от родителей о конфликте, произошедшем между мужчиной и подростками в Кировском районе Новосибирска. Заявления зарегистрированы в установленном порядке. Личности участников установлены. По факту возбуждено административное расследование по статье 6.1.1. КоАП РФ «Побои». Потерпевшим выдано направление на прохождение судмедэкспертизы, проводится проверка.

Очевидцев, которые скрутили нападавшего или стали свидетелями драки, мы просим связаться с нашей редакцией по телефону 8-905-957-99-86.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.