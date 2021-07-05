Новосибирец застрял на необитаемом острове посреди Оби в свой день рождения

Валентин плохо закрепил лодку на берегу. Фото: предоставлено Валентином Тюниным

38-летний житель Новосибирска Валентин Тюнин не думал, что любимое хобби сыграет с ним злую шутку. Мужчина рыбачил на реке Оби, но умудрился потерять лодку. Как он ночевал один на необитаемом острове и ждал спасателей, в материале КП-Новосибирск.

Валентин — заядлый рыбак. Перед своим днем рождения он решил отправиться на ночную рыбалку. Собрал все необходимое, загрузил в лодку и поплыл по Оби.

— У меня традиция — в ночь перед своим днем рождения ездить на рыбалку. И тут я решил ее не нарушать. Когда отплыл от берега, вдалеке заметил небольшой островок посередине реки. Он появляется только когда в протоках падает уровень воды. Я решил, что заночую на нем, — рассказал КП-Новосибирск Валентин, рыбак.

Мужчина пришвартовал лодку на берегу и начал готовится к рыбалке. Расставил удочки, обустроил место. И вдруг заметил, что лодка медленно, но верно уплывает все дальше и дальше от него. Видимо, плохо ее закрепил.

— Я запаниковал, бросился в воду. Пытался сам догнать лодку, но ничего не получилось. Она очень быстро уплывала от меня. Тогда я вернулся на остров и позвонил в 112, попросил помощи. Дальше оставалось только ждать, — говорит сибиряк.

Валентин остался совершенно один посередине Оби. Вокруг ни души. Мужчина на секунду почувствовал себя Робинзоном Крузо. Ведь он не знал, сколько время ему придется провести в одиночестве.

— Вокруг стояла тишина и я ее слушал. Нарушал ее только один звук — устройства, вымывающего песок из Оби на баржу. Его гул хорошо слышно. Похоже на звук заведенного вертолета, который завис на одном месте и никуда не улетает, — вспоминает Валентин.

Но совсем побыть в одиночестве и подумать о своем у него не получилось. Его телефон постоянно звонил.

— Со мной на связи были волонтеры, звонившие мне и подбадривающие. Они постоянно говорили, что все хорошо и спасатели вот-вот найдут меня по координатам, — говорит мужчина.

Спустя три часа вдалеке действительно замаячили огни. К острову приближались спасатели. Валентин тут же начал светить фонариком на телефоне, свистеть и кричать, чтобы привлечь внимание.

— Этот день рождения я точно запомню надолго. Кстати, спасатели довезли меня прямо до подъезда моего дома. За что я им очень благодарен, — говорит сибиряк.

Кстати, мужчина нашел потерянную лодку на следующее утро. Она прибилась недалеко от острова в районе поселка Седовая заимка Новосибирской области.

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