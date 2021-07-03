«Это что, петля висельника?»: граффити из новосибирского Академгородка вызвало споры в соцсетях

На граффити изображены артефакты. Фото: vk.com/grafitnauki

Житель Академгородка Владислав Котельников гулял с ребенком на улице Золотодолинской, когда увидел рисунок на стене и оторопел.

— Мой ребенок спросил: «А что это торчит у человечка из головы?» Я не знал, что ответить, и решил спросить в группе в социальных сетях, что это. Мне пояснили, что это петля висельника! Может ли автор творения объяснить, как мне ответить на вопрос ребенка? Я категорически против шокирующего контента. Предлагаю закрасить будку зеленой краской. Фильмы ужасов вообще-то имеют возрастные ограничения! — возмущается Владислав в своем посте на странице новосибирского паблика.

В ответ на публикацию новосибирца поднялась волна критики. Сибиряка обвинили в безграмотности и незнании истории.

— Лично мне грустно, что местная доморощенная интеллектуальная академовская публика в этой истории оказалась такой ретроградной. С какого бока — петля висельника? Лишь бы все запретить…

— Может, вам почитать про пазырыкскую культуру? Тогда и ребенку будет что рассказать.

— Нападки на изображения элементов пазырыкской культуры — это просто смехотворхно. Что дальше? Кому-то не понравится изображение ускорителя, который Будкер изобрел?

— Сама идея хорошая: превратить унылые обшарпанные стены в визуально приятный (а может, еще и информативный объект). Таблички с QR-кодами, которые давали бы информацию на русском и английском языках и поясняли бы замысел, были бы более чем уместны. Но сама реализация — это очень печально! И вопрос не в том, что иллюстрации плохие. В каком-то отдельном тематическом альбоме они вполне могут быть уместны и даже интересны. Вопрос в том, что это никак не согласуется с внешним видом и цветовой концепцией Академгородка. Мы же воспринимаем стрит-арт не как отдельный объект — важна целостность (улица, здания, люди, рисунок, смысл). Я понимаю, художника обидеть может каждый, но работы смотрятся аляписто, дешево, несуразно.

Среди жителей научного городка Владислав, если верить комментариям, оказался отнюдь не единственным, кто на самом деле не знает, что изображено на арт-объекте. Поэтому для тех, кто еще не в курсе, «Комсомолка» разузнала о происхождении скандального изображения на трансформаторной будке. Оказалось, что граффити принадлежит создателям фестиваля «Графит науки».

— На стене изображены разные артефакты, найденные при раскопках Пазырыкских курганов на плато Укок в Горном Алтае. Посередине изображена принцесса Укока — именно ее мумия была обнаружена в захоронении, — объяснила КП-Новосибирск Ольга Таирова, организатор фестиваля «Графит науки». — И над головой у нее никакая не петля. У принцессы на голове был парик или головой убор.

Рисунок был выбран не случайно — проводилось общее голосование в социальных сетях. Стоит отметить, что граффити изображено недалеко от дома Натальи Паласьмак, археолога, сделавшей эту всемирно известную находку.

— Такие конфузы случаются из-за неграмотности людей. Ребенок спросил, а отец неправильно погуглил, — предполагает сибирячка. — Совсем скоро состоится фестиваль, и всем желающим можно будет прийти послушать о принцессе и о том, как ее нашли.

Уважаемые читатели, а что на рисунке видите вы? Пишите в комментариях!

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