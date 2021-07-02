Время пришло: Новосибирск выбирает лучшего врача и клинику 2021 года

Фото: www.freepik.com

Самое главное для человека - здоровье. Без него ничего не радует и все уходит на второй план. Особенно остро это чувствуется сейчас, когда мир столкнулся с коронавирусом. В это непростое время на передовой оказались медработники, они спасали и спасают здоровье и жизни сибиряков, несмотря ни на какие сложности.

Мы хотим поддержать наших врачей, поблагодарить их за нелегкий труд. Уже в шестой раз новосибирская «Комсомолка» проводит конкурс «Клиника Года». Это всероссийский проект, который удостоен благодарности Минздрава РФ и проходит в двадцати регионах страны.

Поддержите любимую клинику и любимого врача, голосуйте за них на нашем сайте, в разделе «Здоровье онлайн». Сделать это очень просто.

Как проголосовать за «Клинику Года»:

1. Перейти по ссылке «Здоровье онлайн»

2. Зайти в раздел «Многопрофильные клиники» или «Специализированные клиники»

3. Под нужной клиникой нажать кнопку «Проголосовать»

4. На вопрос «Проголосовать за клинику?» нажать «Да»

Как проголосовать за участника конкурса в номинации «Молодой доктор года»:

1. Перейти по ссылке «Здоровье онлайн»

2. Зайти в раздел «Доктора»

3. Выбрать номинацию «Участник конкурса в номинации Молодой доктор года»

4. Нажать под фотографией любимого врача кнопку «Проголосовать»

5. Отметить в списке любимого врача и подтвердить решение, нажав кнопку «Проголосовать»

А еще можно проголосовать за видеовизитку врача. Как это сделать:

1. Перейти по ссылке «Здоровье онлайн»

2. Зайти в раздел «Доктора»

3. Выбрать номинацию «Участник конкурса в номинации Молодой доктор года»

4. Нажать под фотографией любимого врача кнопку «Подробнее»

5. Прочитать про любимого врача и нажать кнопку «Проголосовать за видеовизитку»

6. Посмотреть видеоролик и отметить его лайком.

Обращаем ваше внимание, что победителей в номинации «За верность профессии» и «Социальная ответственность в медицине» определяет медицинское сообщество.

В конкурсе «Клиника Года-2021» участвуют известные медицинские центры: «АВИЦЕННА», «Привилегия плюс», «1+1», «Эксперт зрения», «Доктор ОСТ», «Омикрон», «Глазка», «Главный пациент».

Голосуя за врачей и клиники, вы говорите им «спасибо!» за их нелегкий, важный и такой нужный труд.