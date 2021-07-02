Время пришло: Новосибирск выбирает лучшего врача и клинику 2021 года

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Самое главное для человека - здоровье. Без него ничего не радует и все уходит на второй план. Особенно остро это чувствуется сейчас, когда мир столкнулся с коронавирусом. В это непростое время на передовой оказались медработники, они спасали и спасают здоровье и жизни сибиряков, несмотря ни на какие сложности.
Мы хотим поддержать наших врачей, поблагодарить их за нелегкий труд. Уже в шестой раз новосибирская «Комсомолка» проводит конкурс «Клиника Года». Это всероссийский проект, который удостоен благодарности Минздрава РФ и проходит в двадцати регионах страны.
Поддержите любимую клинику и любимого врача, голосуйте за них на нашем сайте, в разделе «Здоровье онлайн». Сделать это очень просто.
Как проголосовать за «Клинику Года»:
1. Перейти по ссылке «Здоровье онлайн»
2. Зайти в раздел «Многопрофильные клиники» или «Специализированные клиники»
3. Под нужной клиникой нажать кнопку «Проголосовать»
4. На вопрос «Проголосовать за клинику?» нажать «Да»
Как проголосовать за участника конкурса в номинации «Молодой доктор года»:
1. Перейти по ссылке «Здоровье онлайн»
2. Зайти в раздел «Доктора»
3. Выбрать номинацию «Участник конкурса в номинации Молодой доктор года»
4. Нажать под фотографией любимого врача кнопку «Проголосовать»
5. Отметить в списке любимого врача и подтвердить решение, нажав кнопку «Проголосовать»
А еще можно проголосовать за видеовизитку врача. Как это сделать:
1. Перейти по ссылке «Здоровье онлайн»
2. Зайти в раздел «Доктора»
3. Выбрать номинацию «Участник конкурса в номинации Молодой доктор года»
4. Нажать под фотографией любимого врача кнопку «Подробнее»
5. Прочитать про любимого врача и нажать кнопку «Проголосовать за видеовизитку»
6. Посмотреть видеоролик и отметить его лайком.
Обращаем ваше внимание, что победителей в номинации «За верность профессии» и «Социальная ответственность в медицине» определяет медицинское сообщество.
В конкурсе «Клиника Года-2021» участвуют известные медицинские центры: «АВИЦЕННА», «Привилегия плюс», «1+1», «Эксперт зрения», «Доктор ОСТ», «Омикрон», «Глазка», «Главный пациент».
Голосуя за врачей и клиники, вы говорите им «спасибо!» за их нелегкий, важный и такой нужный труд.