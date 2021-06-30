Смертельная беспечность: почему люди продолжают нарушать правила безопасности на железной дороге

В этом районе произошла трагедия. Красным выделены тропки через пути. Зеленым - регулируемый железнодорожный переход. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

18 июня на перегоне станций Обское море - Береговая произошла трагедия: электричка сбила двух 13-летних девочек. Только за прошедший год на Западно-Сибирской железной дороге были травмированы 136 человек, из них 120, в том числе 7 детей, скончались. Железная дорога - очень опасное место. Журналист «Комсомолки» проехал вместе с заместителем начальника Западно-Сибирской железной дороги по Новосибирскому территориальному управлению Евгением Дербиловым от станции Новосибирск-Главный до Бердска и узнал, насколько быстро может затормозить поезд, почему нельзя заставить поезда двигаться медленнее и почему РЖД не огораживает заборами все железнодорожные пути. Подробности - в нашем материале.

КАК РАБОТАЕТ ЭКСТРЕННОЕ ТОРМОЖЕНИЕ

Евгений Дербилов выразил глубокие соболезнования родителям погибших девочек и отметил, что в Новосибирской области, к сожалению, статистика по динамике железнодорожных происшествий отрицательная. И это связано с нарушениями правил безопасности на путях.

- Поезд или электричка тормозят не так, как автомобиль. Людям сложно осознать, что это совершенно разные механизмы. Машинист просто не в силах остановить поезд, когда в 100 метрах от него кто-то перебегает железнодорожные пути. Средний вес поезда - около 4 тысяч тонн, движется он со скоростью 80 км/ч, остановить его за секунды невозможно. Это как соединить 81 танк Т-14 в одну линию жесткой сцепкой и надеяться, что он успеет затормозить вовремя. Но это просто невозможно. У поезда идеально гладкое металлическое колесо, оно движется по идеально гладкому металлическому рельсу. Соответственно, коэффициент сцепления здесь гораздо ниже, чем у автомобиля, что тоже увеличивает тормозной путь. У грузового поезда он составляет от 800 до 1200 метров. Сейчас вы сами увидите, что происходит, когда машинист применяет экстренное торможение, - Евгений Дербилов кивает машинисту.

Машинист комментирует:

- Вот я применил экстренное торможение. И теперь я больше ничего не могу сделать…

Мы едем на мотрисе, которая гораздо легче поезда или электрички. И при начальной скорости 80 км/ч до полной остановки проезжаем 450 метров.

Молодая пара устроилась отдыхать прямо у путей. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Заместитель начальника ЗСЖД рассказал, что в случаях, когда локомотивная бригада сбивает человека, ее обязательно освобождают от исполнения должностных обязанностей и отправляют на недельный курс восстановления в реабилитационный центр. Потому что это мощнейший эмоциональный стресс для бригады, когда ты видишь, что едешь на человека и ничего не можешь сделать, чтобы унять огромную энергию поезда. Даже если поезда станут ездить медленно, это все равно будет очень опасно, к тому же тогда в этом виде транспорта просто не будет смысла.

ОПАСНЫЕ ТРОПКИ

Мы проезжаем место недавней трагедии. До и после него насчитываем больше семи тропок, ведущих через пути. А в 500 метрах от места гибели девочек видим установленный еще в прошлом году регулируемый пешеходный переход: он сделан в виде змейки, чтобы люди не мчались по нему, а сбавляли темп и смотрели по сторонам.

По словам Евгения Дербилова, огородить всю железную дорогу и сделать переходы для каждой из тропок, натоптанных людьми в неположенных местах, - невозможно. Кроме того, даже установленные заборы люди рушат, срывают листы, чтобы освободить путь к проторенным дорожкам. Одним из решений начальник ЗСЖД видит организацию безопасного тротуара вдоль путей, на безопасном от него расстоянии, который вел бы к установленному переходу.

- Но это вне компетенции железной дороги - мы отвечаем за пассажиров, а не за жителей, - говорит Евгений Дербилов и добавляет: - Многие забывают или не знают важный момент: современная автоматика позволяет поездам ездить по любому пути в любом направлении. Люди по привычке рассматривают железную дорогу как автомобильную. Но технически, в зависимости от обстановки, поезда могут двигаться по путям параллельно друг другу. Люди гибнут, когда выходят из электрички или пассажирского поезда и начинают переходить по хвосту. А по соседнему пути в этот момент идет поезд и сбивает человека. Такое очень часто происходит. Или наоборот: обходят спереди, думая, что видят всю обстановку. А в этот момент поезд идет параллельно. К сожалению, люди переходят не там, где положено и где безопасно, а там, где им хочется…

И в подтверждение слов Евгения прямо на наших глазах женщина перебежала пути перед электричкой, хотя в это время регулируемый пешеходный переход загорелся красным.

ДЫРЫ В ЗАБОРАХ

- На Сибирской есть пешеходный мост, который мы обслуживаем. Как только заканчивается забор, люди пытаются сразу перейти пути, а не дойти до моста. А еще разбирают забор. Мы даже получали жалобы, что из-за установленного нами забора снизилась стоимость жилья на другой стороне. Тут до пешеходного моста 150 метров! А забор больше недели не держится - листы вырывают снова и снова, - рассказал Евгений Дербилов.

Людей не останавливают ни опасность возможных травм или смерть, ни штрафы. Кстати, штраф за нахождение на железнодорожных путях всего 100 рублей, и это никак не влияет на человеческую осознанность.

Проезжая мимо станций, переездов, переходов, видим в нескольких местах дыры в заборе. На наших глазах мужчина неспешно перешел пути и скрылся в одной из таких дыр. Там, где эти дыры образуются постоянно, РЖД крепит памятки об опасности перехода путей в неположенных местах. Эти памятки хоть и на металлических пластинах, но их тоже пытаются сорвать, изогнуть или замять.

Дыры в заборах: люди ходят там, где им удобнее. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Во время нашего движения от станции Новосибирск-Главный до Бердска мы увидели мужчину, который шел по протоптанной тропке вдоль пути, в опасной близости от железнодорожных шпал. Пару раз встречались идущие вдоль пути подростки в наушниках. Но самым шокирующим в поездке был момент, когда мы проезжали поклонный крест на Бердском шоссе. Слева от нас, практически на шпалах, устроились отдохнуть парень и девушка. Парень сидел на корточках на краешке бетонных шпал спиной к путям и мирно беседовал со своей спутницей. Машинист тут же связался с диспетчером и предупредил о нарушителях. Как оказалось, не зря: за поворотом мы увидели электричку, в которую садились пассажиры. Она двигалась как раз по тем путям и в ту сторону, где отдыхала беспечная парочка.

По словам Евгения Дербилова, в компании вкладывают много сил, времени и денег, чтобы обезопасить людей на железной дороге. Также работники магистрали с представителями ведомственной охраны и транспортной полиции проводят уроки безопасности и различные профилактические акции, месячники. Уроки по безопасности проходят в офлайн и онлайн-форматах. В пригородных электропоездах проводятся тематические беседы с детьми и их родителями.

Для детей и взрослых периодически организуются экскурсионные поездки на мотрисе, чтобы они своими глазами увидели, какой долгий тормозной путь у поездов, и прочувствовали все виды опасности, которые поджидают людей на железной дороге. Целью таких мероприятий является формирование культуры безопасности поведения на железной дороге, знакомство с основными причинами несчастных случаев на стальных путях. Данную информацию дети зачастую рассказывают своим родителям и уже сами следят за их поведением при пересечении железнодорожных путей. Потому что взрослые чаще нарушают правила, подавая детям негативный пример.

Мы постоянно напоминаем, что железная дорога является зоной повышенной опасности. Но на самом деле каждому просто стоит быть внимательнее, не поддаваться смертельной беспечности. И бережнее относиться к своей жизни, не забывая о том, что железная дорога - опасное место и здесь всегда нужно быть начеку.