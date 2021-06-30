В Новосибирске разработали уникальное средство для мужчин

Елена Новикова и врач-невролог клиники РМДЦ Владимир Безызвестных. Фото: Татьяна ГЛУШКОВА

Эксклюзивным производителем этого средства является Региональный медико-диагностический центр, который в настоящее время признан лидером по внедрению в андрологическую практику новейших медицинских разработок ученых СО РАН.

Новый препарат разработчики назвали «АндроэкспертSV» - по их словам, это самое современное и высокоэффективное средство восстановления мужского здоровья. Об особенностях препарата рассказала кандидат медицинских наук, уролог-андролог высшей категории, основатель Регионального медико-диагностического центра и главный андролог Центра мужского здоровья Androexpert Елена Новикова.

«АндроэкспертSV» - это запатентованное средство для улучшения мужского здоровья. Фото: Татьяна ГЛУШКОВА

Расскажите, с чего все началось.

- Когда я стала главным врачом клиники Научно-исследовательского института экспериментальной и клинической медицины, у меня появилась возможность ближе познакомиться с новейшими научными достижениями в области биомедицины. Здесь я услышала о разработке, которой институт занимался более 30 лет, - о природном полисахариде декстране, которому удалось значительно повысить биологическую активность за счет специально разработанной биотехнологической методики. Декстраны широко используются в медицине в качестве кровезаменителей, это жизненно необходимые препараты. Но они обладают очень слабой иммуностимулирующей активностью. Ученым института удалось найти решение и значительно повысить иммуностимулирующую активность декстрана за счет его окисления. Заведующий лабораторией биосовместимых наночастиц, наноматериалов и средств адресной доставки кандидат медицинских наук Александр Васильевич Троицкий рассказал о перспективах применения окисленной формы декстрана в медицине при лечении самых различных заболеваний. Окисленная форма декстрана не только эффективно стимулирует клеточный иммунитет, но также обладает способностью активно влиять на циркуляцию крови в сосудах, препятствуя образованию тромбов и восстанавливая нормальный кровоток в органах. Окисленная форма декстрана показала отличные результаты на этапе доклинических исследований по международному стандарту GLP. Главный результат этих исследований - подтвержденная безопасность окисленной формы декстрана, отсутствие какого-либо токсического воздействия на организм и очень ценный вид биологической активности: способность избирательно активировать клеточный иммунитет. Тогда я спросила у Александра Васильевича, можно ли окисленную форму декстрана использовать в лечении андрологических заболеваний. На что он ответил: «Давайте посмотрим! Окисленная форма декстрана может быть очень эффективным компонентом андрологических средств, который будет воздействовать на все ключевые факторы развития большинства мужских заболеваний. Что особенно важно, у него практически нет побочных действий». Так и началась подготовка к созданию препарата «АндроэкспертSV».

«АндроэкспертSV» продается без рецепта. Фото: Татьяна ГЛУШКОВА

Мы разработали рецептуру препарата, стандартизовали технологию получения и изготовили пилотные партии для предварительной оценки его клинической эффективности в центре мужского здоровья Androexpert. Уже на этом этапе были зафиксированы положительные клинические эффекты от препарата: он хорошо влиял на трофику предстательной железы, на клетки, активно снижал воспалительные процессы. Из-за анатомических особенностей предстательной железы и для достижения максимального эффекта мы создали препарат в форме суппозиториев и для более полной оценки клинической эффективности набрали группу пациентов с хроническими, часто рецидивирующими, осложненными бактериальными простатитами. Этот этап длился более года. После применения препарата у пациентов отмечалось значительное снижение воспалительного процесса в предстательной железе и качественное улучшение спермы по ряду показателей.

В ходе нашей работы мы заметили, что осложненный простатит часто сопровождается кальцинатами. Поэтому в составе препарата «АндроэкспертSV» присутствуют несколько вспомогательных веществ - их клиническая эффективность доказана, они давно изучены, а главное, безопасны. Это биофлавоноиды из растений и ЭДТА. После клинического подтверждения эффективности препарата «АндроэкспертSV» мы приняли решение перевести его из сферы клинической науки в клиническую практику и поэтому запустили его в серийное промышленное производство. «АндроэкспертSV» продается без рецепта, можно купить в аптеках (в сети «Белая аптека»: ул. Орджоникидзе, 30, и ул. Крылова, 47), и уже сейчас его можно приобрести в нашем официальном инстаграм-аккаунте и у нас в клинике.

Насколько безопасен «АндроэкспертSV»?

- Его уникальность в том, что пациенты могут его использовать даже без назначения лечащего врача, с диагностической целью. Если есть какая-то проблема, можно купить препарат, применить его согласно инструкции и оценить эффективность. Если же он вообще не помог - это повод обратиться к врачу, чтобы максимально обследоваться. Дело в том, что эффективность лечения зависит от многих факторов, и применение препарата «АндроэкспертSV» должно быть точечным и обоснованным. Например, при активном инфекционном воспалении сначала нужна антибактериальная терапия, а затем восстановление функции предстательной железы с помощью препарата «АндроэкспертSV». Такую тактику должен выбирать врач после детального обследования.

«АндроэкспертSV» - это запатентованное средство для улучшения мужского здоровья. Есть отзывы пациентов, которые были участниками клинических наблюдений, есть отзывы тех, кто уже пользовался препаратом после запуска его в промышленное производство.

Сейчас я готовлю отчет по 40 первым пациентам, где основной лабораторный критерий эффективности - это спермограмма и трансректальное исследование предстательной железы, по которым мы смотрим объем простаты и наличие кальцинированных участков.

Нашей целью было создать эффективный и безопасный препарат. И у нас это получилось. Фото: Татьяна ГЛУШКОВА

Как работает «АндроэкспертSV», в чем его особенности?

- Это средство поддерживает клеточный иммунитет, но не влияет на гуморальный. Сейчас на рынке много иммуномодулирующих препаратов, которые влияют как на клеточный, так и на гуморальный иммунитет. Но доказано, что искусственное воздействие на гуморальный иммунитет увеличивает вероятность развития аллергических заболеваний, а это небезопасно для нашего организма.

Окисленная форма декстрана, являющаяся основным действующим компонентом препарата «АндроэкспертSV», влияет только на специализированные иммунные клетки - макрофаги, которые являются основой клеточного звена нашего иммунитета. В результате макрофаги активируются, а в таком активированном состоянии они вырабатывают различные биологически ценные вещества, которые активно подавляют воспаление, защищают клетки от повреждения вирусами и бактериями, восстанавливают нормальный кровоток в предстательной железе и за счет этого восстанавливают ее нормальную структуру и функцию.

Еще одна замечательная особенность препарата в том, что он не убирает симптомы: это не симптоматическая терапия, а патогенетическая. Симптоматическая терапия - когда выпил таблетку, и голова перестала болеть. Но вы не знаете причину боли, не влияете на эту причину. Вы просто выключаете болевые сигналы. Окисленная форма декстрана не влияет на симптоматику - она влияет именно на структуру клетки, на причину патологии. Его эффективность, кратность применения, количество курсов зависят от того, на каком этапе заболевания начали его принимать.

В каких ситуациях вы рекомендуете его использовать?

- Средство может быть использовано для улучшения показателей эякулята и поддержания здоровья простаты. Конечно, для хорошего эффекта его нужно принимать по инструкции, курсом. Нашей целью было создать эффективный и безопасный препарат. И у нас это получилось.