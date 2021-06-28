«Как ты могла отдать ребенка?»: новосибирскую сурмаму затравили в соцсетях за фото с животом

Сибирячка стала сурмамой, чтобы погасить долги. Фото: предоставлено героиней публикации.

34-летняя Оксана* из Новосибирска стала суррогатной мамой, чтобы расплатиться с долгами.

- Я взяла шесть кредитов, купила своему бывшему сожителю машину, лодку, а он просто исчез вместе со всем этим имуществом – оформлено все было на него. Хотя изначально мы договаривались, что кредиты будем платить вместе. Я же осталась с нашей четырыхлетней дочкой и астрономическим для меня долгом – полмиллиона рублей, - рассказала КП-Новосибирск сибирячка.

Тогда женщина и решилась выносить чужого ребенка: беременность у Оксаны протекала хорошо, она родила здоровую девочку, получила от биородителей ребенка миллион рублей, расплатилась с долгами. Сибирячка признается: тогда она впервые выдохнула, начала строить планы о покупке квартиры. Но соцсети вновь заставили Оксану понервничать: на нее обрушились сотни хейтеров.

- Я не скрывала, что стала сурмамой, выкладывала свои фото с животом в соцсетях. Мои снимки разошлись по разным пабликам без моего ведома, а кто-то еще и одно фото с совсем другой девушкой добавил, - говорит Оксана.

В комментариях злопыхатели не щадили сибирячку:

- Фу, страшно, некрасиво, такое нельзя выставлять на показ.

- А мозгов, похоже, у нее нет, иначе бы не показывала свое безобразие на всеобщее обозрение.

- Не у всех вызывает умиление пузо беременных дам.

- Я как медик скажу, что еще в утробе, кого ты носишь под сердцем, любишь больше жизни. Я в шоке....Как можно просто взять и отдать за вшивые деньги свою кровиночку?

- Что, снова в поиске - выставила пузо? – такие комментарии писали женщине.

Комментаторы женщину не щадили. Фото: соцсети.

Но самым тяжелым для Оксаны было, когда подобную позицию занял родной человек.

- Двоюродный брат мне сказал: «Как ты могла вообще отдать ребенка?», - вздыхает сибирячка. – Я устала объяснять, что ребенок не был никогда моим, что суррогатное материнство – это работа, никакой привязанности к девочке у меня не было.

Зато золовка сибирячки вступилась за нее в комментариях:

- Знаете, все такие умные, всякое в жизни бывает: у них была семья, просто этот мужик не мужик, бросил ее на произвол с ребенком и с долгами. Вот и пришлось решать проблемы одной: по крайней мере, она не спилась, ребенка не бросила и ни у кого ничего не просила. Она большая умница, а кто-то нуждается в этом, и она подарила семье счастье.

Оксана за такую поддержку благодарна. А на хейтеров писать заявления в полицию не собирается, да и не до того ей теперь: сейчас она готовится стать суррогатной мамой во второй раз.

* Имя героини публикации изменено

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