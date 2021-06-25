Депутаты вступились за интернет-провайдеров, которые просят пересчитать аренду за столбы

Игорь Кудин. Фото: Михаил ДОКУКИН

В Совете депутатов города Новосибирска состоялось заседание рабочей группы по вопросам размещения на территории столицы Сибири волоконно-оптических кабелей связи с использованием муниципального имущества. Участвовали в заседании депутаты Совета депутатов города Новосибирска, представители профильных департаментов мэрии, руководители МКП «Горэлектротранспорт» (ГЭТ) и МБУ «Городской центр организации дорожного движения» (ГЦОДД) , а также общественники.

НЕ ПЛАТЯТ АРЕНДУ

Главная тема для обсуждения - столбы электропередачи, на которых интернет-провайдеры размещают кабели, но при этом не всегда оплачивают аренду в муниципальный бюджет. Сегодня тариф за пользование муниципальными объектами составляет 527 рублей в месяц без учета НДС за единицу подвеса. При этом операторы считают ее завышенной и обращаются в УФАС и суды.

Заместитель председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению Георгий Андреев (фракция КПРФ) отметил, что вопрос регулярно поднимался с 2015 года:

- Проблема в МКП «Горэлектротранспорт»: нет понимания задач участников рынка и заинтересованности в решении проблем на своем уровне.

Георгий Андреев. Фото: Михаил ДОКУКИН

По словам председателя комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству Игоря Кудина (Фракция «Единая Россия»), между провайдерами и муниципальными предприятиями действительно нет четкой системы взаимодействия.

- Мы встречались с некоторыми представителями операторов связи. Сложилось впечатление, что в отношении коммуникации творится непонятно что. Некоторые операторы не получают информацию, которую запрашивают, либо получают ее крайне несвоевременно. У них бизнес - им информация нужна в течение трех дней, а муниципальные предприятия дают ее в течение месяца и т. д. Там уже столько негатива, копившегося годами. Нужно принять и как минимум до конца года утвердить единый регламент взаимодействия с операторами связи, - сказал Игорь Кудин.

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Директор предприятия МБУ «Городской центр организации дорожного движения» Ксения Сенькова рассказала о существующих кадровых проблемах. По ее словам, в ГЦОДД только недавно появился квалифицированный сотрудник, который займется инвентаризацией.

Директор МКП «Горэлектротранспорт» Константин Прокин рассказал о том, что в Арбитражном суде Новосибирской области в стадии производства и обжалования решений находятся четыре судебных дела по принуждению МКП ГЭТ заключить договоры по цене 79, 57 и даже 4,6 рубля, что более чем в 100 раз меньше действующего тарифа.

- Кроме того, в стадии производства и обжалования находятся еще 14 судебных дел различной направленности с операторами связи. Основными участниками судебных процессов являются следующие операторы: ООО «Мегаком-МТ», ООО «Сибирские сети», ООО «Инвест-резерв», АО «Телеконнект», АО «Эконом-Телеком», - уточнил он.

Руководители предприятий оповестили депутатов, что готовы проводить инвентаризацию, но есть сложности. Каждый столб должен быть пронумерован и внесен в соответствующий план. Сложившаяся ситуация показывает, что никто не знает, сколько в нашем мегаполисе столбов. Теперь для учета данные по электросетям будут вноситься в единую информационную систему, разработка которой сейчас активно ведется департаментом связи и информатизации мэрии Новосибирска.

По словам Игоря Кудина, оба муниципальных учреждения - МКП «Горэлектротранспорт» и МБУ «Городской центр организации дорожного движения» - должны будут за лето провести полный учет муниципального имущества и на осеннем заседании рабочей группы доложить об итогах работ, а также предоставить для обсуждения рабочей группы структуры тарифа.

Кроме того, депутаты и общественники намерены выстроить с интернет-провайдерами диалог, чтобы получить обратную связь и вместе решить существующую проблему.