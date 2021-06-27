«Когда я понял, что их два – обалдел!»: новосибирец принес с улицы клона своего кота, думая, что тот упал с балкона

Вадим нашел в мусорке кота. Он был уверен, что это его Зевс, который сбежал из квартиры. Фото: предоставлено героем материала.

В новосибирских WhatsApp-чатах гуляет история, как из анекдота, в которую даже трудно поверить:

«Из мусорки напротив Бронной,16 спас кота - сфинкса черного. Думал, мой. Зашел домой, мой – дома. В общем, может, кто ищет», - пишет автор сообщения. Фотка котов-двойников сделала свое дело: объявление стало вирусным и быстро разлетелось по мессенджеру, а мы нашли героя этой истории. Совершенно реального.

Невероятная история разошлась по мессенджерам.

Итак, в свой законный выходной житель Новосибирска Вадим Юдин допоздна засиделся у друга. Домой возвращался в полночь:

- Слышу, кот кричит какой-то. Прям, кричит о помощи, - рассказывает он.

Полуночные крики привели парня к мусорным бакам. С фонариком Вадим разглядел черного, как сама ночь кота. Тот не мог вылезти из бака, и требовал вызволить себя из этого неэстетичного плена. Вадим пригляделся и узнал своего домашнего сфинкса.

- Я думаю: «Блин, Зевс, ты, что ли? Ты как с одиннадцатого этажа-то выбрался!». А я живу один, холостой. Никто его не мог выпустить. Думаю, может, он как-то выпал, может, ножку сломал, - рассказал КП-Новосибирск Вадим Юдин. - Я его под мышку и - домой.

Спасенный кот успокоился, и покорно позволил донести себя до квартиры. Вадим открыл дверь и испытал шок: на пороге его встречал тот же Зевс. Один – в руках, другой – в квартире. Худощавые черные сфинксы. Одинаковые – как два клона.

- Когда я понял, что их два – обалдел! Я смотрю на кота, которого принес, и думаю: кто ж ты тогда такой? А они быстренько сдружились, миску стали делить на двоих, лоточек тоже. Друг друга стали умывать, - рассказал КП-Новосибирск Вадим. – Потом всю ночь не давали мне уснуть – прыгали, бегали, все разносили просто. Похожи на двух демонов.

Вадим котов различает на ощупь. Фото: предоставлено героем публикации.

Парень был уверен, что как минимум на жилмассиве, его кот – уникален. А оказалось, у него есть точная «ксерокопия».

- Так, может, они – родные братья? Как Зита и Гита, только – коты, - спрашиваем мы у хозяина Зевса.

- Очень маловероятно. Я своего котенком брал за Толмачево, а второй найден на улице Бронной. Очень далеко, - рассуждает Вадим. – У меня ни жены, ни детей нет. Вот решил завести себе друга, чтобы кто-то дома встречал. А теперь встречают двое.

Коты сразу побратались и фуриями носятся по квартире. Хозяин научился их различать на ощупь. Говорит, у Зевса шерстка жестче. Кстати, «клону», тоже дал имя. Назвал его Сетом, в честь египетского бога хаоса и разрушения.

- Даже отдавать его неохота. Но кот – не мой. Решил найти его хозяина, дал объявление, - говорит Вадим.

Хозяин, отзовись! Если узнал кота, звони по телефону редакции КП-Новосибирск: 8-923-145-11-03. Главное, не запутаться, кто из них Зевс, а кто Сет…

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