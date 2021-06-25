«Мы думали, он святой и очень любит детей»: под Новосибирском помощника депутата задержали за совращение школьников

Две мамы подростков подали заявление на помощника депутата. Фото: соцсети.

Под Новосибирском - в райцентре Краснозерское - следователи задержали помощника депутата Законодательного собрания региона. 38-летнего мужчину обвиняют в совращении мальчиков. Корреспонденты КП-Новосибирск разбирались в этой истории.

«УСЫНОВИЛ РЕБЕНКА, ВЫЗЫВАЛ УВАЖЕНИЕ»

Михаил* в селе был исполнительным секретарем одной из партий, а еще - помощником депутата Законодательного собрания Новосибирской области. Депутат до сих пор в шоке от новостей из Следственного комитета и не может поверить, что проглядел педофила.

- Он работает у меня помощником уже шесть лет, одновременно до осени 2020 года был депутатом райсовета. Если честно, когда я узнал, что его обвиняют в сексе с подростками, то подумал, что это фейк - не производил он впечатления человека, который на такое способен, - рассказал КП-Новосибирск депутат (его имя мы не печатаем по этическим соображениям. - Ред.). - У него мама болеет, отец парализован, сестра около четырех лет назад умерла. Он сам не женат, но усыновил племянника - сына своей сестры. Мальчик в этом году первый класс окончил. Ребенок тоже болеет - с глазами плохо. На такой поступок не каждый мужчина способен, это вызывает уважение. При этом по работе к нему никаких претензий не было: он всегда был молодцом, все было достойно и правильно…

Помощник депутата часто встречался с детьми. Фото: соцсети.

МАМЫ ШКОЛЬНИКОВ ПОШЛИ В ПОЛИЦИЮ

На странице у Михаила полно снимков с местными ребятишками под хештегом #детиэтосвятое: то он поздравляет их с Днем защиты детей, то вручает малышам подарки на спортивном конкурсе. А вот он с подростками на вручении им паспортов…

- Мы думали, он святой и очень любит детей, - вздыхают сельчане.

Но не все считали Михаила таким.

- Ему пить нельзя было: как напьется, творит всякое, - поделились с КП-Новосибирск местные, стыдливо умалчивая, что именно.

Школьники приглашали мужчину на праздники. Фото: соцсети.

Про «всякое» написано в уголовном деле, которое возбудили в отношении помощника депутата следователи. Известно, что мужчина устраивал свидания с подростками в доме, где жил вместе с сыном-первоклассником.

- Одно заявление в полицию подала мама семиклассника из соседнего села: у подростка был секс с помощником депутата в его же доме в январе и апреле 2021 года, - пояснил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. - Задержанный свою вину признал.

Другой случай произошел зимой 2021 года.

- Помощник депутата совершил развратные действия сексуального характера в отношении девятиклассника из той же школы, где учился семиклассник, - сообщил источник КП-Новосибирск.

КП-Новосибирск следит за ходом расследования.

* Имя изменено.

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