Более трети энергетиков АО «РЭС» - молодые работники!

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Об этом говорят не только активность соискателей, но и число выпускников профильных учебных заведений. Это же формирует одну из наиболее важных тенденций последнего времени на рынке труда специалистов энергетического профиля – укрепляется интерес к профессии со стороны молодых специалистов.

Практическое воплощение тренда отмечают и в системообразующем электросетевом предприятии Новосибирской области – акционерном обществе «Региональные электрические сети».

На сегодняшний день в компании трудится более 1400 работников в возрасте до 35 лет, что составляет порядка 30% от общего численности персонала. При этом молодежь составляет значительную долю во всех категориях персонала АО «РЭС».

Помимо рабочих специальностей, среди замещающих вакантные должности молодых людей множество специалистов и руководителей, чему в немалой степени способствует тесное сотрудничество с основным поставщиком квалифицированных кадров – Новосибирским государственным техническим университетом (НГТУ НЭТИ).

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

С каждым годом количество молодых сотрудников, приходящих работать на предприятие, неуклонно растёт. Не стала помехой даже пандемия – в начале 2020 и 2021 годов трудоустроено на 23% больше молодых работников, чем в допандемийные периоды.

Этому способствует кадровая политика АО «РЭС». Для привлечения молодых специалистов в компании реализуется комплекс мероприятий по профессиональной ориентации и подготовке кадров, в том числе:

• экскурсии для будущих и действующих энергетиков на объекты предприятия;

• учебная и преддипломная практики для студентов учебных заведений среднего и высшего профессионального образования;

• проведение лекций для студентов колледжей и ВУЗов;

• проведение Дней открытых дверей для студентов и учащихся;

• организация студенческих энергетических отрядов;

• и многое другое.

Стоит отметить, что многие действующие сотрудники компании пришли сюда после прохождения практики или работы в студотряде.

Для представителей молодого поколения, являющихся частью коллектива АО «РЭС», также имеются весомые преимущества работы на предприятии. В частности, существуют различные программы развития, в число которых входят:

• различные обучающие курсы, семинары и тренинги;

• участие в отраслевых форумах и выставках;

• регулярный обмен опытом как внутри компании, так и внешний;

• участие в отраслевых соревнованиях и конференциях;

• конкурсы профессионального мастерства среди молодых сотрудников;

• спортивные и культурно-массовые мероприятия и др.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

При этом компания также получает очевидные плюсы, широко привлекая молодых работников. Ведь молодёжь умна, инициативна, энергична, и, благодаря этому, является движущей силой в укреплении и модернизации общества. Новое поколение энергетиков является более восприимчивым к инновациям, которые сейчас очень широко распространены в отрасли. Молодые сотрудники быстрее осваивают новые технологии, у них более широкий кругозор.

В планах у АО «РЭС» дальнейшее сотрудничество и взаимодействие с учебными заведениями среднего и высшего профессионального образования для привлечения на предприятие молодых специалистов, способных отвечать на вызовы современного мира, в том числе цифровой трансформации отрасли.

В преддверие Дня молодежи, который ежегодно отмечается 27 июня, АО «РЭС» поздравляет всех молодых людей и особенно молодых энергетиков с этим замечательным праздником!

Стремясь к своим целям и мечтам, раскрывая таланты, всегда верьте в себя и никогда не останавливайтесь на достигнутом, добиваясь высоких результатов. Пусть ваши молодые годы будут насыщенными, яркими и запоминающимися! Желаем вам смелых идей и удачи во всех добрых начинаниях! Со своей стороны, компания всегда рада принять в большой и дружный коллектив молодых энергетиков, чтобы всем вместе нести людям свет!