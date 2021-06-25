Как решить проблему обманутых дольщиков в Новосибирске

Вячеслав Илюхин уверен, что проблемы дольщиков можно решать эффективней. Фото: Михаил ДОКУКИН

Традиционно в эфире Радио «Комсомольская правда» мы встретились с лидером регионального отделения партии «Родина», депутатом Заксобрания Вячеславом Илюхиным. Он прокомментировал темы, которые в городе сейчас обсуждают больше всего.

- Вячеслав Викторович, в Мошковском районе произошло громкое ЧП: сотрудник ДПС непреднамеренно застрелил предполагаемого нарушителя. После этого инцидента конфликт уже перерос в национальный.

- Выскажу свое личное мнение, поскольку я не сотрудник правоохранительных органов, не уполномоченное лицо. Закон должны соблюдать все. Что касается профессий, в первую очередь закон должны соблюдать полицейские. Я не знаю, превысил ли полицейский свои права, но скорее всего - да. Однако вышло так, что представители азербайджанской диаспоры вывели этот конфликт на межнациональный уровень. Зря, потому что нет разницы, кто именно нарушает закон. А когда арестовали этого полицейского, первое, о чем подумал я: в следующий раз сотрудник ГИБДД очень сильно задумается, гнаться ли за машиной, которая не остановилась, не посадят ли его самого из-за этого в тюрьму… Да, родители не должны хоронить своих детей. Обидно, что молодого человека застрелили. Но ситуация требует очень тщательного изучения.

- Давайте коснемся теперь другой проблемы, которая тоже связана с нарушением закона. Проблема обманутых дольщиков. Решается ли она в нашем регионе?

- Не в должной мере. Недавно у меня даже был спор с сотрудниками министерства строительства о том, что проблема должна решаться более масштабно и более динамично. То, что делается сейчас, - это одна десятая того, что возможно. В городе есть ряд земельных участков, которые можно осваивать для решения проблемы обманутых дольщиков. Отдел, созданный для этого при министерстве, на мой взгляд, ровным счетом ничего не делает. По крайней мере, до недавнего момента не делал ничего, кроме того, что сдавал красивые отчеты.

- Есть земля, где можно строить для обманутых дольщиков. А какими должны быть взаимоотношения между дольщиками, застройщиками и властью?

- Землю нужно оформить, на ней нужно работать. Я как руководитель Агентства развития жилищного строительства еще два года назад предлагал к освоению несколько земельных участков, которые имеются в распоряжении Новосибирской области. Защищал программу, которая была составлена этим агентством, она включала нормальную финансовую составляющую, за счет чего можно было решать проблемы дольщиков. На тот момент мое начинание поддержано не было.

- Очередная новость о строительстве большого объекта в Новосибирске. Проект ремонта Октябрьского моста не прошел экспертизу. Не могли бы прокомментировать?

- На самом деле это уже не в первый раз… Меня удивляет, почему мэр не задумывается об этом. Почему проект не проходит экспертизу? Может, дело все-таки в специалистах, которые эти проекты готовят? Может быть, стоит их поменять?

- А раньше были проблемы с проектом очередной станции метро…

- Совершенно верно, так и было! Это уже не первый раз. И именно в дорожной отрасли. Стоит задуматься о том, кто эти проекты готовит и проверяет. Специалистов, на мой взгляд, не хватает. Квалифицированных специалистов.