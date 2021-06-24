Как в городе с населением 15 тысяч человек создать успешный бизнес

Фото: Эльвира Моторина.

Пандемия положительно сказалась на рынке e-commerce - многие продавцы начали реализовывать товар онлайн и теперь рассматривают его как основной канал продаж. Благодаря этому возросла потребность в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) - местах, откуда клиент может забрать свой заказ. Свой путь с Ozon Эльвира Моторина, как и многие, начала в период пандемии, открыв первый пункт выдачи Ozon в маленьком курортном городке Белокурихе.

МЕНЯЕМ СТАТУС НАЕМНОГО РАБОЧЕГО - СОЗДАЕМ СВОЙ БИЗНЕС

Мысли о создании собственного бизнеса посещали меня еще тогда, когда я жила в Казани и работала в сервисе такси. Меня не привлекал статус вечного наемного работника. Я хотела сама принимать решения и отвечать за бизнес-процессы внутри своего дела.

Вскоре я переехала в Белокуриху, узнала все о том, как открыть ПВЗ в своем городе на официальном сайте Ozon. Я утвердилась в своем желании работать с площадкой - нашла ссылку на телеграм-канал Ozon, связалась с территориальным менеджером и мы заключили агентский договор. Это значит, что теперь я могла открывать пункты выдачи заказов под брендом маркетплейса, но вести их как собственный бизнес.

ПОЛУЧАЕМ ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ ОТ OZON

В самом начале я прикинула, сколько денег понадобится для открытия. Помог калькулятор на Ozon - прямо на сайте в режиме онлайн можно подсчитать примерную сумму первоначальных инвестиций.

Вместе с друзьями, которые вызвались мне помочь, мы выбрали помещение, которое отремонтировали в соответствии с требованиями Ozon. Ребята помогли с отделочными работами, что сильно сократило затраты на открытие ПВЗ. Общие вложения составили 100 тысяч рублей, из них 70 тысяч рублей потрачено на ремонт.

Ozon помогает при открытии не меньше, чем друзья, и оказывает финансовую поддержку партнерам - в моем случае это 60 тысяч рублей на безвозвратной основе. Однако сумма может увеличиться до 90 тысяч рублей, если это не первое открытие. Франчайзи сам решает, что делать с выплатами: оставить себе, компенсировать ремонт или покрыть ФОТ. К примеру, я приберегла деньги для открытия второго ПВЗ.

Деньги перечисляются партнеру равными долями в течение трех месяцев после открытия точки. Единственное условие для выплаты - заключение трехстороннего договора аренды. То есть подписать договор нужно между Ozon, партнером и собственником помещения. Это гарантия для Ozon, что франчайзи не откроет вместо ПВЗ другой бизнес. Но если финансовая поддержка вас не интересует, можно заключить обычный двусторонний договор аренды с арендодателем и приступить к работе.

Эльвира Моторина. Фото: личный архив.

СЧИТАЕМ ПЕРВУЮ ПРИБЫЛЬ И НЕ БОИМСЯ КОНКУРЕНТОВ

Следующим этапом стал выбор тарифа, поскольку Ozon работает по двум программам:

- «Максимум бренда» - пункт выдачи заказов площадью от 30 кв. м в фирменном стиле Ozon - с вознаграждением 4,4% от оборота в точке;

- «Точка роста» - пункт выдачи заказов площадью от 20 кв. м с наружной вывеской и минимальным набором брендинга в интерьере - с вознаграждением 3,5% от оборота в точке.

Мне комфортнее было начать с «Точки роста», поскольку это был мой первый опыт в маркетплейсе. Да, важный момент: первые 90 дней с момента открытия точки Ozon предоставляет двойное вознаграждение, то есть в моем случае - 7% комиссии.

Сейчас я получаю стабильные 3,5% от стоимости всех выданных посылок за месяц. Возвраты покупок оплачиваются отдельно - 15 рублей с посылки. В среднем выходит 80 - 90 тысяч рублей в месяц, но я точно знаю, что это не предел, поскольку в Ozon существует прямая взаимосвязь между количеством и стоимостью заказов и доходом партнерам.

Помимо прозрачной системы выплат у Ozon есть стратегия для здоровой конкуренции - вокруг каждого существующего ПВЗ система автоматически формирует охранную зону. Это периметр, внутри которого открыть пункт заказов может только владелец этой же точки. Другие партнеры Ozon могут запустить ПВЗ только на «безопасном» расстоянии, которое определяется индивидуальными алгоритмами.

ОТКРЫВАЕМ НОВЫЕ ТОЧКИ И РАБОТАЕМ НА ПЕРСПЕКТИВУ

Увеличение дохода с Ozon - лично для меня дело времени. На данный момент я расширяю свой бизнес, открываю второй ПВЗ в селе Алтайское и перехожу на новый тариф Ozon - «Максимум бренда», который позволяет получать 4,4% от оборота на точке.

Сейчас я самостоятельно выбираю стратегию, тактику и людей, с которыми хочу сотрудничать. Да, у Ozon есть рамки, в которых нужно работать, но они благоразумные, продуманные и не противоречат моему взгляду на развитие - мы смотрим в одну сторону.

Я точно знаю, что риски, которые были на старте моей работы в качестве предпринимателя, полностью себя оправдали - теперь я могу сказать, что являюсь владельцем бизнеса, который приносит мне удовольствие. Благодаря своему желанию, готовности работать и создавать я при поддержке команды Ozon смогла достичь своей цели.

Пошаговая инструкция для запуска первой точки Ozon.

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