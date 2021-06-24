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Общество24 июня 2021 19:25

В Новосибирске установили памятник на могиле защитника Брестской крепости

Он находится на Клещихинском кладбище
Михаил ДОКУКИН
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Отыскать место, где захоронен Иван Черняев, поисковикам было непросто.

Отыскать место, где захоронен Иван Черняев, поисковикам было непросто.

Фото: Михаил ДОКУКИН

В столице Сибири установили памятник Ивану Черняеву - единственному защитнику Брестской крепости, который похоронен в Новосибирске. Постамент был торжественно открыт на митинге-реквиеме 22 июня - в день начала Великой Отечественной войны, День памяти и скорби.

Идея найти могилу героя появилась у историка Андрея Ефименко. Он поднял свои архивные материалы и обратился в мемориальный комплекс «Брестская крепость - герой», где ничем не смогли помочь, поскольку там отсутствовала информация о точной дате смерти Ивана Черняева, а также не было никаких данных о родственниках и месте захоронения.

- Пришлось привлекать к поискам куратора проекта «Память сердца» Ольгу Дегтяреву, которая загорелась идеей и согласилась помочь. Она в свою очередь обратилась к помощникам депутатов и вместе с ними приступила к работе, - вспоминает Андрей Ефименко.

Сложность проделанной работы заключалась в том, что ветеранов с именем Иван Черняев, похороненных на Клещихе, оказалось 22 человека. После долгих поисков общественникам удалось обнаружить могилу защитника Брестской крепости, но она оказалась в плачевном состоянии.

- Когда мы пришли сюда в первый раз в мае, увидели печальное зрелище. Здесь стоял облезлый железный памятник, провалившаяся могила, и было понятно, что как минимум лет 30 здесь никого не было, - говорит Ольга Дегтярева.

Место захоронения героя помог установить депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Украинцев. Он нашел средства и на благоустройство могилы.

Игорь Украинцев.

Игорь Украинцев.

Фото: Михаил ДОКУКИН

Как рассказал Игорь Украинцев, в поисках участвовали военно-исторический клуб «Живая история», а также коллеги из Совета депутатов города Новосибирска Степан Сафонкин, Екатерина Шалимова, Сергей Бондаренко и депутат Законодательного собрания Илья Поляков.

- У многих 22 июня ассоциируется с Брестом, где началась Великая Отечественная война. Там наши войска потерпели поражение, но это научило советских солдат побеждать. Мы испытываем огромное уважение и трепетные чувства к воинам, которые до последней капли крови защищали свою родину, еще не понимая, что в действительности происходит. Большинство имен защитников Брестской крепости неизвестны. Благодаря реконструкторам и историкам мы узнаем их, находим места захоронения и отдаем знаки почести. Сегодня нам удалось внести свою лепту в сохранение памяти о подвиге героя - защитника Брестской крепости, который жил в Новосибирске. Хочется верить, что это вклад не столько в память, сколько в будущее. Мы продолжим реализацию созидательных проектов, которые вдохновляют смотреть в будущее, ценя и трепетно относясь к прошлому, - подчеркивает Игорь Украинцев.

А это значит, что память о подвиге, который совершили наши предки во время Великой Отечественной войны, сохранится на века.

СПРАВКА «КП»

Бежал из плена, но его вернули

В своих воспоминаниях Иван Черняев писал о том, что в начале июля 1941 года у советских солдат, находившихся на территории Брестской крепости, заканчивались боеприпасы и продовольствие. Держать оборону с каждым днем становилось все труднее. Выйти из окружения прямой атакой не удалось.

Во время разведки возможности прорыва мелкими группами через осаду в ночь на 2 июля у стен Тереспольских ворот Иван Черняев был контужен и захвачен в плен. Пытался бежать, но был пойман и возвращен обратно. Иван Черняев провел в немецких концлагерях четыре года и был освобожден из плена в апреле 1945 года. Был награжден медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны II степени.

В 1955 году приехал в Новосибирск, где прожил до 29 марта 1988 года. Был похоронен на Клещихинском кладбище.

БИЗНЕС-ПРЕССНовости Совета депутатов города Новосибирска