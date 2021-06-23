«Сибантрацит» навел порядок на Беловском водопаде

Фото предоставлено пресс-службой «Сибантрацита».

Группа «Сибантрацит» вместе с волонтерами провела генеральную уборку Беловского водопада. Мусора набралось 12 кубов. Ковш экскаватора доверху наполняли пластиком, металлическими банками, битыми бутылками, остатками пиршества и прочим «добром» четыре (!) раза. Невероятную гору мусора разобрали, загрузили в КамАЗ и вывезли на санкционированную свалку - туда, где ему и положено быть.

Подробности преображения уникальной достопримечательности Новосибирской области - в нашем материале.

Фото предоставлено пресс-службой «Сибантрацита».

СТАЛО СТЫДНО ЗА ЛЮДЕЙ

Беловский водопад - живописное местечко в Искитимском районе неподалеку от села Белово. Его уникальность в том, что водопад образовался на равнинной местности благодаря совместной работе людей и природы. Когда-то здесь добывали уголь, но грунтовые воды активно подмывали котлован, и работы пришлось свернуть. Постоянно прибывающую воду не смогла удержать даже сооруженная людьми дамба: карьер быстро наполнился, а водяной поток вырвался на свободу. В отличие от горных речек и озер вода здесь успевает прогреваться, летом люди ныряют под струи водопада и плещутся рядышком в запруде.

Красивый водопад быстро стал местом притяжения не только местных, но и приезжих. К сожалению, культура отдыха у некоторых туристов отсутствует напрочь. Люди не смущаясь оставляют после себя горы бычков, бутылок, салфеток…

Мы приехали на уборку водопада в пятницу, 11 июня, в первой половине дня. У самого водопада никого не было, но гора зловонного мусора просто повергла в шок. Чтобы попасть к воде, нужно было обогнуть расползшуюся помойку. И в этот момент, если честно, стало стыдно за людей, которые все это сотворили…

Фото предоставлено пресс-службой «Сибантрацита».

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА

Команда «Сибантрацита» и волонтеры Зеленой Дружины сразу взялись за дело: кто-то с мешками направился к водопаду, кто-то собирал мусор, который ветер разметал по поляне у берега, другие же граблями, лопатами сгребали мусорную кучу и грузили ее в ковш экскаватора. Особенно долго экологи «Сибантрацита» пытались освободить от мусора вкопанную в землю бетонную трубу - центр импровизированной свалки. Около часа лопатами выгребали оттуда битое стекло и жестяные банки. Однако, даже углубившись в землю на полметра, достичь дна колодца не удалось.

Председатель Совета депутатов поселка Линево Искитимского района Елена Кривенко на водопаде впервые.

- Я до водопада еще не дошла. Меня эта гора мусора просто шокировала. Как так можно? Ну ничего, сейчас наведем здесь порядок. Главное, чтобы подольше чисто было, - улыбается Елена.

Юные волонтеры Катя Долгополова и Дима Ибе чистили берег водопада с удивительным усердием: девушка даже промочила ноги, вытаскивая из-под камней застрявший пакет.

Мы поинтересовались, что же ее сюда привело.

- Мамина подруга предложила, и я согласилась, - призналась Катя. - Я ни разу еще не была на водопаде. Здесь, конечно, красиво, но о-о-очень много бычков. Не понимаю, зачем их тут бросают. Они же в камнях торчат, весь вид портят. Ощущение, будто ты у лавочки с мусорным баком, а не на природе. А мне хочется, чтобы на природе было чисто.

Фото предоставлено пресс-службой «Сибантрацита».

Ее приятель Дима добавил:

- Зеленая Дружина кинула клич, а мы согласились. Потому что нам это близко. Мы сами, бывает, ездим с родителями на отдых, и очень неприятно, когда видишь, что люди вот так относятся к природе. Я здесь оказался и навожу порядок, потому что я это делаю для себя, для души. Для меня именно это - правильно.

Участник Зеленой Дружины Анна Катешка набрала в рощице у водопада большущий мешок мусора. Говорит, что с «Сибантрацитом» у дружины давние дружеские отношения, а сама она уже участвовала во многих совместных акциях. Спрашиваем, не было ли желания все бросить, если люди продолжают мусорить, несмотря на субботники.

- Нет. Если бросишь ты, то кто это будет делать? - рассуждает Анна. - Нельзя опускать руки, все равно когда-нибудь до людей дойдет, что нужно жить иначе, а не так, словно после нас хоть потоп. Надо продолжать бороться за чистоту. Мне кажется, люди думают: брошу одну бумажку, одну бутылку - это ведь такая малость, ничего страшного. И получается, что так думает каждый, бросает по чуть-чуть - и набираются вот такие горы жуткого мусора. Это ужасно, когда человек не ценит, где мы живем, в каких красивых местах. Я надеюсь, со временем люди начнут это понимать и мусора будет становиться все меньше.

Фото предоставлено пресс-службой «Сибантрацита».

«ЛЮДИ ПОТИХОНЬКУ МЕНЯЮТСЯ»

Компания «Сибантрацит» убирается на Беловском водопаде регулярно с 2015 года - пропустили только прошлый, пандемийный год. В этом году уборкой руководил старший механик дорожно-строительного участка Группы Иван Торохов. По его словам, сознание людей потихоньку начинает меняться:

- Знаете, сейчас мы загрузили один КамАЗ мусора. А в позапрошлом году здесь просто ужас был - мы тогда вывезли два КамАЗа мусора! Сейчас люди начали хоть немножко убирать за собой. Раньше пакеты по берегу валялись: отдыхающие соберут мусор в пакет, завяжут и бросят в кусты - увезти с собой сил уже, видимо, не хватает. А птички, бурундучки эти пакеты раздерут, растащат, и потом ветром весь этот мусор вокруг разносит.

В это время на поляну с ревом выкатывают три мотоциклиста. Мы торопимся к ним - очень уж интересно, не на темной ли они стороне и не намусорят ли по новой.

- Мы всегда все увозим с собой в рюкзаках. Никогда природу не засоряли и делать этого не будем. А тех, кто таким занимается, презираем! - ответили ребята.

Традиционно «Сибантрацит» проводит субботник на Беловском водопаде два-три раза за сезон. Сотрудники угольной компании и волонтеры собираются встретиться здесь снова во второй половине лета.