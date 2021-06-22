«Он зашел нормально, а потом его переклинило»: из-за буйного пассажира самолет вернулся в «Толмачево»

Полицейские сняли с самолета буйного пассажира. Фото: стоп-кадр

Самолет «Новосибирск — Новый Уренгой» вернулся в аэропорт «Толмачево» из-за буйного пассажира. Проблемы на борту начались после того, как воздушное судно пошло на взлет. В это время 40-летний мужчина начал материться и размахивать руками. Также он отказался пристегиваться ремнем безопасности. Командир экипажа принял решение высадить неадекватного пассажира.

— Он зашел нормально, а потом у него что-то переклинило, — пояснила прибывшим на место полицейским бортпроводник.

Мужчину доставили в линейный отдел полиции, расположенный в аэропорту «Толмачево».

— В отношении авиапассажира сотрудники транспортной полиции составили протоколы об административных правонарушениях по статьям: «Мелкое хулиганство» и «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна», — уточнили в транспортной полиции.

Пассажиру грозит штраф в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

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