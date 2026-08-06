Фото: Ангелина ВАЙГЕЛЬ.
Ливень в Новосибирске 6 августа 2026 года застал горожан врасплох. Город накрыла плотная стена дождя, гремит гром и сверкает молния, а сильные порывы ветра буквально сбивают прохожих с ног.
Фото: Ангелина ВАЙГЕЛЬ.
Дождь идет под наклоном, из-за чего вода моментально заливает не только дороги и тротуары, но и подходы к зданиям, остановочные павильоны и попадает в открытые из-за духоты окна домов. Зонты в такую погоду практически бесполезны: порывистый ветер будет выворачивать их наизнанку, а косые потоки воды пропитывать одежду за считанные секунды.
Фото: Ангелина ВАЙГЕЛЬ.
На улицах мегаполиса видимость значительно упала. Автомобилистам приходится существенно снижать скорость, чтобы избежать аварийных ситуаций. Из-за потоков воды, которые ветром несет по проезжей части, на ключевых магистралях города быстро образовались огромные лужи и подтопления.
Фото: Ангелина ВАЙГЕЛЬ.
Шквалистый ветер срывает мелкие ветки с деревьев и качает рекламные щиты. Горожанам рекомендуют проявлять осторожность: по возможности оставаться в помещениях, держится подальше от легких конструкций, деревьев и линий электропередач, а также не парковать автомобили под старыми деревьями.
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