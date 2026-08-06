На Новосибирск обрушился мощный ливень с сильным ветром. Фото: Ангелина ВАЙГЕЛЬ.

Ливень в Новосибирске 6 августа 2026 года застал горожан врасплох. Город накрыла плотная стена дождя, гремит гром и сверкает молния, а сильные порывы ветра буквально сбивают прохожих с ног.

Темные тучи затянули небо над городом. Фото: Ангелина ВАЙГЕЛЬ.

ФОТО, ВИДЕО ЛИВНЯ В НОВОСИБИРСКЕ 6 АВГУСТА 2026

Дождь идет под наклоном, из-за чего вода моментально заливает не только дороги и тротуары, но и подходы к зданиям, остановочные павильоны и попадает в открытые из-за духоты окна домов. Зонты в такую погоду практически бесполезны: порывистый ветер будет выворачивать их наизнанку, а косые потоки воды пропитывать одежду за считанные секунды.

На дорогах за считанные минуты образовались лужи. Фото: Ангелина ВАЙГЕЛЬ.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЛИВНЯ В НОВОСИБИРСКЕ 6 АВГУСТА 2026

На улицах мегаполиса видимость значительно упала. Автомобилистам приходится существенно снижать скорость, чтобы избежать аварийных ситуаций. Из-за потоков воды, которые ветром несет по проезжей части, на ключевых магистралях города быстро образовались огромные лужи и подтопления.

Ливень прошел в Новосибирске. Фото: Ангелина ВАЙГЕЛЬ.

Шквалистый ветер срывает мелкие ветки с деревьев и качает рекламные щиты. Горожанам рекомендуют проявлять осторожность: по возможности оставаться в помещениях, держится подальше от легких конструкций, деревьев и линий электропередач, а также не парковать автомобили под старыми деревьями.

Сильный косой ливень и ураганный ветер накрыли Новосибирск

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX