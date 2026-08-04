«Второй месяц дышим гарью»: пожилые сибиряки после пожара живут в полусгоревшем доме

11 июня произошел пожар в многоквартирном доме. Фото: предоставила внучка местной жительницы Евгения

Пожар в восьмиквартирном доме в селе Новороссийское Здвинского района произошел 11 июня. Его потушили: к счастью, никто не пострадал. Но его последствия не устранили до сих пор. Жильцы дома пожаловались КП-Новосибирск, что они вынуждены дышать гарью и ходить по полусгоревшему подъезду.

- Мы не понимали, что начался пожар, потому что весь дым уходил на улицу через открытые окна. Огонь заметили лишь тогда, когда загорелась входная дверь в квартиру первого этажа, - рассказала КП-Новосибирск жительница дома Галина Ивановна.

По словам местных жителей, пламя вспыхнуло из-за замыкания электропроводки. Стены горевшей квартиры были отделаны пластиковой плиткой, поэтому огонь распространялся быстро, а комнаты заполнил едкий дым.

- Пожарная машина ехала с Здвинского района, а до него 70 километров. И это заняло время: дорога плохая, расстояние большое, к их приезду дом очень сильно обгорел, а квартира, в которой начался пожар, почти полностью сгорела, - рассказывает внучка местной жительницы Евгения.

ВСЕ БЫЛО В САЖЕ

Досталось и пожилой женщине, которая живет на верхнем этаже.

- Я живу прямо над той квартирой, в которой произошел пожар. Мне 75 лет, я одна: дети и внуки разъехались по разным городам. Из-за пожара все стены и мебель покрылись черной несмываемой сажей. Почти два месяца я перестирываю свои вещи, пытаюсь отмыть стены, но мне очень тяжело. Из-за пожара у меня сломалась варочная плита, в любое время она может замкнуть. Мне говорили, что всю проводку нужно менять, иначе может произойти замыкание, но в нашем селе даже нет электрика, - рассказывает жительница дома Галина Ивановна.

Полтора месяца пенсионеры живут в полусгоревшем доме. Фото: предоставила внучка местной жительницы Евгения

По словам пенсионерки, сильно пострадал подъезд и входные двери жильцов квартир первого этажа.

- Все черное, провода сгорели, штукатурка полопалась и осыпается. Все окна выбили, чтобы выветрить запах гари. До стен невозможно прикоснуться. Раньше я держалась за перила, пока поднималась в квартиру. Сейчас я хожу с тряпочкой, потому что все в копоти, - говорит Галина Ивановна.

НАМ НИКТО НЕ ПОМОГАЛ

Семья, у которой сгорела квартира, получила деньги от администрации Здвинского района и съехала, даже не вывезя сгоревшие вещи. Из-за этого пепел долго раздувался по подъезду, а запах гари не выветривался. Остальным жильцам помощь не предлагали.

- Полтора месяца никто не восстанавливал дом. Мы обращались в администрацию поселка, но ответа не последовало, - жалуется Галина Ивановна.

Тогда Галина Ивановна обратилась за помощью к своей внучке.

- В июле мне позвонила бабушка, вся в слезах, она просила как-то помочь разрешить ситуацию. Сначала я предложила ей переехать в город, но она не согласилась. Сказала, что там ее дом, ее огород, и переехать она не может. Тогда я начала писать обращения в администрацию Здвинского района. Но мне ответили, что в данной ситуации ничем помочь не могут, так как они не занимаются восстановлением жилых квартир, пострадавших из-за пожара. Так как я нахожусь далеко, я не могу помочь ей физически. Поэтому я написала пост в социальные сети, чтобы привлечь внимание к этой проблеме, - рассказала внучка местной жительницы.

Из-за пожара сильно пострадал подъезд и одна из квартир на первом этаже. Фото: предоставила внучка местной жительницы Евгения

После публикации видео и фото дома, проблемой заинтересовались сотрудники местной администрации.

- Ко мне приехали сотрудники администрации Здвинского района, сфотографировали квартиру. Сказали, что будут принимать меры. Я знаю, что хозяев квартиры обязали вывезти всю сгоревшую мебель. Сейчас там ничего нет. Недавно к нам пришел молодой человек, он отмыл подъезд, штукатурит стены. Дверь в квартиру, в которой начался пожар, заколотили. В восстановлении других квартир администрация помогать не будет. Нам сказали, что это не входит в их полномочия. А на первом этаже живет инвалид, у него нет семьи и родственников, - говорит Галина Ивановна.

По мнению внучки женщины, еще до пожара дом находился в плачевном состоянии: с потолка бежала вода, а проводка давно требовала замены.

- Это не первый пожар в этом доме, в нем требуется провести капитальный ремонт и полностью заменить электропроводку. Из-за пожара пострадали трубы теплоснабжения – все это нужно менять как можно скорее, - рассказывает внучка женщины Евгения.

КОММЕНТАРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В администрации Новороссийского сельсовета КП-Новосибирск сообщили, что аварийные работы идут по графику. Свет дали через три часа после пожара, сейчас меняют проводку в доме и окна в сгоревшей квартире. Повреждения теплосети, по словам чиновников, есть только в одной квартире, но из-за кольцевой схемы подача тепла невозможна во всем доме. Трубы обещают заменить до отопительного сезона.

- Плановый срок завершения всех работ – середина августа. Запах гари несильный, он не несет вреда здоровью. Проживание в доме возможно, – заверил глава администрации Олег Бабинцев.

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