В Новосибирске начался сильный ливень. Фото: Ангелина ВАЙГЕЛЬ / Татьяна СОЛОВОВА

Утро 4 августа в Новосибирске началось вместе с грозой и молниями. Фото и видео дождя в Новосибирске 4 августа 2026 - в нашем материале.

ФОТО, ВИДЕО ДОЖДЯ В НОВОСИБИРСКЕ 4 АВГУСТА 2026

Из-за туч в городе стало темно как ночью, особенно сильные дожди были в районе ОбьГЭС.

Мощный ливень начался на ОбьГЭС. Фото: Ангелина ВАЙГЕЛЬ.

Дождь там достаточно мощный, настоящие реки стекают по улицам.

Вода стекает по улицам города. Фото: Ангелина ВАЙГЕЛЬ.

Ближе к центру тучи татянули небо, но дождь был не таким сильным.

Ближе к центру тучи только начали затягивать небо. Фото: Татьяна СОЛОВОВА. Перейти в Фотобанк КП

ПОСЛЕДСТВИЯ ДОЖДЯ В НОВОСИБИРСКЕ 4 АВГУСТА 2026

Из-за дождя в Новосибирске начало размывать дороги: пешеходы уже жалуйются в соцсетях на лужи.

По данным синоптиков, во вторник, 4 августа, в Новосибирске будет жарко. Днем столбики термометров покажут +28…+33°С. Возможны порывы ветра до 14 метров в секунду.

Сквозь тучи виднеются просветы. Фото: Татьяна СОЛОВОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ранее РСЧС Новосибирской области предупреждало о ливнях и грозах в период с 4 по 6 августа. Местами ожидается шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Также в регионе возможно выпадение града.

Утро 4 августа в Новосибирске началось с ливня и грозы. Фото: Татьяна СОЛОВОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Новосибирской области призвали быть внимательными и осторожными. Для вызова экстренных оперативных служб необходимо использовать единый номер 112.

Ливень с грозой обрушился на Новосибирск 4 августа

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