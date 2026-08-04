Утро 4 августа в Новосибирске началось вместе с грозой и молниями. Фото и видео дождя в Новосибирске 4 августа 2026 - в нашем материале.
Из-за туч в городе стало темно как ночью, особенно сильные дожди были в районе ОбьГЭС.
Фото: Ангелина ВАЙГЕЛЬ.
Дождь там достаточно мощный, настоящие реки стекают по улицам.
Фото: Ангелина ВАЙГЕЛЬ.
Ближе к центру тучи татянули небо, но дождь был не таким сильным.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА. Перейти в Фотобанк КП
Из-за дождя в Новосибирске начало размывать дороги: пешеходы уже жалуйются в соцсетях на лужи.
По данным синоптиков, во вторник, 4 августа, в Новосибирске будет жарко. Днем столбики термометров покажут +28…+33°С. Возможны порывы ветра до 14 метров в секунду.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА. Перейти в Фотобанк КП
Ранее РСЧС Новосибирской области предупреждало о ливнях и грозах в период с 4 по 6 августа. Местами ожидается шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Также в регионе возможно выпадение града.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА. Перейти в Фотобанк КП
Жителей Новосибирской области призвали быть внимательными и осторожными. Для вызова экстренных оперативных служб необходимо использовать единый номер 112.
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