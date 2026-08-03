В Сибири их никогда не было: раковины европейских улиток усыпали километры берега Обского водохранилища

Раковинами улиток усеяны все пляжи. Фото: Новосибирский музей природы

Многие новосибирцы, гуляя по берегам Обского моря, сейчас замечают необычные «пляжи» из раковин. В некоторых бухточках они покрывают берег сплошным ковром, создавая впечатление настоящего морского курорта. Но мало кто знает, что эти раковины принадлежат вовсе не местным обитателям. Их владельцы — европейские моллюски, которые всего за несколько десятилетий превратились в настоящих хозяев Обского водохранилища. Об особенностях таких «пришельцев» из-за рубежа рассказали в Новосибирском музее природы.

НЕОБЫЧНЫЕ УЛИТКИ

Улитки, которые оставляют свои причудливые раковины на песке — это пресноводные живородящие лужанки. В Сибири их никогда не было.

По оценкам гидробиологов, в Обском водохранилище лужанки появились только в 1990-х годах. Фото: Новосибирский музей природы

По оценкам гидробиологов, в Обском водохранилище лужанки появились только в 1990-х годах. Фото: Новосибирский музей природы

— В Обском водохранилище эти европейские моллюски появились только в 1990-х годах. За три десятилетия они настолько успешно освоили новую территорию, что стали одним из самых массовых обитателей дна, вытеснив многие местные виды моллюсков. На некоторых участках их биомасса достигает впечатляющих шесть килограммов на один квадратный метр, — рассказали в Новосибирском музее природы.

Большинство пресноводных улиток регулярно всплывают к поверхности, чтобы сделать вдох. Лужанки же устроены иначе: они дышат жабрами, извлекая кислород прямо из воды. Поэтому почти всю жизнь проводят на дне и очень чувствительны к загрязнению водоемов и нехватке кислорода.

— Есть у них и еще одна особенность, которая отражена в названии. В отличие от большинства своих сородичей, откладывающих икру, лужанки рождают уже полностью сформировавшихся детенышей. Самка вынашивает яйца внутри своего тела, а на свет появляются крошечные улитки с собственной раковиной. У новорожденных лужанок первые раковины покрыты тонкими жесткими щетинками, из-за которых малыши выглядят словно «волосатыми». А с возрастом эти необычные украшения исчезают, — добавили в музее.

лужанки выполняют важную работу для водоема - очищают его. Фото: Новосибирский музей природы

При этом лужанки выполняют важную работу для водоема. Они не только соскребают микроскопические водоросли с камней и других поверхностей, но и фильтруют воду с помощью специальных слизистых нитей на жабрах.

КАК ОНИ ДОБРАЛИСЬ ДО СИБИРИ?

Самая большая загадка — каким образом эти моллюски оказались за тысячи километров от своего природного ареала? Ведь исторически лужанки обитали в пресных водоемах Европы, включая бассейны Волги, Дона и Днепра.

Исторически лужанки обитали в пресных водоемах Европы, включая бассейны Волги, Дона и Днепра. Фото: Новосибирский музей природы

— Гидробиологи рассматривают две основные версии. Лужанки могли попасть в Обское водохранилище случайно вместе с речными судами, например, в балластных водах или прикрепившись к днищам барж. Другая возможная причина — искусственное зарыбление водоёма, когда вместе с молодью рыб из европейской части России могли быть занесены личинки или молодые моллюски, — дает комментарий Музей природы.

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