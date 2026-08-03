Играть весело и безопасно!

Праздник собрал детей из всех ближайших домов. Фото: Екатерина ЛОМАКИНА

Для жителей Родников устроили настоящий праздник в честь открытия нового детского комплекса. На территории микрорайона звучали песни и музыка, прошел танцевальный флешмоб, все дети получили угощения. Мероприятие проходило в рамках партийного проекта «Территория детства».

Поддерживаем инициативы

На официальной части открытия детской площадки присутствовали секретарь местного отделения партии «Единая Россия» по Калининскому району, депутат Совета депутатов города Новосибирска Евгений Крайнов и депутат Совета депутатов города Новосибирска Алексей Казаков (оба представляют депутатское объединение «Единая Россия»), а также мастер спорта России по тайскому боксу, зампредседателя комиссии по развитию физической культуры, спорта и здорового образа жизни Общественной палаты НСО Роман Казанцев и председатель местного Калининского совета сторонников партии «Единая Россия» Виктор Шмагин.

Председатель Калининского совета сторонников партии «Единая Россия» Виктор Шмагин, депутат Совета депутатов города Новосибирска Евгений Крайнов, зампредседателя комиссии по развитию физкультуры ОП НСО Роман Казанцев. Фото: Екатерина ЛОМАКИНА.

Детские комплексы устанавливаются с учетом пожеланий жителей, которые приходят в приемные депутатов. При этом новосибирцы могут не только обращаться по теме организации детского пространства, но и решать другие вопросы по благоустройству дворов.

- Детский городок установлен по проекту «Территория детства». Основное условие включения в программу - заявка от горожан на обустройство детской или спортивной площадки. Хотя мы с удовольствием рассмотрим любое заявление и вне этого проекта - например, на установку скамеек или озеленение. К сожалению, средства на осуществление тех или иных пожеланий новосибирцев есть не всегда, поэтому привлекаются внебюджетные фонды, пишутся гранты - мы не стоим на месте, - рассказал Евгений Крайнов.

«Выбирают сами жители»

Место, где будет находиться детская площадка, также обсуждается с инициативной группой.

- Мы работаем в тесном взаимодействии с нашими избирателями - жителями города Новосибирска, в том числе и на округах. Люди обращаются, приходят с разными вопросами и пожеланиями, которые мы стараемся реализовывать, - пояснил депутат Алексей Казаков.

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Алексей Казаков. Фото: Екатерина ЛОМАКИНА

Территории выбираются с учетом наибольшей потребности жителей. Так, в июле в Калининском районе состоялось открытие еще и волейбольной площадки (улица Курчатова, 7/4), а в июне - спортивной площадки (улица Тюленина, 26). Всего в рамках проекта «Территория детства» будет установлено шесть площадок на шести округах Калининского района.

- Мне нравится современное резиновое покрытие. Это безопасно и чисто: теперь и песок домой не заносится, и колюще-режущего мусора нет, - поделилась жительница района Инна.

На празднике выступали творческие коллективы от МБУДО «Центр «Юность». Фото: Екатерина ЛОМАКИНА

На празднике дети с удовольствием участвовали во флешмобе от школы танцев «Шаги».

- Я - руководитель спортивного проекта «Спорт во дворах». На сегодняшнем празднике мы реализуем его вместе с танцевальным клубом «Шаги», - уточнил Роман Казанцев.

Кстати, принять участие во флешмобе могли все желающие - не только дети, но и взрослые: мамы, папы, бабушки и дедушки.

- Танцы - это универсальный язык тела и разума, который дарит мощный заряд энергии и здоровья, - добавил Виктор Шмагин.

В следующим году проект продолжит развиваться.