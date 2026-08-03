Играть весело и безопасно!

Для жителей Родников устроили настоящий праздник в честь открытия нового детского комплекса. На территории микрорайона звучали песни и музыка, прошел танцевальный флешмоб, все дети получили угощения. Мероприятие проходило в рамках партийного проекта «Территория детства».
На официальной части открытия детской площадки присутствовали секретарь местного отделения партии «Единая Россия» по Калининскому району, депутат Совета депутатов города Новосибирска Евгений Крайнов и депутат Совета депутатов города Новосибирска Алексей Казаков (оба представляют депутатское объединение «Единая Россия»), а также мастер спорта России по тайскому боксу, зампредседателя комиссии по развитию физической культуры, спорта и здорового образа жизни Общественной палаты НСО Роман Казанцев и председатель местного Калининского совета сторонников партии «Единая Россия» Виктор Шмагин.
Фото: Екатерина ЛОМАКИНА.
Детские комплексы устанавливаются с учетом пожеланий жителей, которые приходят в приемные депутатов. При этом новосибирцы могут не только обращаться по теме организации детского пространства, но и решать другие вопросы по благоустройству дворов.
- Детский городок установлен по проекту «Территория детства». Основное условие включения в программу - заявка от горожан на обустройство детской или спортивной площадки. Хотя мы с удовольствием рассмотрим любое заявление и вне этого проекта - например, на установку скамеек или озеленение. К сожалению, средства на осуществление тех или иных пожеланий новосибирцев есть не всегда, поэтому привлекаются внебюджетные фонды, пишутся гранты - мы не стоим на месте, - рассказал Евгений Крайнов.
Место, где будет находиться детская площадка, также обсуждается с инициативной группой.
- Мы работаем в тесном взаимодействии с нашими избирателями - жителями города Новосибирска, в том числе и на округах. Люди обращаются, приходят с разными вопросами и пожеланиями, которые мы стараемся реализовывать, - пояснил депутат Алексей Казаков.
Территории выбираются с учетом наибольшей потребности жителей. Так, в июле в Калининском районе состоялось открытие еще и волейбольной площадки (улица Курчатова, 7/4), а в июне - спортивной площадки (улица Тюленина, 26). Всего в рамках проекта «Территория детства» будет установлено шесть площадок на шести округах Калининского района.
- Мне нравится современное резиновое покрытие. Это безопасно и чисто: теперь и песок домой не заносится, и колюще-режущего мусора нет, - поделилась жительница района Инна.
На празднике дети с удовольствием участвовали во флешмобе от школы танцев «Шаги».
- Я - руководитель спортивного проекта «Спорт во дворах». На сегодняшнем празднике мы реализуем его вместе с танцевальным клубом «Шаги», - уточнил Роман Казанцев.
Кстати, принять участие во флешмобе могли все желающие - не только дети, но и взрослые: мамы, папы, бабушки и дедушки.
- Танцы - это универсальный язык тела и разума, который дарит мощный заряд энергии и здоровья, - добавил Виктор Шмагин.
В следующим году проект продолжит развиваться.