«Не представляю своей жизни без нее»: новосибирцы приютили бездомную слепую собаку из Еревана

По словам врачей, кто-то специально навредил собаке. Фото: предоставила Алена Козлова

Истощенная, покусанная, ослепшая – такой новосибирцы увидели бездомную собаку в Ереване. Они не прошли мимо и спасли дворнягу: трогательную историю найденыша рассказала КП-Новосибирск ее новая хозяйка - Алена Козлова.

Семья из Новосибирска, спасшая собаку, отдыхала в пригороде Еревана. Сибиряки гуляли со своими овчарками, когда нашли слепую дворнягу возле деревни Айанист (отсюда и кличка Айа).

– Неожиданно их овчарки рванули в поле, начали очень громко лаять на что-то. Когда мои знакомые подошли к ним – увидели очень худую, покусанную собаку без глаз. Она была вся в клещах, ссадинах, очень хотела есть и пить. Конечно, они не могли пройти мимо и оставить ее в таком состоянии, – вспоминает Алена.

Собаку сразу отвезли в ветеринарную клинику.

– Возможно, ее сбила машина - подлинную историю ее жизни мы никогда не узнаем, – говорит Алена.

Ветеринар вычистил и зашил ей глазницы. По словам хозяйки, операция прошла без осложнений, Айя быстро пошла на поправку и начала набирать вес. Сначала неравнодушные сибиряки хотели найти новых хозяев в Ереване: предлагали ее своим знакомым, пытались пристроить в питомник. Но все боялись брать незрячую собаку, поэтому, когда у Айи зажили швы, новосибирцы не смогли ее бросить и забрали с собой.

Айя очень спокойная собака, легко поддающаяся дрессировке. Фото: предоставила Алена Козлова

ПЕРВЫЙ ПЕРЕЛЕТ И ЗНАКОМСТВО С КВАРТИРОЙ

– Айя - очень спокойная собака. Поэтому перелет и переезд в незнакомое место она перенесла нормально и быстро привыкла к новой окружающей среде, не впадает в панику, – рассказывает Алена.

Через пару месяцев друзья попросили Алену взять собаку к себе на время – им нужно было кастрировать свою овчарку. Девушка согласилась помочь. Но уже через несколько дней стало ясно: четвероногая гостья стала ее лучшим другом.

– Конечно, мои друзья – это ее любовь на всю жизнь. Они ее спасли, и она всегда выражает им свою благодарность: прыгает, визжит, облизывается. Однажды, во время игры, одна из собак друзей врезалась в Айю, она испугалась и кинулась мне в ноги – тогда я поняла: Айя воспринимает меня как защитника. Поэтому, когда меня попросили взять ее на передержку, я сразу же согласилась, – говорит Алена.

Первый рабочий день девушки стал для нее настоящим испытанием. По словам Алены, она очень боялась за незрячую собаку, оставленную без присмотра.

– В первый день страшно было уходить на работу и оставлять ее одну: я переживала, что она может разволноваться в незнакомом месте, удариться, что-то повредить. Но, когда я пришла домой, увидела ее мирно спящей на диване. Она ничего не сломала и не намусорила, – говорит Алена.

Сейчас Айя полностью освоилась в новом доме и стала настоящим другом для сибирячки.

– Теперь я не представляю свою жизнь без нее. Она всегда очень радостно встречает меня: начинает кататься по полу и хрюкает. В интернете я прочитала, что так собаки выражают свою радость, смеются. Поэтому дома я называю ее песо-свинух, – смеется Алена.

Собаку нашли в Ереване, она была больна и истощена. Фото: предоставила Алена Козлова

ОБУЧЕНИЕ КОМАНДАМ

Несмотря на страшное прошлое, Айя оказалась удивительно воспитанной. Алена уверена: раньше она была домашней.

– Айя очень любопытная: ей всегда нужно все обнюхать, обойти, проверить все пакеты – у нас всегда контроль на входе, осмотр, кто с чем пришел. Она очень любит сидеть рядом с людьми и слушать. Складывается впечатление, что она участвует в беседе. При этом она не шумит, не попрошайничает еду, а всегда терпеливо ждет какую-нибудь вкусняшку. Особенно любит кисломолочные продукты и рыбу, – рассказывает хозяйка.

С кинологом они позанимались всего несколько раз, но результат превзошел все ожидания. Слепой собаке сложнее объяснять команды жестами, но Айя оказалась понятливой ученицей.

– За несколько занятий с кинологом она научилась игнорировать других собак, никогда не тянет поводок – всегда идет рядом. Команду «сидеть» выучила буквально за пару дней. Сейчас при каждой удобной возможности она садится – знает, что получит какую-нибудь вкусняшку. Конечно, слепую собаку сложнее чему-то учить, так как она не видит мои жесты, приходится придумывать тактильные способы объяснения команд, – поясняет Алена.

«ЗАБЫВАЮ, ЧТО У НЕЕ НЕТ ЗРЕНИЯ»

Сейчас Айя живет у Алены уже почти год. За это время они объездили много мест: гуляли по городским улицам, выбирались к водоемам и в лес. Везде четвероногая путешественница чувствует себя уверенно.

– Айя отлично ориентируется в пространстве. Конечно, ей нужно немного больше времени, чтобы освоиться в незнакомом месте, но это не вызывает у нее стресс и тревогу. Немного боится воду, так как ей сложно там ориентироваться, в остальных местах чувствует себя спокойно и уверенно. Она обожает детей, тянется к ним. Любит играть с другими собаками, гоняется за котами – я часто забываю, что у нее нет зрения, - рассказывает Алена.

Алена уверена, что жить с собакой-инвалидом не сложно.

- Когда у меня спрашивают, стоит ли брать собаку из приюта с изъянами, я всегда отвечаю, что стоит. Следует помнить: если животному был нанесен вред, у него может остаться психологическая травма, поэтому нужно поработать со специалистами, чтобы понимать, как правильно за ними ухаживать, на что нужно обращать внимание. Необходимо быть более внимательным и терпеливым, тогда вы получите самого лучшего и преданного друга, — заключает Алена.

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