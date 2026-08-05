Многодетный отец после ранения на СВО основал конный клуб – он помогает бойцам проходить реабилитацию

Ветеран СВО открыл военно-патриотический конный клуб. Фото: предоставил Дмитрий Лузан

Бердчанин Дмитрий Лузан – многодетный отец: 42-летний сибиряк вместе с супругой воспитывают пятерых детей. Мужчина отправился на СВО служить по контракту в сентябре 2023 года.

- Я не хотел оставаться в стороне, когда речь идет о защите моей страны. В зоне боевых действий пробыл год и три месяца. Вернулся домой после ранения — перелом шеи со смещением 4 и 5 позвонков, — рассказал КП-Новосибирск Дмитрий.

Многодетный отец, приехав в Сибирь, нашел дело по душе. Он до спецоперации работал конюхом, а ухаживал за лошадьми и вовсе с детства. Поэтому решил основать свой конный клуб.

— Один раз зашел к знакомому, у него лошадь дома. Посмотрел на нее — и воспоминания из детства нахлынули. Даже не заметил, как прошел день. Лошади помогли мне вернуть душевное спокойствие, и помогают до сих пор, — говорит ветеран.

Сначала Дмитрий с женой на свои средства купили двух лошадей. К ним стали приезжать семьи с детьми — покататься, сделать фото. Тогда супруги поняли: нужно расширяться.

В дальнейшем ветеран хочет купить новых лошадей и расширить клуб. Фото: предоставил Дмитрий Лузан

350 ТЫСЯЧ ПО КОНТРАКТУ ОТ ГОСУДАРСТВА

Создать полноценный конный клуб получилось благодаря государственной поддержке. По социальному контракту, который является частью национального проекта «Семья», мужчине выделили 350 тысяч рублей.

— Я обратился к мэру Бердска Семену Лапицкому. Он сказал, что к нему с такой просьбой обращаются впервые, но в помощи не отказал: подсказал, какие собрать документы и куда обратиться. Через два месяца мне одобрили социальный контракт. На эти деньги мы купили еще двух лошадей и запас кормов, — рассказывает Дмитрий.

ЧТО ЕСТЬ В КЛУБЕ СЕГОДНЯ

Сейчас в клубе есть конюшня, манеж для выгула, зона отдыха и все необходимое снаряжение для конных прогулок и занятий.

— Конюшню мне дали в аренду на безвозмездной основе, поле для выпаса и выгула животных предоставили частные фермеры из Искитимского района. Кое-что докупаем из личных средств, — говорит Дмитрий.

Супруга Дмитрия — фельдшер. Она предложила родителям больных детей привозить их в клуб на иппотерапию. Сейчас занимаются две девочки: у одной - онкология, у другой - синдром Дауна.

— Девочки благодаря общению с лошадьми становятся более уверенными и самостоятельными, — рассказывает основатель клуба.

По словам мужчины, лошади лечат душу. Фото: предоставил Дмитрий Лузан

Также в клубе проходят реабилитацию ветераны СВО. Бойцы с удовольствием помогают ухаживать за животными: чистят, кормят и убирают за лошадьми.

ОРУЖИЕ И ПОЛОСА ПРЕПЯТСВИЙ

В конном клубе есть и другие развлечения. Фото: предоставил Дмитрий Лузан

Гости клуба могут не только проехаться верхом, но и познакомиться с основами тактической медицины, пройти полосу препятствий, научиться собирать и разбирать боевое оружие.

— Наш клуб — это место, где ветераны лечат душу, привыкают к мирной жизни. Мы встречаемся, общаемся, помогаем друг другу. Стараемся вовлечь молодежь: хочется, чтобы они брали с нас пример. Показываем молодому поколению, как правильно вести себя при эвакуации, переносить человека на носилках, оказывать первую помощь. Постепенно закупаемся необходимым. Сейчас есть страйкбольный автомат, травматический пистолет, лук, арбалет, метательные ножи — учим парней правильно обращаться с оружием.

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