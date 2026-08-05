«Родились с открытыми глазами»: в Новосибирском зоопарке дикобраз-альбинос впервые стала мамой двойни

В дикой природе альбиносы рискуют стать легкой добычей из-за необычного окраса. Фото: пресс-служба Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило.

В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило пополнение: у пары индийских дикобразов 10 июля родились детеныши. Ветеринары провели осмотр и установили, что малыши – самец и самка. Трогательной новостью поделились в пресс-службе зоопарка.

Новоиспеченные родители – особенная пара: самка-альбинос, полностью белая без пигмента, а самец классического черного окраса. Детеныши активно сосут маму, но уже пробуют и овощи.

– Особенно активны они ближе к вечеру или в первой половине дня, а в жару предпочитают прятаться за родителями – так надежнее и прохладнее, – рассказали в учреждении.

У индийских дикобразов детеныши появляются на свет с открытыми глазами, а их иглы изначально мягкие и лишь со временем твердеют. Самка выкармливает потомство несколько недель, но даже после перехода на самостоятельное питание молодые особи остаются с родителями около двух лет – до наступления половой зрелости. Дикобразы моногамны и живут парами.

Иглы дикобразов изначально мягкие и лишь со временем твердеют. Фото: пресс-служба Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило.

– Альбиносы среди дикобразов – большая редкость в природе. Из-за отсутствия меланина их иглы и щетина становятся белоснежными, а глаза приобретают красноватый оттенок, – подчеркнули в Новосибирском зоопарке.

К сожалению, в дикой природе альбиносам приходится нелегко: они рискуют стать легкой добычей хищников из-за необычного и заметного окраса.

Познакомиться с необычным семейством в Новосибирском зоопарке можно уже сейчас.

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