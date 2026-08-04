«Он не мог опираться на лапки и все время лежал»: в Новосибирске ветеринары спасли котенка, выпавшего из окна многоэтажки

Котенок случайно выпрыгнул из окна. Фото: Предоставлено ветклиникой «Интерра»

Девятимесячный котенок Теодор оказался на волосок от беды. Он выпрыгнул из окна квартиры многоэтажки. Маленького пациента хозяева экстренно доставили в ветеринарную клинику — счет шел буквально на минуты.

Теодора с переломами госпитализировали в стационар, чтобы стабилизировать его состояние.

— Был выполнен рентген грудных конечностей, по которому выявили переломы лучевой и локтевой костей на обеих передних конечностях. Котенок не мог опираться на лапки и всегда находился в положении лежа, — рассказал КП-Новосибирск хирург ветклиники «Интерра» Егор Гулькин.

Когда состояние питомца пришло в норму, ему назначили операцию. Врачи выполнили накостный остеосинтез — современный метод фиксации переломов с помощью специальных металлических конструкций. Операция прошла без осложнений, и уже на следующий день произошло настоящее маленькое чудо.

— Теодор впервые после травмы смог осторожно опереться на передние лапки и начал понемногу передвигаться. Убедившись, что восстановление идет по плану, врачи отпустили его домой для дальнейшего лечения, — добавляют врачи.

Теперь котик чувствует себя хорошо. Фото: Предоставлено ветклиникой «Интерра»

Спустя две недели котенок вновь приехал на контрольный осмотр к ортопеду. Результат превзошел ожидания: Теодор полностью опирается на обе передние лапы, не хромает и чувствует себя отлично. Дома он снова стал активным, с удовольствием бегает и уже пытается играть, словно страшного падения и не было.

Ветеринары напоминают: открытые окна остаются одной из самых распространенных причин тяжелых травм у кошек. Даже животные, которые отлично держат равновесие, могут сорваться, увлекшись птицей, насекомым или потеряв опору. Надежные защитные сетки на окнах помогают избежать подобных трагедий.

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