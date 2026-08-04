«Мне нечем кормить ребенка»: под Новосибирском приемная мама тяжелобольной девочки судится с Минздравом из-за лечебной смеси

Даша не ходит, не сидит, не разговаривает и может питаться только специальной лечебной смесью. Фото: Предоставлено Оксаной Варнаковой

— Иногда кажется, что проще сдаться. Но если сдамся я — кто будет бороться за Дашу? — говорит жительница поселка Маслянино Новосибирской области Оксана Варнакова.

Уже несколько месяцев она пытается добиться положенного питания для своей шестилетней приемной дочери. Девочка не может есть обычную пищу, а единственная подходящая лечебная смесь выдается с перебоями и в меньшем объеме. Теперь спор дошел до суда. Подробности — в нашем материале.

«НЕ ВЫДЕРЖАЛО СЕРДЦЕ — Я ЗАБРАЛА ЕЕ»

Оксане Варнаковой 55 лет, она воспитывает двух приемных дочерей с инвалидностью. Старшую, Вику, которой сейчас 21 год, она взяла из Ояшкинского дома-интерната еще подростком. Потом через какое-то время Оксане снова позвонили из детдома

— Мне сказали: «К нам поступила такая хорошенькая девочка, совсем маленькая. Так похожа на Вику». Даше тогда было три года, весила она всего шесть килограммов, не ходила. Я не выдержала. Снова прошла обучение, всю семью проверяли психологи, и я забрала ее домой, — рассказала КП-Новосибирск Оксана.

Оксана сейчас воспитывает приемных дочек одна. Фото: Предоставлено Оксаной Варнаковой

О диагнозах приемной дочери она тогда почти ничего не знала. Было известно только, что у Даши ДЦП. Но все оказалось намного сложнее.

— После обследований выяснилось, что у Даши ВИЧ — был контакт с инфицированной матерью, — туберкулез в открытой форме, кисты головного мозга. И много сопутствующих заболеваний. Даша получила паллиативный статус. Она не ходит, не сидит, не разговаривает и не может сама есть. Кушает она только лечебную смесь, прописанную гастроэнтерологом. Только её принимает организм, обычная еда не подходит, — говорит женщина

Добиться того, чтобы семью бесплатно обеспечили смесью, удалось, со слов сибирячки, не сразу. Почти два года Оксана покупала смесь сама. Но, когда она лежала с дочкой в очередной раз в больнице, гастроэнтеролог показала ей приказ, подтверждающий право ребенка на такое питание. Тогда, как увверяет Оксана, через Минздрав частично начали выдавать смесь, хотя её не хватало: на квартал семье давали по 90 банок, а в день уходит по полторы банки.

«ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ КОРМИТЬ БУДЕТ НЕЧЕМ»

А в декабре 2025 года начались проблемы.

— Сначала нам стали выдавать меньше смеси. Выходило то 76 банок, то 72 банки в квартал. В конце марта я написала в прокуратуру. Прокуратура нашла много нарушений, вышли на суд. Скоро у нас будет очередное, пятое, судебное заседание. В апреле привозили нам другую смесь, но от нее у Даши открылась сильная рвота, начались проблемы с пищеварением. Эти банки я вернула в поликлинику, а после этого снова начались задержки с поставками, — говорит Оксана.

Даша со сводной сестрой Викой. Фото: Предоставлено Оксаной Варнаковой

На суде спор разгорелся вокруг объема питания. По словам Оксаны, для Даши пересчитали необходимый объем смеси и пришли к выводу, что ребенку достаточно 81 банки вместо прежних 90.

— Нам предложили вводить обычную пищу. Но Даша не может ее есть! Организм просто отторгает любую другую еду. К нам недавно сами врачи приезжали на дом, снимали процесс кормления на видео. Сначала сами попробовали накормить ее кашей — не получилось. Потом снимали, как я готовлю смесь

Сейчас в доме остается всего несколько коробок лечебного питания. У Оксаны осталось три коробки по двенадцать банок — этого хватит примерно на две недели. Часть смеси женщина уже брала у другой семьи, где тоже воспитывают тяжелобольного ребенка. Банки со смесью ей, по сути, дали в долг

— Когда получу свои, должна буду вернуть. Покупать питание самой мне практически невозможно. Одна банка стоит от 1200 до 1700 рублей. В месяц выйдет примерно 45 тысяч рублей. Но это только на питание! Даше ещё нужны подгузники — нам выдают по три подгузника в день, а нужно десять-двенадцать. Плюс лекарства, витамины, расходные материалы. Я работаю, получаю выплаты как приемная мама, пенсию ребенка — и все равно этих денег не хватает. Иногда приходится просить помощи у неравнодушных людей.

Деньги, которые были накоплены на счете Даши до передачи в приемную семью, закончились еще несколько лет назад. Там было около 700–800 тысяч рублей. Все ушло на лечение, питание и операции — эти расходы подтверждены документами.

Сейчас Оксана добивается через суд, чтобы Минздрав обеспечивал Дашу хотя бы тем количеством смеси, которое семья получала раньше.

Корреспонденты КП-Новосибирск направили официальный запрос в минздрав — их ответ мы обязательно опубликуем.

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