Авиашоу в Мочище 1 августа 2026: прямая онлайн-трансляция

Программа фестиваля продлится до вечера. Фото: Екатерина КОМЯКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Авиашоу в Мочище 1 августа 2026 - одно из самых ярких событий лета. Свое мастерство в небе над Сибирью покажут знаменитые пилотажны группы со всей страны: чтобы вы ничего не пропустили, на нашем сайте будет идти прямая онлайн-трансляция.

Гости авиафестиваля «Вива Авиа!» увидят показы авиационных групп высшего пилотажа, раритетную авиатехнику, парашютные прыжки и купольную акробатику, дельтапланы, мотопарапланы,запуск воздушных змеев, дирижабль и воздушные шары. А главной звездой фестиваля станет авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи».

Зрители уже постепенно собираются на авиашоу, официальное открытие состоится в 12.00

Зрители собираются на авиашоу в Мочище. Фото: Надежда РЫЖКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Авиашоу началось: в небом над аэродромом - парапланеристы.

Парапланеристы поднялись в небо на авиашоу в Мочище

А на земле проходит выставка современной и старинной авиационной техники.

На авиашоу проходит выставка техники. Фото: Надежда РЫЖКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Уважаемые читатели, вы тоже можете присоединиться к нашей трансляции. Присылайте свои фото и видео по тел. 8-913-068-56-72 - мы все обязательно опубликуем.

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